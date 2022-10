Quais são os melhores suplementos de glutamina em 2022

Report This Content

Aminoácidos Quando se trata de treinamento, todos querem se esforçar ao máximo para alcançar seus próximos objetivos de desempenho. Dito isto, você não quer acabar doente ou ferido. É aqui que os suplementos de glutamina podem ajudar. Os benefícios da glutamina têm sido o tema de discussão nos vestiários há algum tempo. É apenas mais um suplemento na longa lista de pílulas que você já consome? Ou poderia ajudá-lo a maximizar seu treinamento, além de contribuir para a saúde e o bem-estar? Eu pensei em saber tudo sobre esse assunto quente e tentar descobrir qual é o melhor suplemento de glutamina que existe. O que é Glutamina? A glutamina é um aminoácido. Não só isso, é o aminoácido mais abundante no corpo. Suponho que você poderia chamá-lo de “potência” da proteína. Também é responsável por transportar nitrogênio pelo corpo. É um aminoácido condicionalmente essencial, o que significa que quantidades suficientes podem ser produzidas pelo corpo humano para que não precisem ser consumidos externamente através de alimentos ou suplementos. Se, no entanto, o corpo estiver sujeito a um grande estresse, como exercícios intensos, doenças ou lesões, suas necessidades de glutamina excedem a capacidade do seu corpo de produzir quantidades suficientes. Então você Fazprecisam consumir um pouco mais por meio de suplementos ou através da dieta para atender a essas necessidades. Quando se trata de aminoácidos e proteínas, a maioria das pessoas pensa que é tudo sobre o músculo. Bem, isso é apenas metade da história. A glutamina fornece benefícios notáveis ​​para o crescimento muscular, mas tem outras vantagens para a saúde que podem não ser tão conhecidas. Benefícios da Glutamina Ajuda a reparar e previne danos aos músculos Quando você se exercita, seu corpo está sujeito ao estresse. Isso faz com que seus níveis de glutamina diminuam e os músculos se quebrem. Para impedir que isso aconteça e permitir que seu corpo se recupere, a síntese de proteínas (crescimento muscular) deve começar a reconstruir o músculo danificado. A glutamina ajuda preservando a massa muscular e prevenindo efeitos catabólicos. Em termos simples, evita a quebra do tecido muscular no corpo para que você mantenha mais do que já possui. Isso inevitavelmente levará a tempos de recuperação mais rápidos. Melhorando o sistema imunológico Se você gosta de treinar continuamente duro e rápido, é provável que você tenha chegado a um ponto em que seu corpo tenha dito “basta”. Você fica doente. A razão é que, quanto mais intensamente você trabalha seu corpo e quanto mais estresse você se coloca, mais seu corpo usará glutamina. Seus níveis armazenados diminuirão. Um estudo em atletas de resistência descobriu que, após uma hora de maratona, os níveis de glutamina diminuíram em aproximadamente 20%. Está provado que a glutamina desempenha um papel importante nas defesas naturais do organismo. As células do sistema imunológico dependem da glutamina como combustível. Suplementando seu regime pode construir uma defesa mais forte contra doenças e infecções. Um estudo de caso observou os efeitos em pacientes de transplante de medula óssea que receberam suplementos de glutamina. O resultado foi um nível mais baixo de infecção e uma permanência mais curta no hospital do que os pacientes que receberam nutrição sem glutamina após o atendimento. Prevenção de problemas crônicos de saúde A glutamina desempenha um papel importante quando se trata de proteger os intestinos de infecções, Muitas doenças digestivas, como a doença inflamatória intestinal, podem se beneficiar da ingestão adicional de glutamina. As pessoas que sofrem de úlceras estomacais também obtêm benefícios dos suplementos de glutamina. A glutamina é uma fonte de combustível de importação para o intestino delgado e pode ajudar as pessoas que sofrem de intestino permeável. Tratamento/prevenção do câncer Pacientes com câncer que estão passando por um curso de quimioterapia são frequentemente aconselhados a tomar suplementos adicionais de glutamina para reduzir alguns dos efeitos colaterais do tratamento com radiação. Evidências clínicas sugerem que tomar glutamina contribui para diminuir os riscos de quimioterapia e radiação em altas doses. Em pacientes com câncer de medula óssea, chega-se a dizer que pode haver redução da doença. Cirurgia ou Lesão Relatos sugerem que a glutamina, desempenha um papel importante no processo de cicatrização, reduzindo o tempo de recuperação em pacientes que passaram por cirurgia e em vítimas de queimaduras. O que procurar em um suplemento de glutamina Existem algumas razões muito convincentes para usar glutamina se você estivesse em dúvida sobre isso. Seja sobre seus objetivos de condicionamento físico e tentar aumentar o desempenho, ou construir músculos e ganhar algum volume, ou talvez você possa precisar de alguma ajuda adicional por causa de uma condição de saúde. Seja qual for a maneira como você olhe, os benefícios superam em muito os negativos. Dosagem Verifique o rótulo para o conteúdo de glutamina. A maioria dos suplementos é baseada em uma porção de 5 a 10 gramas. A quantidade necessária depende de quanto estresse você pretende colocar seu corpo em seu programa de treinamento. Mas você realmente não deve exceder 30 gramas em um determinado dia. Outros ingredientes Muitos produtos têm vitaminas e nutrientes adicionais adicionados à mistura, o que parece uma vantagem, mas leve em consideração quais outros suplementos você já está tomando. A glutamina é frequentemente encontrada adicionada em BCAAs e proteínas em pó. Tipos de Suplemento Suplementos de glutamina geralmente vêm em forma de pó ou comprimido. Qual você prefere é para baixo a preferência pessoal. Normalmente é uma substância insípida, então deve misturar bem com a bebida de sua escolha. O melhor suplemento de glutamina Há uma série de produtos para escolher e muitas vezes pode ser difícil dizer qual fabricante oferece o suplemento de melhor qualidade. Então, analisei as opções disponíveis e escolhi cinco principais candidatos para o melhor suplemento de glutamina, que acho que deve servir para quase todos.









Nossa escolha Para mim, o vencedor teria que ser o suplemento de glutamina da Bulk Supplements. Eles sempre parecem fornecer um produto de qualidade com bom custo-benefício. Não há exageros ou embalagens extravagantes, você obtém exatamente o que diz na lata – uma abordagem natural pura. E vamos encarar, no final das contas, é o que está dentro que conta. Se você gosta de pensar natural sem frescuras, então este pode ser o único para você. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

