Suplementos Mesmo que você nunca tenha levantado um haltere em sua vida, provavelmente já ouviu falar de suplementos pré e pós-treino. Bem, poderia valer a pena olhar um pouco mais profundamente sobre o tema. Novas pesquisas mostram que, quando se trata de ficar em forma, os suplementos intra-treino podem ser a chave para a construção de novos músculos. Mas quais são os melhores suplementos intra-treino em 2022? Leia mais para descobrir. O que são suplementos intra-treino? Todos nós reconhecemos aquele cara da nossa academia local, vamos chamá-lo de Steve. Steve é ​​o melhor guerreiro de fitness hardcore. Seus bíceps são maiores que a sua cabeça, ele tem um bronzeado épico que lembra um frango bem assado e ele arrasa com um colete decotado e longo. Ao tentar 10 repetições com seu mísero haltere de 5 quilos, você olha para Steve, esperando que um dia você também possa usar roupas de ginástica em um estilo semelhante. Claro, em uma tentativa de obter ganhos como Steve, você tem sua garrafa shaker em sua bolsa de ginástica com seu shake de proteína pós-treino pronto para ser bebido. Mas o que é isso? No meio de um treino, Steve larga tudo para beber alguns suplementos bem merecidos – mas Steve, tão cedo? Isso porque Steve não conseguiu aquele corpo de Adonis sem acompanhar as dicas mais quentes para tirar o máximo proveito de seus treinos. Steve sabe que quando se trata de construir novos músculos, tudo se resume ao suplemento intra-treino. “Intra” significa que é algo que você toma no meio de uma sessão pesada. De fato, pesquisas recentes mostraram que o suplemento intra-treino é fundamental para o desempenho máximo na academia. O que os suplementos intra-treino fazem? Quando se trata de treinamento de resistência, vários efeitos catabólicos são ativados durante uma sessão. Esses fatores podem inibir o desempenho e, mais importante, interferir no desenvolvimento muscular. Por exemplo, o treinamento de resistência causa mudanças acentuadas na taxa de renovação de proteínas musculares, o que aumenta a degradação e a síntese de proteínas. (fonte) Um estudo clínico mostrou que o equilíbrio proteico muscular era realmente negativo nos estágios iniciais da recuperação. (fonte) Em termos simples, isso nos diz que, para obter os melhores resultados, você precisa gerenciar o tempo do suplemento com muito cuidado. A falha em fazê-lo realmente leva à degeneração muscular. Alimentar seus músculos com os nutrientes certos no meio do treino cria um ambiente mais anabólico. Quem deve usar suplementos intra-treino? Quem deve usar suplementos intra-treino? Qualquer um que queira ser como Steve é ​​a resposta simples. Se você é um fisiculturista, um suplemento de treino intra é uma obrigação. Mesmo que você seja apenas um guerreiro de fim de semana e queira tirar o máximo proveito do seu treinamento, você também pode colher os benefícios do suplemento intra-treino. É claro que os suplementos pré e pós-treino também têm seu lugar e fazem um excelente trabalho na prevenção do catabolismo, mas estudos mostraram que a introdução de um suplemento intra-treino pode ajudá-lo a alcançar, se não exceder, seus objetivos de treino ainda mais rápido. Durante um estudo na Austrália, os pesquisadores analisaram os efeitos dos suplementos intra-treino nas adaptações musculares. Os resultados foram surpreendentes! Comparado a um grupo placebo, os sujeitos do teste ganharam 5,07 libras adicionais de músculo. Além disso, as fibras musculares em todos os tipos de fibras musculares aumentaram significativamente em apenas um período de 12 semanas. (fonte) Como se isso não bastasse, os participantes também aumentaram a força máxima do leg press em 39% em comparação com o grupo placebo. Mostrando que os suplementos intra-treino não apenas ajudam você a ficar maior, mas mais forte também. Quais são os melhores suplementos intra-treino em 2022 Com a aparente importância de adicionar um suplemento intra-treino à sua pilha para atingir o desempenho máximo, é igualmente importante garantir que você esteja escolhendo o suplemento certo para suas necessidades específicas. Um suplemento intra-treino de qualidade deve incluir um mínimo de 5 gramas de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), bem como uma mistura de carboidratos, eletrólitos e possivelmente até glutamina. Você pode até optar por uma opção com cafeína adicionada para um estímulo no meio da sessão, mas isso depende totalmente da preferência. Com uma série de ingredientes a considerar, escolher o melhor suplemento intra-treino pode ser uma tarefa difícil. Agora existem tantas opções por aí, todas alegando ser o complemento perfeito para o seu treino. Felizmente, fiz parte do trabalho duro para você e escolhi 5 dos principais candidatos aos melhores suplementos intra-treino em 2022. Forneci prós e contras para cada um, além de deixar você com meu favorito geral, que deve ajudar você toma uma decisão de compra informada.









Nossa escolha Para mim, o suplemento intra-treino Kaged Muscle seria minha primeira escolha. Este produto não é apenas de primeira qualidade quando se trata de ingredientes, oferecendo um suplemento intra-treino que maximizará seu treinamento, mas também é uma das opções mais acessíveis que encontrei. Se você é o Steve e já maximiza seu treino com um suplemento de treino intra-treino de qualidade que não mencionei, deixe seu feedback nos comentários abaixo. É sempre bom receber relatos em primeira mão de nossos leitores experientes. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

