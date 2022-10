Qual é a melhor marca de suplemento de ioimba para comprar em 2022?

Report This Content

Suplementos Yohimbe é um suplemento de saúde outrora obscuro que agora está se tornando cada vez mais amplamente disponível. Muitas pessoas optam por incluí-lo como parte de sua rotina diária por uma variedade de razões diferentes. Mas o que é todo o alarido sobre? É realmente bom para sua saúde? Decidimos dar uma olhada no que exatamente é yohimbe, seus usos e a verdadeiro benefícios para a saúde. Também compartilharei minha recomendação para o melhor suplemento de ioimba. O que é Yohimbe? Yohimbe é feito da casca de uma árvore perene que cresce na África Ocidental. O principal ingrediente ativo é a ioimbina, um alcalóide. Os alcalóides atuam como reserva de nitrogênio de uma planta e contêm substâncias potencialmente tóxicas que impedem animais e insetos de comer a planta. Em humanos, acredita-se que a ioimbina atue principalmente no sistema adrenérgico que controla a quantidade de adrenalina liberada no corpo. Isso, por sua vez, tem um efeito significativo no sistema neurológico. Quem precisa de ioimba? A ioimba é mais comumente usada como suplemento de saúde por seus efeitos afrodisíacos, para tratar a disfunção erétil e como auxiliar na perda de peso. Com a pesquisa agora capaz de nos dizer mais sobre a ioimba e seu efeito no corpo humano, decidimos examinar as evidências. Disfunção erétil Vamos ser sinceros, a disfunção erétil não é algo que realmente gostamos de falar, mas com algumas estatísticas sugerindo que mais de 50% dos homens são afetados em algum momento de suas vidas, é um problema muito real. A ioimba demonstrou ser eficaz na melhora da disfunção erétil em até 73%. (fonte) Se você ou um ente querido é afetado por essa condição perturbadora, provavelmente vale a pena tentar um suplemento de ioimba. Afrodisíaco Muitos medicamentos convencionais que são usados ​​para tratar condições como a depressão, vêm com o infeliz efeito colateral de matar sua libido – ou seja, desejo sexual. Yohimbe foi mostrado para reverter esses efeitos e melhorar o comportamento sexual. (fonte) Perda de peso e queima de gordura A ciência por trás de qualquer programa de perda de peso é simples: use mais energia do que consome. Na prática, no entanto, a maioria de nós sabe que não é tão fácil de conseguir. A ioimba demonstrou em alguns estudos reduzir o efeito de substâncias no corpo que desencorajam a queima de gordura – uma vantagem para quem tenta perder peso. (fonte) Supressão do Apetite Uma das chaves para um programa de perda de peso bem-sucedido é garantir que você não ceda às dores da fome quando elas ocorrerem. Alguns estudos sugerem que a ioimba pode ajudar a suprimir o apetite e, portanto, pode ser uma adição útil ao programa de perda de peso. (fonte) Aumenta o poder cerebral Um estudo recente descobriu que os usuários que tomaram ioimbina mostraram melhor desempenho em tarefas de alerta mental. A dose examinada foi de 15 mg do ingrediente ativo. (fonte) Ajuda a reduzir o medo e as fobias Em situações em que sentimos medo, os sintomas emocionais e físicos podem ser debilitantes a ponto de afetar drasticamente a vida cotidiana. Yohimbe foi mostrado em alguns estudos para diminuir o medo e os sintomas de fobias. (fonte) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Estatísticas nacionais sugerem que mais de 15% das crianças e adultos jovens são afetados pelo TDAH. O TDAH é uma condição caracterizada por diferenças no cérebro que tornam mais difícil para os indivíduos ficarem parados e se concentrarem em uma tarefa específica. Algumas pesquisas sugerem que a ioimba pode aumentar a eficácia de outros medicamentos, como a nortriptilina, quando tomada para sintomas de TDAH. (fonte) Precauções para uso A pesquisa mostrou que tomar ioimba após as refeições diminui sua eficácia – portanto, este é um suplemento que deve ser tomado com o estômago vazio. (fonte) Alguns efeitos colaterais desagradáveis ​​da ioimba foram relatados; alguns usuários experimentam náusea, dor abdominal, tontura e agitação. Em doses mais altas em torno de 15-20mg do ingrediente ativo, podem ocorrer palpitações cardíacas e aumento da pressão arterial. Alguns estudos sugerem que tomar muito yohimbe pode ter efeitos negativos. 30 mg do ingrediente ativo, ioimbina, pode resultar em aumento da ansiedade e aumentar os sintomas em pessoas suscetíveis a ataques de pânico. (fonte) Uma preocupação em relação aos suplementos de ioimba é a precisão da rotulagem em termos de quanto do ingrediente ativo está no produto. Dados os possíveis efeitos colaterais da ioimba, é altamente recomendável que, seja qual for o produto que você escolher, certifique-se de saber quanto do ingrediente ativo está tomando. Uma boa ideia é começar com uma dose muito pequena e aumentar gradualmente. Qual é o melhor suplemento de ioimba? Com uma variedade de fabricantes comercializando ioimba em diferentes formas, é difícil saber qual é o melhor suplemento de ioimba para suas necessidades. Embora o sabor desagradável possa ser desagradável para algumas pessoas, as formas em pó podem ser preferidas por aqueles que têm dificuldade em engolir cápsulas. Outras pessoas podem preferir a conveniência de uma cápsula. Para ajudá-lo a tomar uma decisão informada, analisamos cinco dos principais produtos atualmente disponíveis no mercado.









Nossa escolha Minha escolha pessoal para o melhor suplemento de ioimba é o Alfa Vitamins Yohimbe. Para começar, o fato de ser fabricado nos EUA de acordo com os padrões FDA e GMP, este produto é de alta qualidade. Embora a inclusão de gelatina torne este produto inadequado para vegetarianos e veganos, a conveniente cápsula facilita a ingestão com o estômago vazio e evita o sabor desagradável de um pó. Os usuários geralmente não relataram efeitos colaterais desagradáveis, e o preço do produto é muito competitivo. Sentimos que este era o nosso vencedor claro. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

