Qual é a melhor marca de suplemento de cardo de leite em 2022? Avaliações imparciais

Suplementos O uso de Milk Thistle por suas propriedades medicinais foi documentado desde as civilizações egípcias e gregas antigas. O uso da seiva e das sementes da planta como remédio para picadas de cobra e depressão sugere claramente que tem um efeito benéfico em termos de ajudar o corpo a gerenciar toxinas e de outras maneiras. Então, qual é o melhor suplemento de cardo de leite em 2022? Nós decidimos descobrir. O que é cardo de leite? O cardo mariano é uma planta da mesma família do kiwi. É nativo de grande parte da Europa e também pode ser encontrado na América do Norte, onde foi introduzido por colonos. O ingrediente ativo é conhecido como silimarina, uma combinação de diferentes tipos de flavonóides. O ingrediente ativo é conhecido como silimarina, uma combinação de diferentes tipos de flavonóides. Dentro da planta, os flavonóides dão à planta suas cores, ajudam na filtragem UV, mudam o nitrogênio para uma forma que a planta pode usar e também podem inibir muitas doenças. Vamos dar uma olhada em como isso se traduz em benefícios para nós humanos. Quem precisa de cardo de leite? Talvez a questão aqui deva ser ‘quem não precisa de cardo mariano?”. A pesquisa científica nos ajudou a entender mais sobre as formas como o cardo mariano é usado pelo corpo. Agora, acredita-se que seja útil no gerenciamento de uma ampla variedade de condições médicas diferentes. Função do fígado O cardo mariano é mais comumente usado no manejo da disfunção hepática; provou ser útil para retardar a progressão da doença hepática gordurosa não alcoólica. Também demonstrou ajudar na doença hepática inflamatória crônica e cirrose (fonte), hepatite crônica e viral (fonte), além de ter um papel protetor no cuidado do fígado. (fonte) Anti-inflamatório A pesquisa sobre o cardo de leite também destacou suas propriedades anti-inflamatórias. Agora é usado por pessoas com artrite reumatóide para reduzir a inflamação das articulações. Os ingredientes ativos do cardo de leite também reduzem a atividade do sistema imunológico nas articulações, reduzindo a quantidade de danos causados ​​pelo ataque do sistema imunológico aos tecidos dentro das articulações, potencialmente retardando a progressão da doença. (fonte) Anti-inflamatório para condições pulmonares O cardo mariano também pode ser benéfico para pessoas com problemas pulmonares onde há um elemento de inflamação, como a asma. A pesquisa mostrou que a silimarina é eficaz no tratamento de algumas condições inflamatórias pulmonares e protege contra danos nos pulmões. (fonte) Mal de Parkinson Os ingredientes ativos do cardo mariano também demonstraram afetar positivamente os sintomas da doença de Parkinson, reduzindo a inflamação que ocorre em células neurológicas específicas no cérebro e na medula espinhal. A silimarina reduz os sintomas da doença de Parkinson, reduzindo o efeito neurotóxico da doença no corpo. (fonte) Diabetes Pessoas com diabetes também podem se beneficiar dos ingredientes ativos do cardo de leite. A pesquisa mostrou que a silimarina reduz a produção de glicose no corpo e atua como um sensibilizador de insulina; reduz o açúcar no sangue, diminuindo a resistência à insulina nos principais órgãos. Isso essencialmente torna a insulina mais eficaz. (fonte) Reduz o Colesterol A pesquisa também mostrou que a silimarina pode ajudar a reduzir o colesterol. Acredita-se que reduza a quantidade de colesterol fabricado no corpo (fonte), mas também aumenta a quebra de gorduras. (fonte) Energia aumentada O fato de que muitos usuários de cardo de leite relatam uma sensação de aumento de energia também está bem fundamentado em pesquisas. Os componentes dentro de cada célula que são responsáveis ​​pela produção de energia são chamados de mitocôndrias. Estudos mostraram que a silimarina aumenta a eficiência mitocondrial (fonte), e pode ser a razão para tais relatos. Curiosamente, os usuários relataram uma série de outros benefícios que eles atribuem ao uso de suplementos de cardo mariano. Estes incluem um efeito benéfico na acne hormonal, psoríase e outras doenças da pele, um aumento geral da sensação de bem-estar e até um efeito positivo nos efeitos posteriores do consumo de álcool. Existem precauções ou efeitos colaterais? Qualquer pessoa que tenha alergia a ambrósia (e ao resto da família de plantas asteraceae/compositae) pode experimentar uma reação alérgica ao cardo de leite e, portanto, deve consultar um médico antes de tomar esse suplemento. (fonte) Algumas pesquisas mostraram que os extratos de cardo de leite podem agir de maneira semelhante ao estrogênio (fonte), portanto, o cardo de leite não deve ser usado por qualquer pessoa com uma condição agravada pelo estrogênio. Isso inclui alguns tipos de câncer de mama. O conselho médico também sugere que é melhor evitar o cardo de leite se estiver grávida ou amamentando. Isso se deve à falta de pesquisas, em vez de evidências concretas de que não é seguro. (fonte) Muitas pessoas que usam cardo de leite não relatam efeitos colaterais. No entanto, algumas pessoas relataram um efeito laxante, inchaço, dor de estômago e refluxo ácido. Quanto devo tomar suplementos de cardo de leite? A maioria dos estudos científicos sobre o cardo de leite usou uma dose de 200mg três vezes ao dia – um total de 600 mg por dia. Qual é o melhor suplemento? Ao escolher qualquer suplemento, tomar a decisão certa muitas vezes pode ser difícil devido à grande variedade de produtos disponíveis. É por isso que dei uma olhada mais de perto em cinco suplementos de cardo de leite atualmente no mercado.









Nossa escolha Na minha opinião, a escolha desses produtos é o Milk Thistle Sonora Nutrition. É um produto de alta qualidade a um preço razoável, aprovado pela FDA e a maioria dos usuários relata uma melhora notável nos sintomas, resultados de exames de sangue e um aumento geral no bem-estar sem efeitos colaterais. O uso da gelatina a torna inadequada para vegetarianos, que é a única desvantagem que pude identificar. Além disso, a promessa da empresa de um reembolso sem complicações também proporciona tranquilidade – bem como confiança na qualidade do produto. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

