Quais são os melhores suplementos de fibra para constipação e IBS?

Suplementos A síndrome do intestino irritável (SII) é um dos distúrbios digestivos mais comuns no mundo ocidental, afetando quase 45 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos. IBS não é apenas desconfortável e embaraçoso para quem sofre, também é notoriamente difícil de tratar, com sintomas variando drasticamente de pessoa para pessoa. Os suplementos de fibra estão se tornando cada vez mais populares por sua capacidade de aliviar certos sintomas da SII. Mas qual é o melhor suplemento de fibra para constipação e IBS? Continue lendo para saber tudo o que você precisa saber sobre o assunto. O que é a síndrome do intestino irritável (SII) De acordo com a Fundação Internacional para Distúrbios Gastrointestinais Funcionais (IFFGD), a síndrome do intestino irritável, mais comumente conhecida como SII, é caracterizada “por dor ou desconforto abdominal e alteração do hábito intestinal (diarreia crônica ou recorrente, constipação ou ambos – mistos ou alternados)”. Estima-se que mais de 10% da população mundial sofra da condição, com entre 20 e 25 milhões de sofredores sendo dos Estados Unidos. A SII pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade; até as crianças são conhecidas por serem afetadas com dois terços de todos os doentes são mulheres. A SII pode variar de uma condição levemente inconveniente a severamente debilitante, afetando a vida pessoal, social e profissional das pessoas. Estranhamente, a causa exata da SII não é conhecida e os sintomas podem ser variados e contraditórios. A diarreia muitas vezes pode alternar com constipação. Embora a condição seja comum, devido ao estigma social quando se trata de falar sobre seu “intestino”, muitas pessoas não procuram tratamento para os sintomas com profissionais médicos. É por isso que os suplementos alimentares que podem ser facilmente obtidos de forma discreta através da maravilha das compras online tornaram-se cada vez mais populares entre as pessoas com SII. Como a fibra dietética pode beneficiar a saúde gastrointestinal Adicionar fibra alimentar à sua vida diária pode ser uma maneira simples de melhorar a saúde gastrointestinal. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS) produziram um relatório conjunto recomendando que os adultos consumam até 34 gramas de fibra alimentar por dia, No entanto, a pesquisa mostrou que as dietas ocidentais têm uma séria falta de fibra alimentar. Os cidadãos dos EUA não estão atendendo à ingestão diária recomendada, contribuindo para doenças de longo prazo, incluindo aquelas que afetam a saúde gastrointestinal. De fato, um relatório publicado no Journal of Nutrition nos diz que menos de 3% de todos os americanos estão atendendo às diretrizes diárias de ingestão de fibras. A fibra é uma parte crucial de todos dieta – não apenas aqueles com uma doença crônica. Precisamos dele simplesmente para manter a saúde e prevenir o aparecimento de doenças como as doenças cardiovasculares, que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são as maiores causas de morte no mundo. A fibra pode ser especialmente benéfica para aqueles que sofrem de qualquer tipo de problema gastrointestinal, principalmente os que sofrem de SII. Com tantas pessoas comendo uma dieta sem uma quantidade aceitável de fibra, deve ser algo que você adiciona à sua dieta gradualmente. Adicionando muito cedo demais é conhecido por piorar a condição. O IFFGD nos diz que “um aumento gradual da fibra alimentar pode modificar, melhorar e, em algumas pessoas, eliminar os hábitos intestinais anormais e os sintomas dolorosos associados à SII”. Onde encontrar fibra A fibra pode ser encontrada naturalmente em muitas fontes alimentares, incluindo frutas, legumes, feijões e grãos. A introdução gradual de alguns deles em sua dieta pode reduzir significativamente a constipação e os sintomas da SII. Alguns dos alimentos mais ricos em fibras incluem: Ervilhas partidas – 16,3 gramas de fibra por xícara

Lentilhas – 15,6 gramas de fibra por xícara

Feijão Preto – 15 gramas de fibra por xícara

Alcachofras – 10,3 gramas por vegetal médio

Framboesas – 8 gramas por xícara

Abacates – 6,7 gramas por metade

Brócolis – 5,1 gramas por xícara Quem deve usar suplementos de fibra? Embora adicionar alimentos integrais ricos em fibras à sua dieta seja a primeira e mais preferível maneira de introduzir mais fibras em sua dieta, algumas pessoas, especialmente aquelas com certas intolerâncias alimentares, como a doença celíaca, por exemplo, podem achar que muitos alimentos ricos em fibras são simplesmente fora do menu. Portanto, se você sofre de constipação ou SII e não consegue obter fibra dietética suficiente através de fontes de alimentos integrais, pode se beneficiar da adição de um suplemento de fibra em sua vida. O melhor suplemento de fibra para constipação e IBS Quando se trata de suplementos, tomar uma decisão de compra informada com tantos produtos que prometem mudar sua vida pode ser difícil. suplementos de fibra eu acho que será adequado para quase todos.









Nossa escolha Para mim, o suplemento de fibra Optimum Nutrition é uma ótima opção para quem deseja adicionar um pouco de fibra dietética à sua dieta. Oferece uma boa dose de fibra sem ser muito alto e potencialmente causar desconforto gastrointestinal, é baixo em calorias e o melhor de tudo é um preço incrível, tornando-o uma boa opção a longo prazo. Mais

