Qual é a melhor marca de suplemento de raiz de valeriana no mercado em 2022?

Suplementos Você tem problemas para dormir? Estresse no trabalho? Já sentiu a necessidade de relaxar mais? Se a resposta for sim para qualquer uma das perguntas acima, você deve estar ciente da raiz de valeriana. Muitas pessoas estão começando a dar as costas aos sedativos farmacêuticos convencionais e procuram alternativas naturais, como a raiz de valeriana, para ajudá-las a ter uma boa noite de descanso. Com a influência relaxante que esta erva pode proporcionar, sua popularidade está começando a aumentar no mercado de suplementos. Isso, é claro, levanta a discussão, qual é a melhor marca de suplemento de raiz de valeriana no mercado agora? Leia mais para descobrir. O que é raiz de valeriana A raiz de valeriana é um tipo de erva que cresce como planta com flores na Europa e na Ásia. Tem sido usado na medicina tradicional há milhares de anos. Estudos descobriram que essa raiz de valeriana é um agente ansiolítico. Isso significa que tem o potencial de criar sentimentos de calma e relaxamento no corpo. (fonte) Alivia Distúrbios do Sono Todos nós sabemos o quanto é importante para o nosso corpo dormir o suficiente. No entanto, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), estima-se que 50 a 70 milhões de adultos nos EUA tenham algum tipo de distúrbio do sono. (fonte) Aqueles que sofrem de deficiência de sono são mais propensos a sofrer de doenças crônicas, como depressão, obesidade ou pressão alta. Pesquisas clínicas sugerem que os efeitos calmantes do extrato de raiz de valeriana podem ajudá-lo a dormir mais rápido e obter uma melhor qualidade de descanso à noite. Um estudo investigou a associação entre a qualidade do sono e suplementos de valeriana, os resultados indicaram que 44% dos indivíduos notaram sono perfeito e 89% experimentaram taxas de sono melhores ao tomar a erva. (fonte) Segue-se que os suplementos de valeriana podem ser benéficos para aqueles que sofrem de distúrbios do sono perturbadores, como insônia. A razão pela qual a raiz de valeriana pode ser eficaz em ajudá-lo a adormecer se deve à sua capacidade de aumentar os neurotransmissores no cérebro com propriedades sedativas. (fontes 1, 2) Alivia a ansiedade Todo mundo já se sentiu ansioso em uma situação em um momento ou outro de suas vidas e, até certo ponto, é completamente natural. No entanto, os transtornos de ansiedade se desenvolvem quando sentimentos de preocupação, inquietação ou desconforto se tornam excessivos por um período prolongado de tempo. (fonte) Neste ponto, eles começam a impedir a capacidade da pessoa de realizar tarefas normais do dia-a-dia. A raiz de valeriana demonstrou aliviar os sintomas de ansiedade e restabelecer a compostura. Tudo isso se resume a uma substância química no cérebro chamada GABA. Estudos sugerem que se os níveis de GABA forem muito baixos no corpo, isso pode contribuir para níveis mais altos de estresse, o que tem um efeito prejudicial na ansiedade. (fonte) Um estudo clínico avaliou os efeitos relaxantes da raiz de valeriana. 24 voluntários receberam 3 doses separadas de diferentes níveis (600 mg, 1200 mg e 1800 mg) mais um placebo. Os voluntários receberam 4 tarefas para completar e os níveis de ansiedade foram avaliados. Os resultados indicaram que a dosagem de 600 mg diminuiu significativamente os níveis de ansiedade. No entanto, vale ressaltar, o nível mais alto administrado (1800 mg) teve o efeito oposto e realmente aumentou a ansiedade. (fonte) Qual é o melhor suplemento de raiz de valeriana? Com tantos produtos no mercado para escolher, você pode acabar com noites sem dormir tentando decidir qual fabricante oferece o suplemento de melhor qualidade. Analisei as opções disponíveis e escolhi os cinco principais candidatos ao melhor suplemento de raiz de valeriana, juntamente com seus prós e contras, para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.









Nossa escolha Para mim, o melhor suplemento de raiz de valeriana tem que ser Gaia Herbs Valerian Root. Tem uma porção generosa de extrato de raiz de valeriana e adoro o fato de ser feito com ingredientes orgânicos, dando-lhe essa opção natural. O fato de ter sido testado em laboratório quanto à pureza lhe dá confiança – você sabe exatamente o que está colocando em seu corpo. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

