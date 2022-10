Report This Content

Suplementos As abelhas são criaturas maravilhosas. Desde polinizar nossa vida vegetal, que alimenta o mundo com oxigênio, até criar um delicioso mel para nossas torradas, esses carinhas ocupados são os super-heróis dos insetos. Mas você sabia que o pólen de abelha contém mais proteínas e aminoácidos do que frango ou carne bovina? Essa é apenas uma das muitas maravilhas que esse superalimento tem a oferecer. Qual é o melhor pólen de abelha do mercado? Leia mais para descobrir. O que é pólen de abelha? O pólen é um pequeno presente para o mundo das abelhas. Eles coletam pólen de plantas e o armazenam em suas patas traseiras. Uma vez coletado, é empacotado em células de favo de mel na colméia. Este é então coberto por mel e cera e cria uma substância chamada “pão de abelha” que serve como uma importante fonte de proteína para a colônia de abelhas. O pólen varia em cor, de amarelo brilhante a preto, dependendo da espécie de planta de onde vem. O pólen de abelha é conhecido como um produto apiterapêutico. Isso porque ela é composta por grupos de compostos químicos que são produzidos pelas abelhas e podem ser utilizados para fins medicinais. Existem cerca de 250 substâncias encontradas no pólen de abelha, incluindo proteínas, enzimas, ácidos graxos, vitaminas, minerais e flavonóides. Na verdade, o pólen de abelha contém todos os nutrientes que o corpo humano precisa para prosperar. É por isso que o Conselho Federal de Saúde da Alemanha agora reconheceu oficialmente o pólen de abelha como um medicamento. Benefícios do pólen de abelha Pesquisas significativas foram para a grande quantidade de benefícios para a saúde devido à sua composição química, que incluem: Carboidratos digeríveis

Açúcares, incluindo frutose e glicose

Proteína incluindo aminoácidos essenciais

Ácidos graxos essenciais

Flavonóides

Minerais, incluindo cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, ferro, cobre, zinco, manganês, silício e selênio

Vitaminas, incluindo B1, B2, B6, C, A, E e D O pólen de abelha aumenta o sistema imunológico O pólen de abelha tem propriedades antivirais e estudos mostraram que pode ajudar o sistema imunológico combatendo bactérias, principalmente Staphylococcus aureus. Combate Alergias Um estudo realizado no Japão testou o efeito do pólen de abelha na ativação de mastócitos, que desempenha um papel central em várias doenças alérgicas. Concluiu-se que possui ações antialérgicas e pode ser benéfica nas fases tardias e precoces das reações alérgicas. Alivia o Estresse O pólen de abelha é um dos apaziguadores do estresse mais naturais, pois pode promover o fornecimento de sangue ao tecido nervoso e fortalecer o sistema nervoso. Também funciona como um analgésico local, o que significa que pode aliviar a dor causada por estresse ou lesão. Ajuda na perda de peso Estudos demonstraram que o pólen de abelha auxilia na recuperação da proteína muscular e do metabolismo energético em ratos idosos expostos a severa restrição alimentar, prevenindo a desnutrição. Isso mostra que o pólen de abelha pode ser útil para aqueles em dietas restritivas de calorias ou seguidores de regimes de jejum intermitente. O que procurar em um produto de pólen de abelha? Para obter o pólen de abelha da melhor qualidade, é tudo sobre os produtores de melhor qualidade. Escolher um produto de origem natural por apicultores experientes que colhem pólen de abelha enquanto tratam as abelhas com o máximo cuidado é importante. Além disso, produtos crus, puros e não transgênicos são os melhores para garantir que todo o conteúdo nutricional esteja intacto. O melhor pólen de abelha Com os produtos de pólen de abelha criando tanto burburinho em todo o setor de saúde, decidi dar uma olhada nas opções disponíveis e escolher cinco produtos de qualidade para compartilhar com você hoje. Listei alguns prós e contras de cada um, permitindo que você tome uma decisão de compra informada.









Nossa escolha para o melhor suplemento de pólen de abelha Para mim, o vencedor tem que ser Greenbow Organic Bee Pollen. Não só este é um produto de qualidade que é certificado como orgânico pelo USDA, mas tem um ótimo preço. Em geral, essa pode ser uma ótima opção para quem deseja experimentar um produto de pólen de abelha pela primeira vez sem gastar muito. Mais

