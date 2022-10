Qual é a melhor marca de suplemento Ashwagandha para comprar em 2022?

Report This Content

Suplementos Ashwagandha é uma erva indiana incrivelmente benéfica que promove a saúde do corpo e da mente. Ashwagandha tem o potencial de beneficiar a saúde de várias maneiras, com propriedades que vão desde reduzir o açúcar no sangue, aumentar a função cerebral até combater a ansiedade e a depressão. Suplementos à base de Ashwagandha estão disponíveis em todos os EUA e recentemente tiveram destaque na comunidade de fitness devido à sua capacidade de melhorar a composição corporal. Mas quando se trata de suplementos, fazer uma escolha informada pode ser difícil, especialmente com tantos produtos disponíveis. Então, qual é a melhor marca de ashwagandha para comprar em 2022? Leia mais para descobrir. O que é Ashwagandha? Ashwagandha é uma pequena planta com flores amarelas nativa da Índia e da América do Norte. Tem sido usado medicinalmente há mais de 3000 anos, principalmente para reduzir os sintomas de estresse e aumentar a concentração. (fonte) Seu nome na verdade significa “cheiro de cavalo” em sânscrito. Isso não se deve apenas ao seu cheiro único, mas à sua capacidade de aumentar a força. Ashwagandha está disponível em suplementos onde um extrato ou pó é feito das raízes ou folhas. Benefícios da Ashwagandha Reduz os níveis de açúcar no sangue Muita pesquisa foi realizada sobre a capacidade da ashwagandha de reduzir os níveis de açúcar no sangue. Um estudo mostrou que aumentou a secreção de insulina e promoveu a sensibilidade à insulina nas células musculares. (fonte) Além disso, em um pequeno estudo de vários pacientes com diabetes tipo 2, a suplementação com ashwagandha por 30 dias reduziu os níveis de açúcar no sangue em jejum tanto quanto os medicamentos orais para diabetes. (fonte) Pode reduzir o risco de câncer Estudos em animais realizados em relação às potenciais propriedades de combate ao câncer que a ashwagandha descobriu que causou “morte celular programada” de células cancerosas. (fonte) Estudos também mostraram que também pode impedir o crescimento de novas células cancerígenas. (fonte) Pode diminuir os níveis de cortisol O cortisol é um hormônio que é liberado pelas glândulas supra-renais quando os níveis de açúcar no sangue ficam muito baixos ou como resposta ao estresse. É por isso que muitas vezes é referido como um hormônio do estresse. Para alguns, quando os níveis de estresse estão cada vez mais altos, o cortisol também pode se elevar, elevando o açúcar no sangue e aumentando o armazenamento de gordura. A pesquisa mostrou que a ashwagandha pode diminuir o cortisol. (fonte) Reduz o Estresse e a Ansiedade Numerosos estudos mostraram que a ashwagandha é bem-sucedida na redução dos sintomas de estresse e ansiedade. (fonte) Em um estudo que analisou pessoas com estresse crônico, aqueles que suplementaram com ashwagandha viram a ansiedade e a insônia reduzidas em 69%. (fonte) Pode ajudar a reduzir os sintomas da depressão Embora sejam necessárias mais pesquisas, estudos mostraram resultados promissores em termos de ashwagandha aliviando com sucesso os sintomas da depressão. (fonte) Um estudo que durou 60 dias observando adultos sob estresse mostrou que aqueles que tomaram 600 mg por dia relataram uma redução de 79% na depressão grave. No entanto, o mais interessante é que o grupo placebo relatou um aumento de 10% aumentar. (fonte) Ashwagandha pode melhorar a massa muscular e força Ashwagandha tornou-se muito popular em toda a indústria do fitness devido aos possíveis benefícios quando se trata de melhorar a composição corporal. (fonte) Em um estudo, aqueles que suplementaram com ashwagandha tiveram ganhos significativamente maiores em força e tamanho muscular. Além disso, eles tiveram mais que o dobro da redução no percentual de gordura corporal em comparação com aqueles que receberam placebo. (fonte) Dosagem recomendada para Ashwagandha As dosagens de Ashwagandha em estudos normalmente variaram de 125 a 1.250 mg por dia. Na maioria dos casos em toda a vasta pesquisa, os suplementos de dosagem mais alta geralmente produziram as melhorias mais dramáticas. Se você deseja suplementar com ashwagandha, tente procurar extrato de raiz ou pó em cápsulas de 450 a 500 mg. Qual é a melhor marca Ashwagandha para comprar em 2022? Quando se trata de escolher um suplemento, pode ser difícil com tantas opções diferentes disponíveis e não saber qual marca realmente oferece o melhor produto. Eu fiz o trabalho duro para você e olhei para todos os suplementos de ashwagandha disponíveis e encontrei cinco marcas principais para compartilhar com você hoje. Eu listei os prós e os contras de cada um para fornecer todas as informações que você precisa para fazer a escolha certa para você.









Nossa escolha Para mim, o suplemento de ashwagandha Organic India tem que ser o melhor. Em primeiro lugar, oferece quase o dobro da potência de todos os outros suplementos. Em segundo lugar, o fato de ser orgânico certificado pelo USDA dá confiança na qualidade do produto. Além disso, o fato de ser vegano, kosher e halal o torna aceitável para a maioria das dietas, o que significa que é provável que seja adequado para quase todos. Em suma, um excelente suplemento a um ótimo preço e uma boa escolha para quem deseja experimentar um suplemento de ashwagandha pela primeira vez. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

