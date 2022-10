Quais são os melhores suplementos de vitamina B12 em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos A vitamina B12 é uma das vitaminas mais importantes que o corpo humano precisa para se manter saudável. Desde a promoção do cérebro e da saúde, até a produção de DNA, esse pequeno nutriente percorre um longo caminho. É por isso que obter vitamina B12 suficiente diariamente é simplesmente uma obrigação para todos. Mas qual é o melhor suplemento de vitamina B12? Leia mais para descobrir. O que é Vitamina B12 Todo mundo sabe o quanto as vitaminas e os minerais são importantes, desde obter olhos brilhantes com sua dose diária de vitamina A até construir ossos fortes com cálcio, todos sabemos que obter a quantidade certa de vitaminas é essencial para uma vida saudável. A vitamina B12 é provavelmente uma das vitaminas mais importantes para o corpo humano, mas, curiosamente, não é tão reconhecida quanto outras, como a vitamina C ou o ferro. Aposto que seu Joe médio provavelmente não tem ideia do que o B12 faz ou por que é tão importante. Esta vitamina tem um grande papel na saúde do cérebro, coração e sangue. Ajuda o seu sistema nervoso a funcionar corretamente, cuida do metabolismo e até afeta sua digestão e como você absorve diferentes nutrientes. Uma deficiência de vitamina B12 pode causar uma série de efeitos colaterais desagradáveis. Por exemplo, embora muitas pessoas já tenham ouvido falar de anemia, a maioria associa a condição a uma deficiência de ferro. No entanto, a anemia por deficiência de vitamina B12 também representa uma grande porcentagem de portadores de anemia. A quantidade de pessoas com anemia está aumentando com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estimando que 9,6% da população dos EUA sofre da doença. (fonte) O preocupante é que muitas pessoas nem percebem que são deficientes nessa vitamina essencial. É fácil passar sintomas como fadiga e tontura como outras coisas. No entanto, de acordo com um relatório do New England Journal of Medicine, a deficiência de vitamina B12 pode levar à insuficiência da medula óssea e à doença desmielinizante do sistema nervoso. (fonte) https://www.youtube.com/watch?v=5f7DDJCULFE Quem precisa de suplementos de vitamina B12? Embora a vitamina B12 possa ser encontrada em uma variedade de fontes alimentares, os suplementos ainda são uma boa opção para a maioria das pessoas. A vitamina B12 é mais proeminente em fontes de origem animal, como carne, ovos e laticínios. Portanto, recomenda-se em primeiro lugar que os seguidores de dietas veganas e vegetarianas tomem um suplemento diário de vitamina B12. No entanto, como uma dieta muito rica em proteína animal pode levar a problemas de saúde inflamatórios (fonte), aderir aos suplementos para atender às suas necessidades diárias é uma boa opção. Tentar encontrar um suplemento geralmente não é uma tarefa simples e uma caminhada pela ilha de vitaminas em sua loja de alimentos naturais pode ser tão confusa quanto a álgebra da 8ª série! Tantos nomes, dosagens e formas disponíveis que, de repente, escolher entre comprimidos e líquidos se torna uma situação de alto estresse. Então, como você deve escolher o que é certo para você? O que procurar em um suplemento de vitamina B12? Em primeiro lugar, você deve procurar um suplemento real, não um alimento fortificado. Embora muitos alimentos fortificados, como cereais, afirmem oferecer boas doses de vitamina B12, eles vêm de fontes sintéticas. Sempre vá para uma opção autêntica. Em segundo lugar, verifique sempre o rótulo. Existem algumas coisas que você precisa procurar ao comprar um suplemento de vitamina B12. O tipo de vitamina B12 que você obtém é importante. Normalmente, existem dois tipos de suplementos de vitamina B12 no mercado: metilcobalamina e cianocobalamina. Você quer apontar para a forma de metilcobalamina ou metil para abreviar. A razão é que esta é uma vitamina B12 de origem natural, em vez de cianocobalamina, que é uma forma sintética e, portanto, é melhor absorvida pelo corpo. (fonte) Além disso, você pode considerar uma forma sublingual de suplemento em vez da forma padrão de comprimido. Os comprimidos são bons, no entanto, eles precisam ser digeridos primeiro. Um suplemento sublingual simplesmente derrete sob sua língua e entra imediatamente na corrente sanguínea. Além disso, pense na dosagem e no que é certo para você. Existem muitas doses diferentes disponíveis de 500 mcg a 5000 mcg, todas dentro de limites seguros para vendas sem receita. Mesmo se você for vegano, não precisa necessariamente entrar em uma dose alta. Isso ocorre porque, para algumas pessoas, doses mais altas podem causar desconforto gastrointestinal. No entanto, se você começar com uma opção de faixa baixa a média e ainda apresentar sintomas de deficiência, sinta-se à vontade para aumentar sua dosagem. Por último, verifique os ingredientes adicionados. Se você pretende tomar suplementos de vitamina B12 porque é vegano, verifique se o produto escolhido é uma opção vegana. Além disso, ao procurar um suplemento vitamínico, você realmente não precisa de ingredientes adicionais além do que está procurando. Portanto, um suplemento puro e não OGM é o melhor caminho a percorrer. O melhor suplemento de vitamina B12 Tendo em mente todos os itens acima, dei uma olhada nos vários produtos atualmente disponíveis e escolhi cinco principais candidatos ao título de melhor suplemento de vitamina B12.









Nossa escolha Honestamente, foi uma ligação apertada entre os dois principais produtos. No entanto, acho que para mim o suplemento Jarrow Formulas é a melhor escolha. Oferece uma boa dose de vitamina B12 de uma fonte natural e autêntica que é mais facilmente absorvida pelo organismo. Estar em forma de pastilha o torna ótimo para quem não gosta de tomar pílulas, além de ser adequado para veganos e pessoas com alergias alimentares, tornando-o uma boa opção para a maioria das pessoas. Além disso, o fato de este produto ser fabricado nos EUA em uma instalação certificada cGMP apenas dá tranquilidade quando se trata da qualidade do suplemento que você está comprando. Em suma, uma ótima opção para quem quer experimentar um suplemento de vitamina B12. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report