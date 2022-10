Qual é o melhor suplemento de sabugueiro no mercado em 2022?

Report This Content

Suplementos As bagas de sabugueiro são usadas há séculos na prática da medicina popular. Ultimamente, no entanto, a ciência moderna vem se atualizando. Esta pequena baga realmente define a frase “pequeno mas poderoso” quando se trata de potenciais benefícios para o seu bem-estar. Não é surpresa que, com a comunidade de saúde e nutrição acompanhando as últimas revelações científicas, os suplementos de sabugueiro começaram a se tornar cada vez mais populares. Se você está pensando em tentar, primeiro você precisa saber qual é o melhor suplemento de sabugueiro no mercado no momento? Continue lendo para descobrir e aprender como “baga” especial que esta fruta poderia ser. O que são Sabugueiros? Encontrado crescendo selvagem ao longo das sebes do país na Europa e em muitos estados dos EUA, o sabugueiro vem em muitas variedades. Esta baga roxa escura é conhecida por seu uso em geleias e tônicos caseiros. No entanto, também desempenha um papel muito importante na cura. As principais espécies de sabugueiro utilizadas para fins medicinais são sambucus nigra, também conhecido como Ancião Negro. A maioria das pesquisas científicas sobre sabugueiro foi realizada nesta variedade em particular. O sabugueiro é uma rica fonte de nutrientes, contendo uma infinidade de vitaminas, minerais e flavonóides antioxidantes, todos essenciais para manter um corpo saudável. Benefícios para a saúde do sabugueiro Aumenta a imunidade As bagas de sabugueiro têm uma alta concentração de flavonóides chamados antocianinas. As antocianinas também dão aos sabugueiros sua cor roxa. Esses poderosos antioxidantes ajudam as defesas do corpo, fornecendo suporte ao sistema imunológico para combater doenças como: O frio comum De acordo com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), a cada ano há milhões de casos de resfriado comum. Os adultos pegam uma média de 2 a 3 resfriados por ano e as crianças ficam ainda mais. (fonte) Pesquisas sugerem que o sabugueiro pode ajudar a reduzir a gravidade e a duração da infecção, reforçando as defesas do seu corpo. Uma prática que tem uma notória reputação de pegar o resfriado comum é a viagem aérea. Isso se deve aos sistemas de ar condicionado e recirculação em uso. 312 viajantes participaram de um ensaio clínico. Eles foram separados em dois grupos e receberam um suplemento de sabugueiro ou um placebo. Os participantes foram obrigados a completar 3 inquéritos ao longo da duração do julgamento. Os resultados descobriram que a maioria dos episódios de resfriado ocorreu naqueles que receberam o placebo. Também foi observado que aqueles no grupo placebo tiveram uma duração significativamente maior de dias de episódios de frio (117 dias) em comparação com aqueles que tomaram um suplemento de sabugueiro (57 dias). (fonte) Gripe A “gripe” é uma doença infecciosa causada pelo vírus influenza. Muitas vezes é confundido com um resfriado comum, porém os sintomas da gripe são muito mais graves. (fonte) O extrato de sabugueiro mostrou potencial como um tratamento eficiente para aliviar os sintomas do vírus da gripe. Os pesquisadores investigaram o uso de sabugueiro no tratamento de infecções por influenza tipo A e B. 60 pacientes que sofrem de sintomas semelhantes aos da gripe receberam sabugueiro ou um xarope placebo. Os resultados mostraram claramente que os sintomas foram resolvidos quatro dias antes naqueles que receberam tratamento com sabugueiro em comparação com aqueles que tomaram o placebo. (fonte) De fato, o sabugueiro parece ser tão eficaz que foi administrado durante um surto de gripe na América do Sul. Neste caso, a cura completa foi observada em 2 a 3 dias em quase 90% dos tratados. (fonte) A razão pela qual o sabugueiro é tão eficaz na luta contra a gripe se resume à produção de citocinas inflamatórias. As citocinas têm um efeito específico nas interações e na comunicação entre as células que regulam a resposta imune. (fonte) O sabugueiro aumenta a produção de citocinas e, portanto, ativa um sistema imunológico saudável. (fonte) Diabetes A diabetes é uma doença na qual o corpo não consegue controlar a quantidade de açúcar no sangue. Ocorre quando o corpo não produz ou não usa insulina com eficiência suficiente. (fonte) Sabugueiro foi documentado como um tratamento para diabetes. A baga foi relatada para diminuir a resistência à insulina e a secreção de insulina, permitindo a regulação do açúcar no sangue. (fontes 1, 2) Precauções Embora os suplementos de sabugueiro sejam normalmente considerados seguros, eles posso interagir com certos medicamentos e condições de saúde. Medicação para diabetes Se você estiver tomando medicamentos para tratar diabetes, verifique com seu médico antes de tomar suplementos de sabugueiro. Gravidez Se você estiver grávida ou amamentando, os médicos irão aconselhá-la a não tomar suplementos de sabugueiro. Faltam pesquisas clínicas, portanto, não há evidências que comprovem sua segurança durante a gravidez e a amamentação. Doenças autoimunes O sabugueiro desempenha um papel importante na estimulação das defesas do seu corpo. Portanto, se você tem uma doença autoimune, como artrite reumatóide, esclerose múltipla ou doença de Crohn, consulte seu médico antes de tomar um suplemento de sabugueiro. Evite bagas de sabugueiro cruas Antes de pensar em caminhar ao longo das sebes para colher suas próprias bagas de sabugueiro, há um aviso importante a ser observado. Você só deve consumir bagas de sabugueiro depois de processadas. A fruta crua realmente contém toxinas que não são seguras para consumo humano. O melhor suplemento de sabugueiro Há uma série de suplementos de sabugueiro para escolher e muitas vezes pode ser difícil dizer qual fabricante oferece o produto de melhor qualidade. A boa notícia é que eu fiz a pesquisa para você e escolhi os cinco principais candidatos ao título de melhor suplemento de sabugueiro. Compartilharei seus prós e contras para ajudá-lo a tomar uma decisão informada e, no final, revelarei meu favorito pessoal.









Nossa escolha para o melhor suplemento de sabugueiro Para mim, o líquido de sabugueiro da Now Foods ocupa o primeiro lugar. Tem uma boa porção de 500 mg de extrato de sabugueiro e é livre de glúten e soja, tornando-o adequado para muitos com necessidades alimentares. Este suplemento foi feito de acordo com padrões de prática rigorosos, o que reforça a qualidade do produto. É realmente um bom custo-benefício também. Eu recomendaria o suplemento Now Foods para quem quer experimentar o sabugueiro pela primeira vez. Se você já deu uma chance, deixe-me saber como foi nos comentários. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

