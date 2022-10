Quais são os melhores suplementos de COQ10 em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos Com tantas pesquisas surgindo continuamente, não há dúvida de que os suplementos de CoQ10 oferecem uma enormidade de benefícios à saúde. De um coração saudável a energia extra, mais e mais pessoas estão encontrando razões para adicionar suplementos de CoQ10 em suas dietas. Mas quais são os melhores suplementos de CoQ10? Bem, eu tenho as respostas! Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre esse nutriente da moda. O que é CoQ10? A coenzima Q10 (abreviada para CoQ10) é semelhante a uma vitamina. É produzido no corpo e usado para energia e para manter as células saudáveis. CoQ10 é um antioxidante natural e pode ser encontrado em muitos alimentos. Também está disponível como suplemento. A coenzima Q10 está disponível em duas formas. Ubiquinol é a forma antioxidante ativa. A ubiquinona é a forma oxidada que o corpo converte parcialmente em ubiquinol. Quando se trata de suplementos, é aconselhável evitar a ubiquinona, pois seu corpo precisa trabalhar muito para reconhecê-la e convertê-la em uma forma que possa usar. O que CoQ10 faz? A coenzima Q10 é parcialmente responsável pelo processo de transformar nossos alimentos em energia. Atua dentro de nossas células, dando aos nossos músculos a energia que é essencial para o funcionamento normal. É particularmente benéfico para o coração, que é o músculo que mais trabalha dentro do corpo. Tem havido muita pesquisa sobre os inúmeros benefícios da CoQ10 para a saúde do coração. Mostrou efeito notável contra doenças cardíacas comuns. A doença cardiovascular é a causa número um de morte no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 17,5 milhões de pessoas morrem anualmente devido a doenças cardiovasculares, o que representa 31% de todas as mortes globais. Portanto, encontrar qualquer coisa que possa reduzir a mortalidade cardiovascular é um passo na direção certa. As pessoas que vivem na Europa têm níveis de CoQ10 significativamente mais baixos do que em outras áreas do mundo. Um estudo acompanhou mais de 400 indivíduos na Suécia que suplementaram com CoQ10 por quatro anos. Os resultados foram excelentes. Esses indivíduos não apenas reduziram significativamente a mortalidade cardiovascular durante o período de quatro anos em que usaram suplementos de CoQ10, mas 10 anos após a interrupção da suplementação. Isso mostra que a CoQ10 tem efeitos protetores a longo prazo. Outra maneira pela qual a CoQ10 pode beneficiar a saúde do coração é reduzindo o risco de morte após um ataque cardíaco. Muitas vezes, quando as pessoas sofrem um grande ataque cardíaco, suas chances de sobrevivência são baixas, especialmente porque pode levar a danos neurológicos devido à falta de oxigênio no cérebro. Um estudo descobriu que os níveis de CoQ10 eram anormalmente baixos em pacientes pós-parada cardíaca que morreram ou sofreram um resultado neurológico ruim. Devido ao seu papel no transporte de elétrons, a administração de CoQ10 após parada cardíaca pode reduzir a mortalidade. Mais pesquisas são necessárias, mas tem um sério potencial de salvar vidas. Claro, como a CoQ10 naturalmente transforma os alimentos que ingerimos em energia, aumentar seus níveis naturalmente o deixa mais energizado. Isso pode ser um grande benefício para quem se sente regularmente letárgico. Também há evidências de que a CoQ10 pode ajudar a reduzir o risco de certos tipos de câncer e até mesmo ajudar em condições como sepse. Onde posso encontrar CoQ10? A coenzima Q10 é produzida principalmente pelo corpo. No entanto, para aumentar seus níveis, você pode utilizar várias fontes de alimentos, bem como suplementos. Há também várias maneiras de melhorar naturalmente a absorção de CoQ10. Em primeiro lugar, comer folhas verdes que são naturalmente abundantes em clorofila e depois se expor à luz solar facilita a conversão natural de CoQ10 em ubiquinol, dando-lhe mais energia. Além disso, como a CoQ10 é um antioxidante solúvel em gordura, ao tomar suplementos com gorduras saudáveis, como azeite e óleo de coco, você absorverá melhor a CoQ10. Por que usar suplementos de CoQ10 se seu corpo pode fazê-lo? Você pode estar se perguntando por que precisaria usar suplementos se seu corpo já está ocupado produzindo CoQ10. Essa é uma ótima pergunta. Durante a infância até os 20 e poucos anos, seu corpo aumenta a produção de CoQ10, no entanto, quando você atinge 30, a produção começa a diminuir e começa a diminuir significativamente à medida que envelhece. Portanto, para colher os benefícios energizantes e de proteção cardíaca que a CoQ10 tem a oferecer, adicionar suplementos à sua vida mantém seus níveis corretos para uma saúde ideal. O Melhor Suplemento CoQ10 Com tantos suplementos por aí, tentar encontrar o certo para suas necessidades pode ser como tentar resolver um cubo rubix – confuso e demorado. Então, para tornar a vida um pouco mais fácil, analisei os suplementos disponíveis e escolhi meus cinco principais produtos para compartilhar com você hoje.









Nossa escolha Para mim, a marca Garden of Life é a vencedora quando se trata do melhor suplemento de CoQ10. Principalmente porque muitas pessoas não têm a nutrição certa, então a combinação de ingredientes é um grande positivo. Pessoalmente, eu odeio tomar muitas pílulas, então encontrar um suplemento que inclua CoQ10, óleos de peixe, probióticos e meus cinco por dia, tudo em uma pequena cápsula, apenas marca todas as caixas! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report