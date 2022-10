Quais são as melhores marcas de geléia real para comprar em 2022?

Report This Content

Suplementos Nomeada para o propósito de alimentar a abelha rainha em uma colmeia, a geléia real tem sido usada por muitos anos para uma variedade de benefícios de saúde e beleza. Se isso não bastasse de uma conexão real, foi relatado que vários membros da família real britânica também são fãs. Decidi dar uma olhada mais de perto na geléia real, seus benefícios potenciais e as evidências por trás das alegações de boa promoção da saúde. No final, compartilharei minhas principais escolhas para a melhor geléia real do mercado no momento. O que é geléia real? A geleia real é uma substância gelatinosa branca leitosa produzida pelas abelhas. Inclui pequenas quantidades de muitos aminoácidos diferentes (os blocos de construção das proteínas), açúcares e ácidos graxos. Os vários componentes da geléia real são importantes para promover o crescimento e desenvolvimento celular. Quem precisa de geléia real? A geleia real tem sido relatada como eficaz contra o câncer, bactérias e promove a cura, além de ser um remédio natural para asma e alergias. Além disso, algumas fontes sugerem que a geleia real tem propriedades antienvelhecimento, pode ajudar a impulsionar o sistema imunológico, aliviar os sintomas menstruais e da menopausa e pode ajudar a promover ossos saudáveis. Anti-inflamatório A inflamação é a parte da resposta do corpo a uma lesão. É um fator chave em muitos dos sintomas de doenças e condições autoimunes, como artrite reumatóide, asma, pancreatite, doença celíaca e alergias. Os ácidos graxos na geléia real demonstraram reduzir significativamente a inflamação e regular os genes inflamatórios. (fonte) Antibiótico Natural Com as bactérias se tornando cada vez mais resistentes aos tratamentos médicos convencionais, o mundo médico está constantemente explorando soluções alternativas. Pesquisas sugerem que a geléia real pode ser uma opção viável, tendo provado que é um agente antibiótico eficaz contra muitas cepas diferentes de bactérias, incluindo Streptococcus. (fonte) Tratamento antifúngico natural As infecções causadas por fungos podem ser particularmente problemáticas para tratar e causar problemas como candidíase, micose, pé de atleta e aspergillus. Alguns estudos mostraram que a geleia real é eficaz contra muitos tipos diferentes de fungos. (fonte) Melhora os sintomas da menopausa e pós-menopausa Pesquisas sugerem que tomar geléia real, particularmente em combinação com óleo de prímula, ginseng e damiana, pode melhorar significativamente muitos dos sintomas da menopausa e pós-menopausa. (fonte) Anti-envelhecimento Vamos encarar os fatos – ninguém gosta de ouvir que parece ter a idade que tem. É amplamente conhecido que o colágeno é uma parte importante da estrutura da pele saudável. Quanto maior a composição de colágeno da pele, mais saudáveis ​​e com aparência mais jovem serão os resultados. A pesquisa mostrou que a geléia real aumenta a produção de colágeno e pode ajudar a preservar a aparência jovem. (fonte) Propriedades curativas As propriedades curativas do mel têm sido usadas em muitas civilizações há séculos. A pesquisa agora sugere que a geléia real também tem propriedades benéficas de cicatrização de feridas, e estudos registraram que as feridas tratadas com geléia real são capazes de curar significativamente mais rápido do que aquelas que não foram tratadas com geléia real. Evidência Anedótica Muitos usuários de geléia real relatam excelentes resultados de uso para uma variedade de condições. Um relato comum de uso bem-sucedido é para fertilidade e, curiosamente, muitos usuários acham que o uso de geléia real influenciou o sexo da criança (a maioria é do sexo masculino). Uma grande quantidade de usuários relata um aumento significativo nos níveis de energia e resistência e uma sensação geral de boa saúde, embora alguns homens relatem redução da libido. Precauções para uso A geleia real é conhecida por causar alguns efeitos colaterais negativos devido a reações alérgicas. Os sintomas podem variar em gravidade, desde urticária até asma e anafilaxia. A maioria dos fabricantes recomenda procurar aconselhamento médico antes de usar. Devido à falta de evidências positivas para garantir a segurança, a maioria dos fabricantes aconselha os consumidores a não tomarem geléia real durante a gravidez ou amamentação. Quais são as melhores marcas de geleia real? Com uma vasta gama de produtos diferentes disponíveis no mercado apresentados em uma variedade de formas diferentes, pode ser difícil escolher um que seja adequado para você. Para facilitar as coisas, analisamos cinco das melhores marcas de geleia real atualmente amplamente disponíveis.









Nossa escolha para a melhor geléia real Levando em conta a qualidade e o valor pelo dinheiro, escolhi a Geléia Real Fresca Congelada YS Eco Bee Farms como minha vencedora. Além de ser produzido por uma empresa especializada em produtos apícolas, é proveniente de fazendas orgânicas nos EUA, adequado para a maioria das dietas (exceto vegetariana e vegana) e a grande maioria dos usuários relata excelentes resultados para uma ampla variedade de usos. Esperamos que esteja claro por que achamos que este produto é literalmente a Abelha Rainha! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

