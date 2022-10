Qual é o melhor suplemento de L-arginina para tomar em 2022?

Report This Content

Suplementos Você pode estar ciente de que a l-arginina está se tornando cada vez mais popular para melhorar o desempenho esportivo, mas você pode ter ignorado isso se não estiver super em forma. No entanto, os benefícios potenciais da l-arginina vão além do desempenho atlético. A L-arginina pode melhorar o fluxo sanguíneo dentro do corpo, o que pode ter efeitos positivos em muitas condições médicas. Você está se perguntando se a l-arginina é ideal para você? Neste artigo, vou informá-lo sobre tudo o que você precisa saber sobre esse poderoso pequeno aminoácido, além de compartilhar minhas escolhas para o melhor suplemento de l-arginina no mercado no momento. O que é L-arginina? A L-arginina é um aminoácido, um bloco de construção químico da proteína. A L-arginina é necessária para que o corpo funcione corretamente. Há um total de 20 aminoácidos no corpo humano. Alguns são classificados como essenciais, o que significa que nossos corpos não podem produzi-los, então devemos obtê-los através dos alimentos que ingerimos. Outros não são essenciais, o que significa que seu corpo pode produzi-los sozinho. Um terceiro conjunto é considerado ‘semi-essencial’, o que significa que seu corpo não produz quantidades muito altas ou, em certas circunstâncias, pode exigir mais do que é capaz de produzir. A L-arginina se enquadra nesta categoria final – é classificada como semi-essencial. Seu corpo pode fabricar naturalmente quantidades adequadas de L-arginina em circunstâncias normais, mas em certas situações pode exigir suplementação. Quando seu corpo sofre lesões como traumas, queimaduras ou até mesmo um procedimento cirúrgico, há necessidade de maiores quantidades de arginina do que seu corpo normalmente pode produzir. A L-arginina é encontrada em carnes vermelhas, aves, peixes e laticínios. Quem precisa de suplementos de L-arginina? Se você está se recuperando de uma lesão ou sofre de mãos e pés frios como resultado de má circulação, a l-arginina pode ser benéfica para você. Além disso, se você quiser melhorar seu desempenho esportivo, pode valer a pena tentar. Para aqueles com hipertensão, a suplementação com l-arginina é uma maneira natural de reduzir a pressão alta. A hipertensão arterial está associada a doenças cardiovasculares, como ataque cardíaco e derrame a longo prazo. O que a L-Arginina faz? Além de melhorar o fluxo sanguíneo e diminuir a pressão arterial, este aminoácido aumenta o hormônio do crescimento, que estimula o crescimento e a reprodução celular. Além disso, aumenta a glicose na corrente sanguínea e a prolactina, que é uma proteína mais conhecida por seu papel na produção de leite nas mulheres. Todas essas mudanças hormonais afetam o metabolismo e os níveis de energia. (fonte) Dieta pobre Carne vermelha, peixe e laticínios são os principais alimentos quando se trata de conteúdo de l-arginina. Mas é claro que nem todo mundo gosta do tipo de comida que deve comer como parte de uma dieta saudável e equilibrada. Os suplementos de L-arginina podem ajudá-lo a preencher lacunas nutricionais em sua dieta, especialmente se você deseja colher algumas das recompensas associadas a esse aminoácido específico. Treinamento e Desempenho Esportivo Todos nós temos coisas em que nos destacamos e áreas em que falhamos quando se trata de ir à academia. Pessoalmente, embora eu tente incluir o treinamento de resistência em meus treinos e realmente goste, o treinamento com pesos não é exatamente o meu forte. Não parece importar o que eu tente, eu nunca consigo alcançar aquele músculo sexy e bem definido que outras mulheres na academia parecem ter. No entanto, devido à capacidade da l-arginina de estimular o hormônio do crescimento, não é surpresa que este suplemento seja útil para pessoas como eu. A L-arginina pode nos ajudar a obter vantagem quando se trata de alcançar esses ganhos importantes. Independentemente de você ser homem ou mulher, um suplemento de l-arginina pode ser a chave para melhorar seus treinos. Os suplementos de L-arginina podem aumentar o fluxo sanguíneo e, portanto, a saturação de nutrientes nos tecidos musculares. O resultado final é uma melhoria notável no desempenho muscular. Muitos atletas usam suplementos alimentares para melhorar seu desempenho esportivo e massa muscular. Estudos foram realizados para investigar se os suplementos de l-arginina têm algum impacto no desempenho esportivo. Os resultados mostraram um efeito positivo significativo naqueles que usaram o suplemento em comparação com aqueles que não o fizeram. (fonte) Como funciona a L-arginina? L-arginina está envolvida na produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma molécula muito importante quando se trata de regulação da pressão arterial e atividade cerebral. Estudos mostraram que drogas que produzem óxido nítrico ou estão envolvidas na criação de óxido nítrico podem ser benéficas na prevenção de acidente vascular cerebral agudo. (fonte) A L-arginina ajuda a promover o fluxo sanguíneo, permitindo que os vasos sanguíneos relaxem. O resultado final são vasos sanguíneos dilatados que permitem um fluxo sanguíneo mais suave e, portanto, mais oxigênio é fornecido por todo o corpo para nutrir seus órgãos da cabeça aos pés. Precauções Embora a l-arginina seja um aminoácido vital, sem o qual nossos corpos não podem funcionar corretamente, a moderação ainda é fundamental. Há preocupações de que os suplementos de l-arginina possam ser perigosos se tomados em grandes quantidades. Se você tiver alguma dúvida ou não tiver certeza de como usar a l-arginina, é sempre melhor falar com seu médico ou farmacêutico antes de adicionar este suplemento à sua pilha. Como escolher o melhor suplemento de L-arginina Ao procurar comprar um suplemento de l-arginina, há algumas coisas que você deve observar. Escolha uma marca respeitável Em primeiro lugar, considere apenas marcas conhecidas como fabricantes de suplementos de qualidade ou um produto recomendado pelo seu médico ou treinador. Infelizmente, os suplementos são um grande negócio. Em uma tentativa de ganhar dinheiro rápido, algumas empresas menos respeitáveis ​​​​podem tentar impressioná-lo com embalagens brilhantes e alegações ultrajantes, enquanto a qualidade real dos ingredientes fica em segundo plano. Embora seja uma questão de preferência pessoal, algumas pessoas acham ter mais confiança quando uma marca fabrica seus produtos nos EUA. Nossos regulamentos de controle de qualidade são mais rigorosos do que muitas empresas no exterior. Além disso, muitas empresas exibem orgulhosamente como seguem as boas práticas de fabricação (GMP/GMPc) e geralmente listam se são certificadas por algum órgão oficial, como USDA, FDA ou NSF. Verifique sempre a etiqueta Ao procurar um produto de qualidade, tenha em mente exatamente o que você está procurando. Ao procurar um suplemento de l-arginina, você quer algo com o mínimo de aditivos possível. Muitos suplementos de qualidade podem associar a L-arginina a alguns extratos naturais, vitaminas ou minerais, muitas vezes para ajudar na absorção e ajudar seu corpo a tirar o máximo proveito do suplemento. No entanto, se o produto tiver uma lista de ingredientes tão longa quanto o seu braço com palavras que você não consegue nem pronunciar, provavelmente é uma que deve ser evitada. O melhor suplemento de L-arginina Existem vários suplementos de l-arginina no mercado e mesmo depois de ler tudo o que escrevi acima, pode ser complicado comparar e escolher o produto que melhor se adapta às suas necessidades. É por isso que olhei para os produtos de l-arginina mais populares e escolhi cinco opções principais que acho que funcionarão para quase todos. Listei os prós e contras de cada produto para ajudá-lo a tomar uma decisão informada. No final, você encontrará minha escolha favorita geral.









Nossa escolha para o melhor suplemento de L-arginina Minha escolha para o melhor suplemento de l-arginina é o Extra Strength L-Arginine da Havasu Nutrition. Embora todos os produtos desta lista sejam boas escolhas para quem quer experimentar um suplemento de l-arginina, sinto que a forma de cápsula é mais fácil do que pós ou pílulas. Não há necessidade de se preocupar com o sabor e como a dose é dividida entre duas cápsulas, o tamanho não é excessivo. A garantia de devolução do dinheiro também é um fator decisivo para mim. Não só instila confiança no fabricante, como também significa que se não cumprir o prometido, não terei arrependimento do comprador. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

