Qual é a melhor marca de suplemento de citrulina em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos A citrulina, também conhecida como L-citrulina, é um aminoácido não essencial que é alterado pelos rins em óxido nítrico. Este aminoácido fenomenal tem uma ampla gama de benefícios para a saúde! A citrulina às vezes é usada para tratar problemas como pressão alta, certas formas de demência, fadiga, fraqueza muscular e doença falciforme, no entanto, mais pesquisas precisam ser feitas para ver se realmente tem um impacto significativo. (fonte) Talvez o uso mais notável da citrulina seja o efeito que ela tem nos níveis de pressão arterial. O óxido nítrico, o subproduto da citrulina, é conhecido por diminuir os níveis de pressão arterial em pessoas com hipertensão, que é um problema com o qual muitas pessoas lutam. (fonte) A citrulina também ajuda na disfunção erétil, problemas intestinais, prevenção da degeneração muscular em idosos e problemas nos vasos sanguíneos associados ao diabetes, como cicatrização lenta de feridas. (fonte) Alguns estudos até sugerem que a citrulina pode ajudar os atletas com desempenho e recuperação, além de ajudar aqueles com doença de Parkinson e outros problemas de demência. (fonte) Se algum desses problemas afetar você ou alguém que você conhece, um suplemento de citrulina pode ser benéfico. Como há uma enorme quantidade de suplementos no mercado, decidi escrever este artigo para fornecer uma visão geral dos diferentes suplementos de citrulina disponíveis. Este artigo irá comparar cinco suplementos de citrulina diferentes por preço e qualidade gerais. Quem precisa de um suplemento de citrulina? À medida que a citrulina é decomposta pelo corpo, os rins a transformam em um produto chamado óxido nítrico. O óxido nítrico ajuda a promover a saúde do coração e dos vasos sanguíneos, relaxando as artérias e facilitando o fluxo sanguíneo em todo o corpo. Evidências atuais indicam que um suplemento de citrulina pode ajudar a baixar a pressão arterial devido ao relaxamento das artérias em pessoas com pré-hipertensão, que é um sinal precoce de pressão alta. É importante ter níveis saudáveis ​​de pressão arterial para ajudar a prevenir doenças cardíacas. (fonte) Embora deva-se saber que você não deve tomar suplementos de citrulina se já estiver tomando um medicamento para pressão arterial, pois pode fazer com que os níveis de pressão arterial caiam muito rapidamente. (fonte) Também pode ajudar aqueles que lutam com problemas intestinais, como síndrome do intestino curto e doença celíaca. (fonte) O que é Citrulina? Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas, uma vez que existem 21 aminoácidos, cada combinação de aminoácidos cria um tipo diferente de proteína. (fonte) A citrulina é um aminoácido não essencial, o que significa que é um aminoácido que é produzido dentro de nossos corpos e não precisa ser consumido em nossas dietas, embora seja necessário para a saúde e o crescimento normais. (fonte) O composto de citrulina é encontrado naturalmente em alimentos como melancia, pepino e certas abóboras, mas também pode ser encontrado em forma de suplemento. A maioria desses suplementos é em pó, mas você também pode encontrar algumas formas de comprimidos. Ao contrário de alguns outros suplementos, você não precisa tomar citrulina com uma refeição. Como escolher o melhor suplemento Não houve dosagem definida para suplementos de citrulina, em alguns casos você pode tomar até 9 gramas por dia, dependendo do problema médico que você está tentando tratar. No entanto, a dosagem pode depender de fatores como idade e saúde do usuário. É importante seguir a dose recomendada na embalagem do suplemento e consultar um médico. (fonte) Embora ainda não haja evidências sólidas, alguns estudos sugeriram que a forma em pó teve melhor absorção do que as cápsulas. (fonte) Também é importante observar a qualidade do suplemento de citrulina. Você quer ter certeza de que é 100% citrulina pura, sem adição de enchimentos ou sabores ou cores artificiais. Outra dica profissional antes de comprar seria verificar a data de validade, pois o produto normalmente só permanece fresco por um ano. Se você planeja tomar várias colheres ou pílulas por dia, considere comprar a granel para economizar dinheiro.









Conclusão Decidi escolher a L-Citrulina Pura à Base de Plantas da Micro Ingredients. A razão é que é um preço tão bom para o valor que você recebe, tornando-o acessível para a maioria dos orçamentos e a qualidade geral do produto é muito boa. Além disso, o produto é 100% citrulina pura e não contém aditivos, adoçantes artificiais e não OGM. É à base de plantas e sem glúten, portanto, a diversidade deste produto significa que pode ser usado por veganos, vegetarianos e pessoas que sofrem de doença celíaca ou outras sensibilidades ao glúten. Outro bônus é que não tem sabor, então você pode misturá-lo com água pura ou adicioná-lo a um smoothie e não mudará o sabor. A fórmula em pó pode ser um pequeno incômodo para aqueles que estão constantemente em movimento, porque você precisa embalar o tamanho da porção do produto em um recipiente separado ou carregar o recipiente inteiro do produto com você, mas também significa que há um chance de ser melhor absorvido, então acho que todos podemos concordar que definitivamente vale a pena o incômodo. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report