Quais são as melhores marcas de vinagre de maçã no mercado em 2022?

Suplementos Se você fez alguma pesquisa sobre o vinagre de maçã, pode estar familiarizado com a impressionante variedade de benefícios à saúde que acredita-se fornecer. Matar bactérias, ajudar na perda de peso e combater o diabetes são apenas algumas das coisas que as pessoas afirmam que este vinagre é capaz. Existem inúmeras marcas de vinagre de maçã por aí. O suficiente para fazer sua cabeça girar! Neste artigo, exploraremos os benefícios potenciais e indicaremos as melhores marcas de vinagre de maçã nas prateleiras no momento. Benefícios para a saúde do vinagre de maçã Por mais de 2.000 anos, as pessoas afirmaram que o vinagre de maçã é a cura para tudo, desde crises de tosse até acelerar a cicatrização de feridas externas. (fonte) As investigações científicas não suportam o uso de qualquer vinagre como agente anti-infeccioso, seja usado topicamente ou oralmente. Dito isto, ainda existem maneiras pelas quais o vinagre pode ser benéfico para o seu bem-estar. (fonte) Vamos dar uma olhada no que uma colher ou duas de vinagre de maçã por dia pode fazer por você. Perda de peso Embora mais testes precisem ser feitos, os pesquisadores sugerem que o vinagre de maçã de alta potência pode ajudar na perda de peso ao longo do tempo. Os pesquisadores acreditam que o vinagre pode ativar certos genes em seu corpo que estão envolvidos na quebra de gorduras. (fonte) Diabetes e controle de açúcar no sangue O vinagre de maçã tem propriedades antiglicêmicas. Ele funciona para bloquear a digestão de certos amidos que podem aumentar o açúcar no sangue. O ACV pode retardar a progressão do diabetes, tornando-o especialmente benéfico para pacientes resistentes à insulina. (fonte) Problemas digestivos O vinagre de maçã não filtrado pode deixar amidos não digeridos no estômago. Embora isso possa não parecer uma coisa boa, é. Os carboidratos restantes atuam como alimento para probióticos (bactérias boas) em seu intestino. Para descobrir usos mais surpreendentes para o vinagre de maçã, confira este vídeo do YouTube: O que você deve procurar nas melhores marcas de vinagre de maçã? Existem algumas coisas que diferenciam as melhores marcas de vinagre de maçã do resto. Aqui vamos discutir algumas coisas que você deve estar atento. Não filtrado Ao procurar um vinagre de maçã, é preferível uma versão não filtrada, principalmente para tratar problemas digestivos. Você deve conseguir ver uma massa turva flutuando na garrafa com as melhores marcas de vinagre de maçã. Essa massa é o que muitas vezes é chamado de ‘mãe’. A mãe está repleta de probióticos e outras bactérias benéficas que são boas tanto para a digestão quanto para o suporte do sistema imunológico. (fonte) Não pasteurizado Escolher um vinagre de maçã que passou pelo processo de pasteurização é ideal para obter os melhores resultados. O processo de pasteurização destrói microorganismos patogênicos atingindo temperaturas de pelo menos 135 graus Fahrenheit nos Estados Unidos. (fonte) No entanto, esse processo de aquecimento não tem como identificar apenas as bactérias patogênicas (ruins) e também pode matar os microrganismos probióticos (bons). A estabilidade probiótica pode diminuir quando mantida em temperaturas de 104 graus Fahrenheit. (fonte) Se você não está particularmente precisando dos benefícios probióticos do vinagre de maçã e tem outras razões para usá-lo, uma marca pasteurizada é uma boa escolha. Garrafa de vidro Devido aos altos níveis de acidez do vinagre de maçã, uma garrafa de vidro é melhor. Garrafas de plástico têm o potencial de quebrar com o tempo. Se o ACV que você deseja estiver armazenado em um recipiente de plástico, certifique-se de que seja seguro para alimentos do USDA (Departamento de Agricultura dos EUA). A garrafa também deve ser livre de BPA e ftalatos. A Federal Drug Administration expressou preocupação com o BPA e seus efeitos potenciais no cérebro, comportamento e próstata. (fonte) Há também preocupação com os ftalatos, sua toxicidade e os riscos que podem representar para os seres humanos. (fonte) Dicas sobre como usar o vinagre de maçã O vinagre de maçã pode ser útil para o seu corpo de várias maneiras. No entanto, tomar o caminho errado pode levar a uma experiência desagradável. Use as dicas a seguir para colocá-lo no caminho certo. Dilua. Uma boa mistura deve estar em algum lugar entre 1-2 colheres de sopa por 8 onças de água.

Use um canudo. Um canudo permitirá que você consuma o vinagre enquanto ignora o maior número possível de papilas gustativas.

Beba. Diminuir o consumo de ACV com uma refeição duas vezes ao dia fornecerá os melhores resultados.

Para melhores resultados, agite antes de usar para distribuir a mãe.

