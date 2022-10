Qual é a melhor marca de suplemento de selênio para comprar em 2022?

Report This Content

Suplementos Ocorrendo naturalmente em alimentos como castanha do Pará, sementes de girassol, ovos, fígado, atum, bacalhau, aves e carnes vermelhas, o selênio é um oligoelemento não metálico que ajuda o corpo a trabalhar de forma mais eficiente. A pesquisa científica mostrou que o selênio é benéfico de várias maneiras diferentes. Decidimos dar uma olhada mais de perto no selênio e seus benefícios para a saúde. No final, compartilharei minha escolha pessoal para o melhor suplemento de selênio. O que é selênio? O selênio é um dos minerais que nosso corpo precisa em quantidades relativamente pequenas para manter um sistema saudável. O corpo não pode produzir seu próprio selênio, por isso é vital para a saúde geral que ingerimos um suprimento diário adequado e regular. Uma vez ingerido, combina-se com aminoácidos (os blocos de construção das proteínas) e tem uma ampla variedade de efeitos no corpo. O selênio pode ser útil no gerenciamento de muitas condições de saúde diferentes. Quem precisa de selênio? Devido às suas propriedades antioxidantes, antivirais e que melhoram o sistema imunológico, potencialmente todos podem se beneficiar de uma ingestão diária regular de selênio. Historicamente, a pesquisa mostrou que o selênio é particularmente importante para pessoas com problemas de tireóide e aqueles que têm problemas de fertilidade. No entanto, estudos agora sugerem que o consumo regular de selênio tem vários outros benefícios para a saúde. Aqui estão alguns dos mais importantes: Melhora a função da tireóide De acordo com Associação Americana de Tireóideaproximadamente 20 milhões de pessoas nos EUA sofrem de doenças da tireóide. Foi comprovado que o selênio aumenta a produção de hormônio tireoidiano ativo e reduz o risco de doença autoimune da tireoide. (fonte) Antioxidante Antioxidantes são substâncias químicas que protegem o corpo contra danos celulares, absorvendo compostos de radicais livres. O selênio demonstrou ser um antioxidante de efeito, e pesquisas sugerem que isso é importante para uma variedade de fatores diferentes, incluindo risco de doenças cardíacas e câncer. (fonte) Anticâncer Estudos mostraram que em pessoas que consomem níveis diários inadequados de selênio, aumentar a ingestão teve um efeito benéfico no câncer de pulmão. (fonte) Atualmente, isso não pode ser generalizado para outras formas de câncer. Anti-inflamatório Algumas pesquisas sugerem que o selênio tem propriedades anti-inflamatórias. Isso é apoiado por sua ação como antioxidante, pois esses dois mecanismos trabalham juntos no corpo. (fonte) Antiviral Os problemas de saúde causados ​​por vírus são generalizados em toda a população em geral. Seu efeito no corpo humano varia de irritante, como o resfriado comum, a mudança de vida, como o HIV. O selênio demonstrou ter um efeito positivo nas infecções virais como tratamento complementar, mas não como terapia de primeira linha. (fonte) Ajuda a Fertilidade O selênio tem sido um tratamento reconhecido para a fertilidade por muitos anos, e a importância de níveis adequados de selênio na manutenção de células espermáticas saudáveis ​​foi comprovada. (fonte) Protege o cérebro e o sistema nervoso Pesquisas sugerem que as cadeias de aminoácidos contendo selênio são muito importantes para o funcionamento ideal do cérebro e do sistema nervoso e são responsáveis ​​por manter um suprimento adequado de selênio no cérebro. (fonte) Por que tomar selênio como suplemento? Embora o selênio ocorra naturalmente em muitos dos alimentos que ingerimos como parte de uma dieta normal, o teor de selênio de qualquer alimento depende do teor de selênio do solo em que foi cultivado. No caso de produtos de origem animal, o teor de selênio do alimento fornecido. Além disso, é muito fácil destruir o selênio durante o processo de cozimento. Tomar um suplemento garante que seu corpo receba uma dose regular de selênio em uma forma que seu corpo possa usar. Precauções para uso As pessoas que vivem em uma área onde há abundância de selênio presente naturalmente no solo, como os Dakotas, não devem tomar suplementos de selênio. Durante a gravidez ou amamentação, a maioria dos fabricantes recomenda procurar aconselhamento médico antes de tomar selênio. Embora os estudos mostrem que o selênio afeta positivamente muitos tipos de câncer, há algumas evidências que sugerem que ele pode aumentar o risco de câncer de pele. A recomendação atual é evitar níveis mais altos de selênio se você estiver em risco de câncer de pele. Quanto selênio precisamos? Algumas fontes médicas afirmam que a dose máxima diária de selênio não deve exceder 200 mcg por dia. Outras fontes sugerem que consumir mais do que a dose recomendada de 55mcg por dia de forma contínua pode ter efeitos tóxicos no corpo. A sobredosagem regular pode ter consequências graves e permanentes para a saúde (fonte). A regra geral é procurar aconselhamento médico antes de tomar qualquer suplemento, especialmente se você tiver algum problema de saúde ou tomar um medicamento prescrito. Qual é a melhor marca de suplemento de selênio? Com uma variedade de diferentes suplementos de selênio disponíveis no mercado, pode ser complicado descobrir qual é o produto certo para você. Na próxima seção, dei uma olhada em cinco dos principais candidatos ao título de melhor suplemento de selênio e dividi seus prós e contras para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.









Nossa escolha Na nossa opinião, o Amazing Formulas Selenium é um produto difícil de bater. É de alta qualidade, fabricado nos EUA de acordo com os padrões GMP, testado quanto à pureza, 100% natural e adequado para a maioria das dietas, exceto sem glúten. O único ponto negativo é um cheiro desagradável, mas a maioria dos usuários relata que isso é tolerável. Como este produto oferece uma excelente relação qualidade/preço, mas não compromete a qualidade, declaramo-lo o nosso vencedor geral. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

