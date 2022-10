Qual é o melhor suplemento de CLA em 2022?

Report This Content

Suplementos Parece que todos os dias uma nova pílula milagrosa para perda de peso é lançada em nosso caminho. Todos nós já vimos os infomerciais nos garantindo a queda de números enormes na balança. Embora muitas empresas se concentrem em promover a próxima grande novidade quando se trata de suplementos, às vezes um bom e velho produto é a resposta. Se algo mostrou-se funcionar por três décadas, é provável que seja um vencedor no meu livro. O ácido linoleico conjugado ou CLA, abreviado, pode ser a resposta para a perda de peso bem-sucedida. Mas qual é o melhor suplemento de CLA? Vamos dar uma olhada e descobrir. O que é CLA? CLA ou ácido linoleico conjugado é um tipo de ácido graxo, intimamente relacionado aos ácidos graxos ômega 6. O ômega 6 é um dos dois tipos de ácidos graxos essenciais (EFA) que ajudam o corpo a aumentar as taxas metabólicas, estimular o sistema imunológico e manter os níveis de colesterol sob controle. O ácido linolênico é o ácido graxo ômega 6 mais comum. Neste contexto, a palavra conjugado refere-se ao arranjo das ligações duplas na molécula de ácido graxo. (fonte) Existem várias formas diferentes de CLA, 28 para ser exato, mas apenas duas são particularmente importantes. Estes são “c9, t11” e “t10, c12”. (fonte) CLA não é algo novo para o mundo da saúde e nutrição. Na verdade, já existe há décadas. Foi descoberto pela primeira vez em 1988, quando homens e mulheres usavam permanente e George Michael.Fé” estava no topo das paradas. O CLA realmente surgiu quando Michael W. Pariza, professor do Departamento de Microbiologia e Toxicologia de Alimentos da Universidade de Wisconsin, em Madison, descobriu algo em hambúrgueres fritos que reduzia o câncer em camundongos. Sim, estou falando sério! Depois de alguns anos, sua equipe encontrou o elemento misterioso. Era uma forma química de ácido linoleico que eles chamavam de ácido linoleico conjugado, ou CLA. (fonte) Essa descoberta desencadeou uma enormidade de estudos sobre o CLA e exatamente o que ele poderia fazer. Embora a pesquisa tenha variado, uma descoberta consistente foi que o ácido linoleico conjugado reduziu com sucesso a gordura corporal em humanos. (fonte) É por isso que o CLA é mais comumente usado como suplemento para perda de peso por fãs de fitness conscientes do corpo. A maioria dos usuários acredita que pode reduzir a gordura corporal, bem como melhorar o tônus ​​​​muscular e a resistência ao exercício. Isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas a ciência interveio para apoiar essas alegações. A pesquisa mostrou que o CLA pode preservar a massa muscular magra não apenas em relação ao treinamento de força e reduzir o efeito catabólico do treinamento na proteína muscular (fonte), mas também no caso de perda de músculo esquelético relacionada à idade. (fonte) Suplementos de saúde em várias formas e tamanhos de cápsulas em fundo branco Como funciona o CLA e quais são os benefícios? O CLA reduz a gordura corporal aumentando sua taxa metabólica basal. Em termos básicos, isso significa que ajuda seu corpo a converter melhor os alimentos que você come em energia. Estudos demonstraram que o CLA não reduz pesosimplesmente corpo gordo. (fonte) Basicamente, impede que as pequenas células de gordura fiquem maiores e afeta a proporção de gordura e músculo do corpo. Mas não se engane pensando que os benefícios do CLA param em uma cintura menor. O ácido linoleico conjugado demonstrou ter vários benefícios potenciais para a saúde, especialmente reduzindo o risco de câncer. Extensa investigação sobre os efeitos inibitórios do CLA contra a carcinogênese em vários estágios foi realizada. Estudos mostraram que o CLA é benéfico na prevenção do câncer, impedindo que as células cancerígenas cresçam em vários locais. (fonte) Também houve pesquisas mostrando que o CLA pode ser benéfico na redução do risco de doenças cardíacas. As doenças cardiovasculares (doenças cardíacas e derrames) são as maiores causas de morte no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Portanto, não é de admirar que haja uma necessidade desesperada de pesquisa sobre as maneiras pelas quais o risco da doença pode ser reduzido. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que as pessoas que vivem em países onde as vacas são predominantemente alimentadas com capim tinham níveis mais altos de CLA em seus corpos e menor risco de doenças cardíacas. (fonte) Outros estudos também mostraram que ter níveis mais altos de CLA no corpo pode diminuir o risco de diabetes tipo 2. (fonte) Onde encontrar o CLA O ácido linoleico conjugado não é produzido naturalmente pelo corpo humano, mas pode ser encontrado em fontes de carne e laticínios. As principais fontes são animais como vacas, cabras e ovelhas. Dito isto, a quantidade de CLA varia dependendo do que os animais comeram. (fonte) Pesquisas nos mostram que os níveis de CLA em carne bovina e laticínios produzidos a partir de vacas alimentadas com capim são, na verdade, até 500% maiores do que os de gado alimentado com grãos (fonte). A maioria das pessoas nos EUA já está recebendo algum CLA em sua dieta a partir de fontes alimentares. Acredita-se que esteja entre 151 e 212 mg por dia para a maioria dos americanos. (fonte) O problema é que a maioria dos americanos modernos não está recebendo o suficiente para colher os potenciais benefícios à saúde. Isso se deve principalmente à agricultura e ao fato de que, com o passar dos tempos, a forma como o gado é alimentado mudou. Suplementos também estão disponíveis, mas vale lembrar que eles não são fabricados a partir de fontes naturais de CLA. Eles são feitos alterando quimicamente óleos vegetais não saudáveis ​​como o óleo de girassol e usando esse processo químico para transformar o ácido linoleico em ácido linoleico conjugado. (fonte) Quem deve tomar CLA? A ciência nos mostrou os benefícios que o CLA tem a oferecer e sugeriu que a dose para colher as maravilhas da saúde é de cerca de 3,4 mg por dia. É claro que, como mencionado, carne bovina alimentada com capim e leite integral são as melhores fontes naturais. No entanto, na sociedade enlouquecida sem gordura de hoje, o consumo de carne vermelha e produtos lácteos caiu drasticamente. Para muitas pessoas, para obter a quantidade certa de CLA em sua dieta, os suplementos são uma boa opção. No entanto, todos os suplementos não são criados iguais. Como os suplementos são derivados de óleos diferentes, a quantidade de CLA real que você está recebendo difere entre as marcas. Portanto, se você deseja usar suplementos de CLA, uma inspeção cuidadosa do rótulo de ‘fatos do suplemento’ é obrigatória. Para garantir que você está recebendo 3,4 gramas de CLA de um suplemento, você precisa calcular quanto ele está entregando. Se um suplemento oferece 45% de CLA e 1000 mg, então você está recebendo 450 mg de CLA em cada porção. É importante lembrar, porém, que o CLA não é uma poção mágica. Mesmo obter a quantidade recomendada por meio de suplementação não combaterá uma dieta e estilo de vida ruins. A maioria dos estudos em que o CLA mostrou resultados positivos foi naqueles que mantiveram uma dieta saudável e regime de exercícios. Precauções e efeitos colaterais do CLA? Embora o CLA encontrado em fontes alimentares tenha se mostrado benéfico, grandes doses de CLA fabricado quimicamente (como o encontrado em suplementos) demonstraram ter alguns efeitos colaterais. Embora a pesquisa em humanos seja limitada e o problema precise de mais investigação, existem algumas pequenas precauções que as pessoas devem estar cientes. Há pesquisas sugerindo que grandes doses de suplementos de CLA por um período de longo prazo podem causar aumento do acúmulo de gordura no fígado. Isso pode levar a condições mais graves, como síndrome metabólica e diabetes. (fonte) Além disso, de acordo com o American Journal of Clinical Nutrition, os suplementos de CLA podem causar vários efeitos colaterais desagradáveis, como dor de estômago, náusea, diarréia e vômito. (fonte) No entanto, até o momento, nenhum efeito colateral importante ou interações medicamentosas foram encontrados quando se trata do uso de suplementos de CLA. O melhor suplemento CLA Para muitas pessoas, principalmente aquelas envolvidas no condicionamento físico, adicionar CLA à sua dieta pode ser uma boa opção devido aos benefícios para perda de gordura e preservação muscular. Como um poderoso antioxidante e anticancerígeno, como a pesquisa nos mostrou, parece que muitos outros poderiam se beneficiar ao garantir que sua dieta contenha CLA suficiente. Na verdade, uma vez que a dieta americana moderna carece de CLA, a deficiência pode ser uma das razões pelas quais tantos americanos estão ganhando tantos quilos de gordura. Aumentar seus níveis de CLA pode ser uma maneira significativa de levar uma vida mais saudável. Com isso dito, por vários motivos, como restrições de dieta, muitas pessoas optam por usar suplementos para obter os níveis de CLA de que precisam. Escolher o suplemento certo pode ser uma tarefa difícil. Com tantas marcas, formatos e faixas de preço diferentes, encontrar confiança na seleção de um produto geralmente é uma tarefa difícil. Então você ficará feliz em saber que eu fiz o trabalho para você! Analisei os suplementos de CLA atualmente disponíveis e escolhi os cinco principais candidatos ao título de melhor suplemento de CLA para compartilhar com você hoje. Listei alguns prós e contras de cada um para ajudá-lo a tomar uma decisão informada. No final, deixo-vos com o meu produto favorito geral.









Nossa escolha Com esta forma específica de suplemento, era muito mais difícil escolher entre os produtos quando se tratava de classificá-los. Honestamente, a maioria dos suplementos de CLA que listei são iguais quando se trata de qualidade. Todos os nossos cinco principais produtos são fabricados nos EUA em instalações GMP e muitos são testados em laboratório quanto à pureza, o que deve lhe dar confiança de que, independentemente da opção que você achar melhor para você, você estará comprando um produto de qualidade. Isso é, obviamente, muito importante quando se procura algo que você pretende colocar em seu corpo regularmente. Para mim, porém, o vencedor geral tinha que ser o suplemento BulkSupplements CLA. Como o resto, a qualidade é comprovada em seu produto sem frescuras, puro, faz o que diz na lata. Mas, mais ainda, o valor pelo dinheiro realmente se destaca. Não só este foi um dos mais baratos de todos os produtos que vi, como também oferece uma enorme oferta, tornando-o uma excelente opção acessível e de longo prazo. Além disso, porque está no meio do caminho quando se trata de dosagem, há menos chance de resultar em alguns dos efeitos colaterais mais comuns, como náusea e diarréia. Eu acho que este produto seria uma boa escolha para quem quer experimentar os suplementos de CLA pela primeira vez e, convenhamos, se é de boa qualidade e um ótimo preço, o que mais você pode pedir? Se você já experimentou algum dos suplementos de CLA que eu analisei, gostaríamos de ouvir seus comentários nos comentários abaixo, também, se não mencionamos seu suplemento de CLA favorito, informe-nos. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

