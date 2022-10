Qual é a melhor marca de suplemento de L-teanina para comprar em 2022?

Report This Content

Suplementos O chá é uma bebida que teve grande popularidade por milhares de anos. O chá verde, em particular, experimentou um enorme crescimento em popularidade nos últimos anos por várias razões. Um dos mais impressionantes é a ampla gama de benefícios para a saúde a que tem sido associada. Isso levou à exploração científica dos constituintes do chá. A pesquisa destacou a l-teanina como um dos ingredientes mais benéficos. Neste artigo, vou dar uma olhada mais de perto na l-teanina e seus benefícios para a saúde. O que é L-Teanina? A L-teanina é um tipo de proteína encontrada no chá verde e preto, e também em algumas espécies de cogumelos nativos de algumas regiões dos EUA. Como um aminoácido não essencial, a L-teanina não é um componente essencial na dieta humana, mas, se presente, pode ter alguns benefícios surpreendentes. Embora o chá verde tenha sido anunciado como o herói dos chás, quando se trata de l-teanina, na verdade é o chá preto que contém mais – a 25 mg por xícara, mais de três vezes mais que o chá verde. (fonte) https://www.youtube.com/watch?v=KcdlaX_MBfo Quem precisa de L-teanina? Quem precisa de l-teanina? Aparentemente, quem sofre de estresse ou usa o cérebro! Os benefícios da l-teanina são tão abrangentes que a maioria das pessoas pode querer considerar adicioná-la às suas dietas. Reduz o Estresse e a Ansiedade A pesquisa mostrou que, em uma dose de 200 mg por dia, a L-teanina pode reduzir a tensão e aumentar o relaxamento e a calma. (fonte) Ele influencia diretamente o sistema nervoso sem a sonolência que vem com muitos outros medicamentos para aliviar o estresse. Sono melhorado Embora não seja um sedativo, a l-teanina demonstrou melhorar a qualidade do sono através da redução do estresse e da ansiedade. (fonte) Depressão A depressão clínica é uma doença que afeta uma em cada dez pessoas durante a vida. Estudos científicos observaram inúmeros benefícios associados ao uso de l-teanina para a depressão. Melhoras foram observadas nos sintomas de ansiedade, distúrbios do sono e disfunção cognitiva. (fonte) Asma Pesquisas recentes sugerem que a L-teanina pode aliviar a inflamação das vias aéreas na asma. (fonte) Poder do Cérebro A L-teanina demonstrou melhorar a função cerebral, melhorando a maneira como a informação é processada e melhorando a capacidade de atenção. (fonte) A L-teanina também protege o sistema neurológico contra danos relacionados ao estresse. (fonte) Cuida do seu coração A pesquisa mostrou que a l-teanina é eficaz na redução da pressão arterial. Isso reduz o estresse físico colocado no coração e nos vasos sanguíneos, mantendo a rede de transporte do seu corpo funcionando sem problemas. (fonte) Anticâncer Algumas pesquisas indicam que a L-teanina tem potencial como agente anticancerígeno, tendo mostrado que pode retardar significativamente o crescimento do tumor humano e tornar outros medicamentos anticâncer mais eficazes. (fonte) Úlceras estomacais L-teanina foi mostrado em uma dose de 10 mg por quilo de massa corporal para ajudar a curar úlceras gástricas. As úlceras gástricas afetam mais de um em cada dez adultos nos EUA e podem ter sérias complicações se não forem tratadas. (fonte) Fortalece o Sistema Imunológico A L-teanina tomada regularmente provou aumentar o tamanho do baço, um órgão que atua como um filtro para o sangue e uma parte importante do nosso sistema imunológico. (fonte) Por que não apenas beber chá? Com cada xícara de chá preto contendo cerca de 25 mg de l-teanina, um uma pessoa precisaria consumir regularmente cerca de dez xícaras de chá por dia para obter a mesma ingestão de muitos dos suplementos disponíveis. Esta quantidade de chá também contém muitos outros ingredientes, como a cafeína, cuja ingestão é evitada ao tomar um suplemento de l-teanina. Precauções para uso Como a l-teanina reduz a pressão arterial, qualquer pessoa com pressão arterial baixa ou qualquer pessoa que esteja tomando medicação anti-hipertensiva deve procurar aconselhamento médico antes de incluir a l-teanina em sua dieta. A L-teanina também demonstrou aumentar a potência de alguns medicamentos quimioterápicos e, portanto, só deve ser usada sob supervisão médica. Como a l-teanina neutraliza a medicação destinada a estimular o sistema nervoso, qualquer pessoa que esteja tomando medicamentos como epinefrina ou medicamentos para depressão deve procurar orientação médica. No momento, não há evidências suficientes para afirmar positivamente que a L-teanina é segura para uso durante a gravidez e amamentação, então muitos fabricantes desaconselham seu uso. Qual é a melhor marca de suplemento de L-teanina para comprar em 2022? Com muitas marcas diferentes de l-teanina no mercado, pode ser difícil escolher o produto certo para você. Analisamos cinco das principais marcas atualmente no mercado para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.









Nossa escolha Minha principal escolha dos produtos que analisamos é o Nutricost L-Theanine. Ao preço mais baixo dos produtos que analisamos, oferece uma excelente relação custo / benefício. Cada lote é testado quanto à pureza. É feito nos EUA em uma instalação aprovada pelo GMP. É livre de soja, laticínios e fermento, e a cápsula de tamanho padrão facilita a ingestão. A grande maioria dos usuários relata bons efeitos e resultados rápidos, e com a adição da garantia de reembolso de 100% da empresa, achamos que este produto é um vencedor. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

