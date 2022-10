Report This Content

Suplementos O vinagre de maçã é um remédio caseiro para várias doenças. Embalado com nutrientes, tem sido apontado como um elixir de cura maravilhosa e muitas pessoas bebem diariamente para colher os benefícios. No entanto, não sei você, mas beber vinagre é a coisa mais distante da minha ideia de diversão! Se você é como eu, mas ainda deseja obter os benefícios, felizmente para você, há um formulário de suplemento disponível. Mas quais são as melhores pílulas de vinagre de maçã? Vamos dar uma olhada. O que é vinagre de maçã? O vinagre de maçã é produzido quando as maçãs esmagadas são fermentadas. É feito em um processo de duas etapas, semelhante à produção de álcool. (fonte) Em primeiro lugar, as maçãs fermentam cobertas de fermento e produzem uma solução alcoólica. Em seguida, as bactérias são adicionadas ao álcool, transformando-o em ácido acético – o principal ingrediente do vinagre. (fonte) Não é à toa que o vinagre é chamado de “vinho azedo” em francês! O vinagre é usado há milhares de anos como um tônico para a saúde e é usado como remédio natural para várias doenças. O vinagre de maçã líquido é particularmente popular em toda a comunidade de saúde alternativa com benefícios anunciados como perda de peso, diabetes melhorada e níveis mais baixos de açúcar no sangue. Os benefícios do vinagre de maçã Ele mata as bactérias O vinagre de maçã pode matar vários patógenos, incluindo bactérias. (fonte) Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, até usava vinagre para limpar feridas. O vinagre em geral é usado para conservação de alimentos e impede o crescimento de bactérias como a E.coli. (fonte) Reduz o açúcar no sangue e melhora os sintomas do diabetes A diabetes tipo 2 está continuamente a aumentar – os números são surpreendentes. De acordo com Associação Americana de Diabetes, 29,1 milhões as pessoas nos EUA têm diabetes, ou seja, 9,3% de toda a população dos EUA. Pior que isso, o diabetes é a 7ª causa de morte nos EUA, com 234.051 mortes sendo atribuída ao diabetes anualmente. (fonte) A partir disso, fica claro que qualquer tipo de solução natural que possa combater a doença é obrigatória. Grandes quantidades de pesquisa mostraram que o vinagre, em particular o vinagre de maçã líquido, pode ser o remédio exato necessário para combater o diabetes tipo 2 por vários motivos: O vinagre de maçã demonstrou melhorar significativamente a sensibilidade à insulina entre 19 e 34 por cento ao comer uma refeição rica em carboidratos. Além de reduzir o açúcar no sangue e as respostas à insulina. (fonte) A pesquisa mostrou que, ao comer 50 gramas de pão branco, o vinagre pode reduzir o açúcar no sangue em 34%. Se você tomar 2 colheres de sopa de vinagre de maçã antes de dormir, seu açúcar no sangue em jejum pode ser reduzido em 4%. Claro, se você já está tomando remédios para baixar o açúcar no sangue, deve consultar seu médico antes de usar qualquer suplemento, mesmo uma solução orgânica. É claro ver a partir desta pesquisa que o vinagre de maçã pode ser incrivelmente útil, principalmente para aqueles com pré-diabetes (atualmente pensado para estar em torno de 86 milhões apenas nos EUA, de acordo com a American Diabetes Association) para evitar que o açúcar no sangue fique alto o suficiente para ser classificado como totalmente diabético. Perda de peso Muitas pessoas passaram a usar o vinagre de maçã como uma solução natural para perda de peso. Agora, muitas dessas poções caseiras para perda de peso que você pode fazer em seus armários de cozinha acabam sendo nada mais do que contos da carochinha, no entanto, a ciência sugere que o vinagre de maçã pode ser o verdadeiro negócio. Estudos mostraram que a ingestão de vinagre junto com refeições ricas em carboidratos pode deixá-lo mais cheio e satisfeito, levando você a consumir menos calorias ao longo do dia. (fonte) Outro estudo, concentrado em indivíduos obesos, mostrou que consumir vinagre diariamente levou à redução da gordura da barriga e à perda de peso. (fonte) Risco reduzido de doença cardíaca Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. (fonte) Existem vários fatores biológicos diferentes que podem influenciar o risco de doenças cardiovasculares e a ciência nos mostrou que o vinagre pode ter um efeito benéfico em muitos desses fatores. Estudos realizados em ratos mostraram que o consumo de vinagre de maçã pode reduzir os níveis de triglicerídeos e colesterol. (fonte) Além disso, um estudo da Universidade de Harvard mostrou que as mulheres que comiam molhos de salada com vinagre tinham um risco menor de doença cardíaca. (fonte) E as pílulas de vinagre de maçã? Se você deseja colher os benefícios do vinagre de maçã, precisará consumi-lo regularmente. Você pode pegar uma garrafa em sua mercearia local e até duas colheres misturadas com água ou suco são consideradas seguras para consumir diariamente. No entanto, nem todos acham atraente a ideia de beber vinagre! A boa notícia é que você tem a opção de tomar pílulas de vinagre de maçã. As pílulas de vinagre de maçã tendem a conter cerca de 285 miligramas de vinagre de maçã desidratado e são consideradas como tendo os mesmos benefícios nutricionais do vinagre líquido. As quantidades de cada nutriente podem variar entre as marcas. Precauções ao tomar pílulas de vinagre de maçã Em primeiro lugar, como as pílulas de vinagre de maçã não são regulamentadas pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, portanto, o conteúdo pode não ser refletido honestamente na embalagem. Com isso em mente, se você quiser comprar vinagre de maçã em forma de pílula, é obrigatório comprar de um comerciante respeitável. Embora as pílulas de vinagre de maçã não sejam regulamentadas pela FDA, muitos fabricantes de suplementos populares oferecem uma ampla gama de produtos, muitos dos quais estão sob escrutínio da FDA, o que significa que suas instalações atendem aos padrões da FDA para qualquer produto que fabricam. Portanto, tente comprar um produto de uma empresa conhecida com sede nos EUA. Além disso, um fabricante que produz seus produtos em uma instalação certificada GMP (boas práticas de fabricação para produtos farmacêuticos) lhe dará confiança na qualidade do suplemento. Quando se trata de realmente tomar pílulas de vinagre de maçã, há algumas coisas que você deve ter em mente. Lembre-se, o vinagre é altamente ácido. Consumi-lo com força total a longo prazo pode causar problemas como esmalte dentário enfraquecido e queimaduras na garganta. Você pode pensar que este é apenas o caso do vinagre líquido, no entanto, foram relatadas queimaduras na garganta por pílulas de vinagre de maçã. Além disso, para qualquer pessoa com problemas digestivos pré-existentes, as pílulas de vinagre de maçã podem agravar o problema ou até piorá-lo. Além disso, devido ao efeito do vinagre de maçã na insulina, os diabéticos devem consultar seu médico antes de tomar suplementos. As melhores pílulas ACV Dei uma olhada nas pílulas de vinagre de maçã atualmente no mercado e escolhi cinco produtos principais para sua consideração.









Nossa escolha Para mim, o suplemento Nutricost são as melhores pílulas de vinagre de maçã. Além de serem produzidos nos EUA em uma instalação GMP certificada, dando-lhe tranquilidade sobre a qualidade do produto, eles são livres de alérgenos, tornando-os adequados para a maioria dos usuários. Além disso, a melhor parte é o preço. Estes oferecem um fornecimento completo de 8 meses a um custo baixo, tornando-os acessíveis a longo prazo. Em suma, uma ótima opção para quem quer experimentar pílulas de vinagre de maçã. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

