Qual é a melhor marca de proteína em pó de clara de ovo para comprar em 2022?

Suplementos O pó de proteína de clara de ovo é uma das fontes de proteína mais amplamente disponíveis no mercado. Está disponível muito antes de produtos como whey e caseína ganharem popularidade. Decidimos dar uma nova olhada neste produto e examinar as pesquisas atuais para ver qual é o melhor pó de proteína de clara de ovo para comprar hoje. O que é a proteína da clara de ovo em pó? O pó de proteína de clara de ovo é um suplemento que realmente é o que diz na lata. É albumina – a parte branca de um ovo – que foi liofilizada ou seca por pulverização para convertê-la em pó. A clara de ovo é uma ótima fonte de aminoácidos que são os blocos de construção das proteínas. É considerado por muitos como uma forma quase perfeita de proteína para nossas necessidades como seres humanos. A razão é que a clara de ovo em pó é uma das únicas fontes de alimento que contém todos os dez aminoácidos que o corpo não pode produzir. A clara de ovo em pó é naturalmente livre de soja, açúcar, fermento, glúten e laticínios e, além de ser adequada para dietas vegetarianas, é pobre em gordura e colesterol. Quem precisa de proteína de clara de ovo em pó? Potencialmente, qualquer pessoa que esteja tentando construir ou manter a massa muscular deve considerar a adição de proteína em pó de clara de ovo ao seu regime. Isso inclui pessoas que desejam maximizar os resultados de seu programa regular de treinamento físico, bem como pessoas em recuperação de doenças ou lesões que desejam melhorar a cura ou recuperar a massa muscular perdida. Os benefícios de um programa regular de exercícios são amplamente conhecidos, mas alcançar bons resultados requer uma abordagem consistente, dedicação e muita motivação e trabalho duro. A adição de pó de proteína de clara de ovo pode ajudar a maximizar os resultados de todo o esforço envolvido na manutenção de uma rotina regular de exercícios. Síntese de Proteína Melhorada De acordo com os princípios bem conhecidos do treinamento muscular, o exercício causa pequenas lágrimas, ou microtraumas, no músculo. Dadas as condições adequadas e os recursos disponíveis, os músculos e fortalecem-se em resposta a este microtrauma. O consumo regular de proteína de clara de ovo em pó garante que o corpo tenha matérias-primas de alta qualidade disponíveis para maximizar a reparação muscular. (fonte) Reduz o risco de lesões De acordo com pesquisas, a maioria das lesões relacionadas ao esporte envolve algum tipo de dano à unidade músculo-tendínea. Os blocos de construção de proteínas são essenciais para curar esses tipos de lesões, e faz sentido que quanto maior a qualidade das matérias-primas, maior a qualidade do trabalho de reparo que seu corpo pode fazer. (fonte) Reduz o tempo de cicatrização Em casos de lesão nos tecidos moles, a falta de proteína disponível significa que o corpo não consegue se curar. Alternativamente, o processo de cicatrização é retardado até que o corpo possa fabricar proteínas adequadas, embora talvez não ideais para curar o tecido danificado. Uma fonte disponível de proteína de alta qualidade, como a proteína da clara de ovo em pó, garante que o processo de cicatrização ocorra o mais rápido possível. Isso significa que você poderá voltar aos treinos e esportes em uma escala de tempo mais curta. (fonte) Melhora o desempenho A adição de proteína de clara de ovo à sua dieta garante que seu corpo tenha uma fonte de proteína de alta qualidade prontamente disponível para aumentar o tamanho e a força muscular. Isso significa que os músculos são livres para responder ao máximo a um programa de treinamento, levando a uma maior eficiência e desempenho ideal durante a próxima sessão de treinamento ou jogo. (fonte) Reduz a Pressão Arterial Em uma pesquisa relativamente nova publicada pela American Chemical Society, descobriu-se que a proteína da clara do ovo contém um aminoácido específico que atua como um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Essa substância atua da mesma forma que o grupo de medicamentos conhecidos como inibidores da ECA para diminuir a pressão arterial. (fonte) O que há de errado em simplesmente comer ovos? Obviamente, os ovos inteiros são uma boa fonte de proteína, fornecendo cerca de 6 gramas por ovo, mas um ovo inteiro também contém aproximadamente 5 gramas de gordura. Você precisaria comer quatro ovos para fornecer a mesma quantidade de proteína que em uma porção de proteína de clara de ovo em pó, que também forneceria 20 gramas extras de gordura. Precauções para uso Tal como acontece com a maioria dos alimentos, o pó de proteína de clara de ovo não é adequado para todos. Uma minoria de pessoas acha que tem alergia a ovos e, portanto, deve evitar qualquer produto à base de ovo. Um possível efeito negativo de todos os produtos de ovo, incluindo pós de proteína de clara de ovo é a possibilidade de aumento da flatulência e cheiro desagradável. Este é um efeito colateral infeliz para alguns, mas não para todos os usuários, devido à presença natural de enxofre nos ovos. Devido ao efeito de redução da pressão arterial, qualquer pessoa que sofra de hipotensão (pressão arterial baixa) deve consultar um médico antes de incluir a proteína da clara de ovo regularmente em sua dieta. Isso também se aplica durante a gravidez e para mães que amamentam. Qual é o melhor pó de proteína de clara de ovo? Com uma ampla variedade de diferentes pós de proteína de clara de ovo disponíveis no mercado, pode ser difícil identificar as diferenças entre eles para selecionar o produto certo para você. Por exemplo, alguns fabricantes adicionam uma pequena quantidade de lecitina ao seu produto – isso é para ajudá-lo a se misturar bem quando misturado com líquidos. Mas se você não tem certeza do que cada ingrediente é, é difícil saber se é certo para você ou não. É por isso que analisamos cinco dos principais produtos atualmente disponíveis, que devem ser uma excelente escolha para quem procura o melhor pó de proteína de clara de ovo.









Nossa escolha Dos cinco produtos que analisamos, minha escolha favorita para o melhor pó de proteína de clara de ovo é as claras de ovo secas sem glúten da Judee. Este é um produto de qualidade premium adequado para a maioria das dietas e contém uma boa quantidade de proteína, considerando o pequeno tamanho da porção. É o único produto que analisamos que garante que seus ovos sejam provenientes de fontes certificadas pela UEP, não tenham sabor desagradável e os usuários relataram muito poucos pontos negativos, incluindo efeitos colaterais indesejáveis. A única desvantagem deste produto foi que alguns usuários acharam a embalagem difícil de selar novamente, mas atribuímos isso ao pó finamente moído que entra no selo. A vantagem dos pós finamente moídos é o quão bem eles se misturam ao líquido. Por fim, quando a excelente relação custo-benefício é somada a todos os outros aspectos positivos, vemos este produto como um vencedor claro. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

