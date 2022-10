Qual é o melhor suplemento de raiz de Kava em 2022?

Report This Content

Suplementos Você já ouviu falar em raiz de kava? Seus muitos benefícios o tornaram um grande sucesso na comunidade de saúde e nutrição e está começando a se tornar mais popular. Quando você aprender sobre seus benefícios para a saúde, você entenderá que não é surpresa que todos estejam ansiosos para descobrir mais sobre este produto e se ele faz o trabalho que afirma. Você não tem certeza se deve tomar um suplemento de raiz de kava? Quer saber qual é o melhor suplemento de raiz de kava? Neste artigo, vou compartilhar alguns fatos sobre suplementos de raiz de kava e informá-lo sobre os melhores produtos atualmente no mercado. O que é Kava Root? Kava, também conhecido como “Kava Kava”, é um chá tradicional que é preparado a partir da raiz da planta kava. A raiz Kava é encontrada nas ilhas do Pacífico Sul e tem sido usada pelos ilhéus há séculos. Mais notavelmente, tem sido usado pelos ilhéus do Pacífico Sul em cerimônias para promover o relaxamento, bem como na medicina tradicional. Kava tem um efeito calmante incrível. Pode alterar as ondas cerebrais com um mecanismo semelhante aos medicamentos anti-ansiedade como o diazepam. É por isso que muitas vezes é usado para tratar a ansiedade e a insônia. (fonte) Quem pode se beneficiar de um suplemento de raiz de Kava? Os suplementos de raiz de Kava são usados ​​com mais frequência para ansiedade, insônia, estresse e até tensão e espasmos musculares. É claro que todos nós experimentamos algum nível de estresse de vez em quando, mas não há nada pior do que se sentir tão ansioso que você tem problemas para realizar suas tarefas diárias. Você está lutando para começar o seu dia? Não pode levar seus filhos para a escola? Incapaz de trabalhar? De acordo com a pesquisa, um suplemento de raiz de kava pode ajudar a reduzir esse sentimento junto com a ansiedade associada. Além disso, pode ajudar a regular as mudanças de humor saudáveis. O que os suplementos de raiz de Kava fazem? Kava é um produto à base de plantas que tem amplo uso como alternativa às drogas tradicionais, como Valium e Xanax, para ansiedade e estresse. Quando tomado para transtornos de ansiedade, o kava não parece inibir a agudeza mental de forma alguma. (fonte) Quando tomado para distúrbios do sono, o kava pode promover o sono profundo sem afetar o sono REM importante. Os suplementos de raiz de Kava foram estabelecidos como uma alternativa à base de plantas para muitos medicamentos anti-ansiedade, como betabloqueadores, mas não devem ser tomados com qualquer forma de medicamentos prescritos ou com álcool. A pesquisa mostrou que os suplementos de raiz de kava podem ser úteis para aqueles que sofrem dos seguintes distúrbios (fonte): Transtorno de ansiedade

Transtorno obsessivo-compulsivo

Síndrome do pânico

Fobia social

Dores de cabeça

Tremor descontrolado

Tensão muscular

Sudorese

Músculos doloridos A raiz de Kava praticamente não tem efeitos colaterais quando usada corretamente, mas é sensato conversar com um profissional de saúde antes de tomar qualquer suplemento. Não se esqueça de ler sempre as instruções no rótulo. O Kava Root é seguro de usar? Algumas pessoas descobriram que a raiz de kava pode causar reações adversas, no entanto, os estudos em questão envolveram overdose, tratamento prolongado e má qualidade do produto. (fonte) Escolhendo o Suplemento de Raiz Kava Certo A raiz de Kava geralmente vem em forma de comprimido e líquido. O líquido geralmente é mais rápido de digerir, mas é mais difícil mascarar o sabor. No final do dia, a forma que você escolhe depende da preferência pessoal. Também é muito importante comprar este suplemento de um fornecedor respeitável. Nossas escolhas para o melhor suplemento de raiz de Kava Agora que você conhece o básico, vamos dar uma olhada em suplementos específicos que eu acho que são bons candidatos para o primeiro lugar. Nesta lista, você encontrará cinco marcas de kava que devem ser adequadas para quem deseja experimentar a raiz de kava pela primeira vez. Para ajudá-lo a tomar uma decisão informada, listei os prós e os contras de cada um. No final, eu compartilhei meu favorito geral.









Nossa escolha O produto que marca todas as caixas para mim é o Kavana Supplements Kava Kava Root Supplement. Contém apenas 5 ingredientes naturais, os quais ajudam com condições relacionadas ao estresse. Também é feito nos EUA, o que é um bônus. Apesar de mais cara que outras cápsulas, acho que a combinação de ingredientes faz valer a pena o investimento, você tem mais chances de obter os resultados desejados. Você já tentou um suplemento de raiz de kava? Compartilhe sua experiência nos comentários. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

