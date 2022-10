Quais são os melhores suplementos e extratos de Tribulus Terrestris em 2022?

Report This Content

Suplementos Tribulus terrestris (também chamado de videira punctura) é uma planta frutífera, que é usada como remédio. As pessoas tomam suplementos de tribulus terrestris por vários motivos, incluindo melhor desempenho atlético e fertilidade. Abaixo, discutirei os benefícios deste planeta único e ajudarei você a escolher o melhor suplemento de Tribulus terrestris para você. Quem precisa de suplementos de Tribulus Terrestris? Tribulus terrestris é mais comumente usado para melhorar a virilidade e vitalidade masculina. Assim, homens com disfunção erétil ou aqueles com problemas de fertilidade podem se beneficiar do uso de um suplemento de tribulus terrestris. (fontes 1, 2) Mas não são apenas os homens que se beneficiam do suplemento – as mulheres também. Demonstrou-se que normaliza a ovulação, melhora a fertilidade, aumenta o desejo sexual e reduz os sintomas da pós-menopausa em mulheres. (fonte) Aqueles com desequilíbrios hormonais e distúrbios de humor (que às vezes são causados ​​​​por um desequilíbrio hormonal) também podem se beneficiar do suplemento. (fonte) Além disso, estudos mostraram que o tribulus terrestris pode melhorar a saúde cardiovascular. (fonte) Pode fazê-lo pelo mesmo mecanismo pelo qual melhora a disfunção erétil. Portanto, aqueles com problemas cardíacos existentes ou aqueles que procuram proteger seu coração devem definitivamente considerar tomar esses suplementos. O suplemento também é popular entre os atletas, que o usam para aumentar seus níveis de testosterona e massa muscular. (fonte) Manter o tônus ​​muscular, resistência e força requer testosterona, então, em teoria, qualquer tipo de atleta (especialmente fisiculturistas) se beneficiaria de tomar o suplemento. O único problema é que houve resultados mistos em relação a esse assunto, com um estudo notável descobrindo que o tribulus terrestris não tem efeito sobre a massa muscular. (fonte) O que os suplementos de Tribulus Terrestris fazem? Tribulus terrestris contém muitos compostos que interagem com o corpo humano de maneiras úteis. Alguns desses compostos incluem flavonóides e vitaminas. Mas, os principais componentes ativos do tribulus terrestris são saponinas denominadas protodioscina (muitas vezes usadas no tratamento de distúrbios cardiovasculares e urinários). Melhora a saúde cardiovascular Tribulus terrestris melhora a saúde cardiovascular dilatando as artérias coronárias, permitindo um melhor fornecimento de sangue por todo o corpo. (fonte) Isso também pode explicar sua eficácia no tratamento da disfunção erétil. Tribulus terrestris também limpa os resíduos (radicais livres), graças à sua capacidade antioxidante. Especificamente, aumenta a atividade da superóxido dismutase (SOD), um antioxidante encontrado no corpo e da PKC epsilon, uma enzima que protege as células cardíacas de danos. (fonte) Melhora a Fertilidade Tribulus terrestris também melhora a fertilidade masculina, aumentando a motilidade e viabilidade do esperma. (fonte) O mecanismo pelo qual isso ocorre é atualmente desconhecido; no entanto, existem algumas hipóteses. Tribulus terrestris pode aumentar a motilidade do esperma devido à sua atividade antioxidante, que protege o esperma dos radicais livres nocivos. Ou, os efeitos podem ser devidos a oligoelementos como cálcio e zinco. (fonte) Como mencionado acima, as descobertas sobre o efeito do tribulus terrestris nos hormônios foram mistas. Alguns estudos descobriram que aumenta os níveis de testosterona, o que pode ser útil para a fertilidade masculina e o desempenho atlético. (fonte) Outros descobriram que aumenta o hormônio folículo-estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH), ambos importantes para a fertilidade feminina. (fonte) Você pode estar interessado em experimentar um suplemento de tribulus terrestris, seja para melhorar sua fertilidade ou saúde cardiovascular. Mas, como você pode escolher o melhor suplemento de tribulus terrestris para você? Continue lendo para descobrir! Como escolher o suplemento certo para você Ao escolher um suplemento de tribulus terrestris, você deve observar cuidadosamente as informações no rótulo. O rótulo informará se há ou não enchimentos, ingredientes aos quais você pode ser alérgico e qual dosagem de ingredientes ativos está no suplemento. Um suplemento de alta qualidade será extraído do fruto, sementes ou raízes e terá um alto teor de saponina (pelo menos 45%). Você também deve observar que a dosagem recomendada para tribulus terrestris é de 250 miligramas (mg) a 750 mg na maioria dos casos. (fonte) No entanto, é sempre melhor consultar o seu médico antes. Não há efeitos colaterais dos suplementos de tribulus terrestris. No entanto, o uso a longo prazo pode causar danos ao fígado. (fonte) Aqueles com condições afetadas por hormônios, como câncer de mama ou próstata, devem evitar tomar tribulus terrestris. Nossas escolhas para os melhores suplementos de Tribulus Terrestris Conclusão Muitos dos suplementos são semelhantes (especialmente os dois primeiros), por isso foi difícil escolher o melhor suplemento de tribulus terrestris. No entanto, eu iria com a marca SportsFood. Escolhi esta marca como minha principal escolha porque ela tem apenas uma queda que se aplica a todas as outras marcas também: contém estearato de magnésio. Isso tem efeitos potencialmente prejudiciais, mas a quantidade no suplemento é muito baixa e não é uma grande preocupação, a menos que você use o suplemento por anos a fio. O suplemento é vegano e feito em uma instalação compatível com GMP, o que eu gosto. Ele também vem com uma garantia vitalícia. Você pode ter certeza de que está recebendo um produto de qualidade com esta marca. 