Qual é o melhor suplemento DIM em 2022?

Suplementos Há muita empolgação em torno dos suplementos DIM devido às suas potenciais propriedades anticancerígenas. À medida que mais estudos científicos são feitos, fica claro que existem inúmeros benefícios associados ao DIM que valem a pena investigar. Hoje, vamos falar sobre alguns dos melhores suplementos DIM no mercado no momento. O que é Diindolilmetano? O diindolilmetano, muitas vezes conhecido como DIM, é um poderoso produto químico à base de plantas (fitoquímico) que pode ser encontrado em muitos vegetais crucíferos. DIM trabalha para criar um equilíbrio saudável de testosterona e estrogênio em seu corpo. DIM atua como um inibidor da aromatase. Os inibidores de aromatase bloqueiam a enzima aromatase, que converte andrógenos em estrogênio. Por sua vez, isso limita a quantidade de estrogênio disponível para estimular o crescimento de células de câncer de mama positivas para receptores hormonais. (fonte) Muitos estudos científicos estão sendo feitos atualmente para entender os efeitos dos alimentos contendo DIM no tratamento do câncer de mama. (fonte) Vantagens de adicionar DIM à sua rotina diária Seja você homem ou mulher, tomar DIM diariamente pode ter um efeito vantajoso no seu bem-estar geral. Embora tipicamente o estrogênio e a testosterona sejam considerados específicos de gênero, eles estão presentes em homens e mulheres. Além de se colocar em maior risco de câncer, ter seus hormônios fora de controle pode ser prejudicial à sua saúde de muitas outras maneiras. As mulheres que estão na fase da menopausa ou pré-menopausa podem se beneficiar de hormônios mais equilibrados. (fonte) Você notará uma diminuição nos sintomas associados à menopausa, como ondas de calor, suores noturnos, irritabilidade e muito mais. Homens na segunda fase da vida tendem a ter níveis mais elevados de estrogênio do que quando eram mais jovens. Excesso de estrogênio em homens pode causar sintomas como disfunção erétil, problemas de fertilidade e até problemas cardiovasculares. (fonte) DIM pode ajudar pessoas de todas as idades a restaurar a formação normal de estrogênio. Os benefícios do uso regular de suplementos DIM incluem redução da acne, melhora do humor e aumento da energia. Para uma visão geral do que o DIM pode fazer por você, confira este pequeno vídeo do YouTube. Por que escolher um suplemento DIM? Você já deve ter ouvido falar que alimentos como brócolis, rúcula e couve chinesa contêm o bloqueador de estrogênio natural DIM. (fonte) No entanto, para obter DIM suficiente para realmente fazer a diferença, você precisa consumir 2 quilos de brócolis por dia. (fonte) Hormônios e dores de cabeça Quedas ou alterações no seu equilíbrio hormonal podem criar efeitos colaterais indesejados. (fonte) Dores de cabeça relacionadas a hormônios são comuns nos primeiros dias de uso de suplementos de DIM enquanto seu corpo está se acostumando com sua nova rotina. A medicação para dor de balcão pode ajudá-lo nos primeiros dias. Se você continuar a sentir dores de cabeça ou enxaquecas após os primeiros dias, considere diminuir sua dose ou converse com seu médico. O que procurar em um suplemento DIM A suplementação de DIM é bastante básica. A maioria das marcas não inclui muitos aditivos ou ingredientes extras. Em alguns casos, a bioperina, que é uma composição de piperina derivada do extrato de pimenta preta, é adicionada para aumentar a absorção. No entanto, pesquisas mais extensas são necessárias para provar se a bioperina é ou não eficaz nesse sentido. Algumas marcas também incluirão vitamina E, que também é usada para aumentar a biodisponibilidade. Alguns estudos encontraram uma conexão entre a vitamina E e o aumento da biodisponibilidade. (fonte) Dosagem recomendada A maioria dos suplementos DIM vem em cápsulas que variam entre 100-200mg. Alguns suplementos DIM de “força extra” excedem 200 mg. A maioria dos fornecedores recomenda tomar entre 100 e 200 mg por dia. Comentários dos melhores suplementos DIM de 2022 Considerações finais Pessoalmente, achei o DIM Extra Strength da Smoky Mountain Naturals o meu favorito em geral. A alta dosagem combinada com BioPerine dá a este suplemento DIM uma vantagem contra sua concorrência. Perfeito para mulheres e homens, este suplemento DIM tem algumas propriedades intensas de prevenção do câncer de mama. No final, cabe a você escolher qual é o melhor suplemento DIM para você e sua família. Tenha em mente que o corpo de todos reage de maneira diferente a certos suplementos. Não perca os benefícios potenciais dos suplementos de diindolilmetano só porque uma forma não funciona para você. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

