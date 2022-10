Qual é a melhor marca de sementes de chia orgânicas para comprar em 2022?

Report This Content

Suplementos As sementes de chia são consideradas um dos superalimentos mais saudáveis ​​do mundo. Com uma infinidade de benefícios para a saúde, não é de admirar que muitas pessoas estejam começando a incluir sementes de chia em sua lista de compras. Mas qual é a melhor marca de sementes de chia orgânicas para comprar [currnetyear]? Vamos dar uma olhada e descobrir! O que são sementes de chia? As sementes de chia são pequenas sementes pretas da planta Salvia Hispanica, que é prima da nossa erva fresca favorita, a hortelã. (fonte) Centenas de anos atrás, as sementes de chia eram um importante alimento básico da dieta maia. De fato, a palavra “chia” significa “força” no antigo maia. Agora eles são cultivados nativamente na América do Sul. Apesar de existir há séculos, as sementes de chia nunca tiveram tanto reconhecimento como agora, devido ao seu maravilhoso conteúdo nutricional e propriedades que aumentam a saúde. As sementes de chia são ricas em muitos dos nutrientes essenciais diários que você precisa, incluindo (fonte): Fibra

Proteína

Ômega-3

Cálcio

Manganês

Magnésio

Fósforo

Zinco

Vitamina B3 (niacina)

Potássio

Vitamina B1 (tiamina)

Vitamina B2 As sementes de chia são super baixas em calorias e carboidratos, mas oferecem um poderoso soco na saúde. Benefícios para a saúde das sementes de chia Fonte de Proteína de Qualidade Para veganos e vegetarianos, obter proteína suficiente de fontes vegetais é incrivelmente importante. Afinal, a proteína é um dos nossos macronutrientes mais essenciais. Todas as células do nosso corpo contêm proteínas. As sementes de chia têm um teor de proteína muito alto, cerca de 14% em peso. Altos níveis de proteína na dieta promovem a saciedade e foi demonstrado em estudos que reduzem o apetite, além de reduzir os pensamentos obsessivos sobre comida em até 60%. (fonte) Esta é uma maneira que as sementes de chia podem ajudá-lo a perder peso. Rico em Antioxidantes As sementes de chia estão repletas de antioxidantes que combatem os radicais livres. (fonte) De acordo com Jornal do Instituto Nacional do Câncer, aumentar os níveis de antioxidantes no corpo a partir de fontes de alimentos integrais tem efeitos positivos no corpo, muito mais do que com o uso de suplementos antioxidantes. (fonte) Além disso, outras pesquisas nos dizem que antioxidantes como os encontrados nas sementes de chia combatem os radicais livres que podem causar danos celulares que, por sua vez, contribuem para o envelhecimento e doenças como o câncer. (fonte) O poder antioxidante das sementes de chia lhes rende o título de superalimento. Embalado com fibra A fibra é um nutriente incrivelmente importante para a saúde digestiva, mas a maioria das pessoas não sabe o quão vital é. A fibra solúvel que pode ser encontrada nas sementes de chia promove a flora intestinal passando pelo sistema digestivo inalterada até chegar às boas bactérias. Eles então digerem e usam como energia. Isso é conhecido como um efeito prebiótico que promove a saúde geral e ajuda a controlar o peso corporal. (fonte) A promoção de boas bactérias no intestino ajuda a impulsionar o sistema imunológico e prevenir a inflamação que pode levar à obesidade e a várias outras doenças. A fibra encontrada nas sementes de chia absorve 10 vezes o seu peso em água, tornando-se altamente viscosa e criando uma substância semelhante a um gel no estômago. (fonte) Isso significa que seu estômago esvazia a um ritmo mais lento. Assim, você se sente saciado por mais tempo e seu apetite é reduzido, o que pode ajudá-lo a perder peso. (fonte) A fibra encontrada nas sementes de chia também ajuda a reduzir os sintomas da síndrome do intestino irritável (SII). Atualmente, mais de 10% de toda a população mundial sofre de SII, sendo 2 em cada 3 mulheres e 1 em cada 3 homens. (fonte) De acordo com um relatório recente, uma maneira simples e eficaz de reduzir os sintomas da SII é simplesmente consumir até 34 gramas de fibra diariamente. (fonte) Cheio de ômega 3 Na verdade, as sementes de chia contêm mais ácidos graxos ômega 3 grama por grama do que o salmão selvagem, que muitas vezes é considerado uma das melhores fontes de ácidos graxos essenciais. No entanto, o ômega 3 encontrado nas sementes de chia está principalmente na forma de ALA (ácido alfa-linolênico). O corpo precisa converter ALA em EPA e DHA, as formas ativas de ômega 3 que oferecem os muitos benefícios de saúde pelos quais o ômega 3 é conhecido. Infelizmente, os humanos não são particularmente bons em converter ALA em EPA e DHA, o que torna as fontes vegetais inferiores às fontes animais, como peixes. (fonte) O que procurar ao comprar sementes de chia Compre sementes inteiras Embora as sementes de chia moídas e inteiras estejam prontamente disponíveis para compra, esses importantes ômega 3 e vitaminas são mais protegidos e oferecem uma vida útil mais longa em toda a variedade. Se você gosta de usar sementes de chia moídas, você sempre pode colocá-las em um antigo moinho de pimenta preta e moê-las diretamente em sua comida. Seja orgânico Apenas para ter certeza de que suas sementes de chia não são acompanhadas por produtos químicos nocivos, certifique-se de comprar sementes de chia orgânicas e sem produtos químicos. Dica profissional! Compre suas sementes de chia a granel! Comprar em quantidades maiores economiza dinheiro. Qual é a melhor marca de sementes de chia orgânicas para comprar em 2022? Se esta é a primeira vez que você compra superalimentos, a simples sobrecarga de produtos e informações pode ser assustadora. Tentar fazer uma escolha informada pode ser difícil, especialmente com tantas marcas se gabando de prêmios e certificações que a maioria dos Joes médios nunca ouviu falar. É por isso que, para tornar as coisas um pouco mais fáceis, assumi o trabalho duro para você. Dei uma olhada nos produtos por aí e selecionei 5 marcas de sementes de chia que tenho certeza que você vai adorar. Com prós e contras para cada um, é mais fácil tomar uma decisão de compra informada.









Nossa escolha De todos os produtos que analisamos, acho que para mim o vencedor tem que ser as sementes de chia Viva Naturals. Este foi um convite muito próximo, pois muitos dos produtos são de alta qualidade. No entanto, quando se trata disso, o fato de esta marca de sementes de chia ser certificada como orgânica pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e ser certificada como não OGM apenas dá um pouco de confiança extra na qualidade do produto que você está comprando. comprando. Além disso, onça por onça, este produto foi um dos mais baratos em toda a linha. O que significa que você está obtendo excelente qualidade a um valor excepcional. No geral, para quem quer experimentar as sementes de chia pela primeira vez, este produto é uma excelente escolha. Mais

