Suplementos Se você ainda não está bebendo chá verde matcha, então está perdendo seriamente meu amigo. Este chá não apenas fornece poderes super-humanos para aumentar o metabolismo, mas também pode deixá-lo mais zen do que um bonsai. Mas qual é o melhor pó de chá verde matcha? Leia mais para descobrir. O que é o pó de chá verde Matcha? Embora o chá verde seja popular na cultura chinesa há milênios, o matcha agora é mais famoso por seu importante papel na cultura japonesa. Inicialmente, o chá verde era pulverizado na China para criar tijolos de chá para fácil comércio e armazenamento e era muito amado pelos monges zen-budistas. As folhas de chá em pó foram originalmente trazidas da China para o Japão em 1191 pelo monge Eisai, onde recebeu o nome de matcha. Estas folhas de chá japonês são colhidas e os caules e veias são removidos. Em seguida, eles são cozidos no vapor, secos e moídos em um pó verde fino. As folhas de chá verde cultivadas no Japão são sombreadas, o que produz teanina e cafeína do que o chá verde cultivado tradicionalmente. Essa combinação de produtos químicos produz o efeito calmante que muitas pessoas experimentam ao beber matcha. Matcha é consumido de forma diferente das folhas tradicionais ou saquinhos de chá. O matcha é dissolvido em água quente ou leite e, em vez de descartar as folhas, consome-se toda a mistura. Isso significa que você obtém mais dos poderosos antioxidantes oferecidos pelo chá verde quando bebe matcha. Na verdade, uma xícara de matcha tem a mesma quantidade de antioxidantes que 10 xícaras de chá verde tradicional. Benefícios do pó de chá verde Matcha Antioxidantes Como mencionado, assim como o chá verde, o matcha em pó está repleto de poderosos antioxidantes chamados catequinas. O mais notável deles é o galato de epigalocatequina ou EGCG, que tem vários benefícios. Em primeiro lugar, acredita-se que o EGCG seja um poderoso anticancerígeno e pode ajudar a combater o câncer. Também aumenta o seu metabolismo, o que pode ajudar na perda de peso. Numerosos estudos mostraram que o EGCG encontrado no chá verde causa uma maior porcentagem de queima de gordura tanto em repouso quanto durante o exercício. Tendo em mente que estudos mostraram que matcha contém 137 vezes mais EGCG em uma xícara do que o chá verde chinês – isso é muito poder de queima de gordura por xícara! Aumente a clareza e a concentração Matcha contém até cinco vezes mais L-teanina do que o chá verde. A L-teanina é um aminoácido com propriedades psicoativas. Quando ficamos estressados, nosso corpo induz as ondas beta do nosso cérebro que promovem a irritabilidade e deixam você se sentindo agitado. A L-teanina promove o cérebro a induzir ondas alfa, o que alivia o estresse e promove o relaxamento. Esta é uma das razões pelas quais os monges zen budistas bebem chá verde antes da meditação para relaxar e se concentrar por longos períodos de tempo. A L-teanina também pode neutralizar os efeitos nervosos da cafeína no matcha. Isso significa que você pode obter energia sustentada sem a queda do café. Matcha também tem muitos outros benefícios, como diminuir o colesterol LDL (ruim), melhorar a longevidade, desintoxicar o sangue e aumentar a energia. Quem deve usar o pó de chá verde Matcha? Francamente? Todos! Já se sabe que o chá verde é uma das bebidas mais saudáveis ​​do planeta e, com o matcha tão concentrado, você obtém ainda mais desses benefícios à saúde do que o chá verde tradicional. Isso o torna uma excelente opção para qualquer pessoa adicionar à sua dieta e melhorar a saúde e o bem-estar geral. O melhor pó de chá verde Matcha Com tantos produtos disponíveis, encontrar o certo pode ser difícil, especialmente se você é novo nas maravilhas do matcha. Portanto, analisei os melhores pós de chá verde matcha disponíveis e escolhi cinco excelentes produtos para compartilhar com você hoje. Tenho certeza que entre esta seleção, haverá uma ótima escolha adequada para todos.









Nossa escolha Para mim, embora todos esses pós de chá verde matcha sejam bons produtos, o Starter Matcha é o melhor. A boa qualidade é garantida, pois é certificada como orgânica pelo USDA, além de ser livre de alérgenos comuns, vegana e kosher. É adequado para a maioria das pessoas. Além disso, tem um bom preço. Isso o torna uma boa escolha para quem quer experimentar o pó de chá verde matcha pela primeira vez sem gastar muito. Mais

