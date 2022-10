Qual é o melhor suplemento de iodo em 2022?

Suplementos Os benefícios da adição de iodo em sua dieta são conhecidos há décadas. Suplementos de iodo podem potencialmente melhorar a função da tireóide e podem até ter um efeito positivo no sistema reprodutivo. Neste artigo, discutiremos o que é o iodo e descobriremos quais desses benefícios são apoiados pela ciência. O que é iodo? O iodo é um elemento químico essencial. No entanto, nosso corpo não consegue produzi-lo. (fonte) O iodo é um componente importante do sistema hormonal da tireóide. (fonte) Tanto que, nos últimos 25 anos, muitos países introduziram a Iodização Universal do Sal (USI) para ajudar a livrar seus cidadãos de distúrbios de deficiência de iodo com segurança e eficiência. Como o iodo pode beneficiar você? O iodo parece desempenhar um papel positivo na resposta imune. Também pode ter um efeito benéfico tanto na doença fibrocística da mama quanto na displasia mamária. (fonte) O iodo pode ser especialmente importante para mulheres grávidas. A suplementação pode ajudar a prevenir o comprometimento da função cerebral fetal e infantil. (fonte) De acordo com estudos, a suplementação de iodo para corrigir deficiências tem benefícios que superam em muito os riscos. (fonte) O uso de suplementos de iodo pode permitir que você previna ou trate alguns dos seguintes sintomas associados ao hipotireoidismo. (fonte) Fadiga

Músculos fracos

Problemas para se manter aquecido

Perda de cabelo

Pele seca e amarelada

Anemia

Mudanças de humor e depressão

Ganho de peso (fonte) No vídeo a seguir, você pode aprender mais sobre o benefício do iodo no hipotireoidismo primário. Por que escolher um suplemento de iodo? Não muitos alimentos contêm iodo. O iodo está presente principalmente em alimentos que normalmente não são considerados desejáveis. É provável que você não deseje com frequência algas marinhas, feijão ou ameixas secas. (fonte) Para obter a dose recomendada de iodo para o tratamento de doenças da tireóide, você precisaria consumir 10 xícaras de feijão. Além disso, você provavelmente não vai querer comer as 50 ameixas secas por dia para colocar sua tireoide no caminho certo. Você pode estar mais inclinado a experimentar alimentos ricos em iodo, como vegetais do mar. No entanto, os níveis variam muito de planta para planta para obter uma dosagem precisa. Uma folha de alga seca pode conter de 11% do seu valor diário a 2.000%. As dosagens de suplementos de iodo são consistentes e puras. (fonte) Se você deseja que sua tireoide funcione adequadamente e equilibre seu metabolismo, considere a rota do suplemento, sob a orientação de um profissional de saúde. Como funcionam os suplementos de iodo? A suplementação de iodo ajuda a tireoide na criação do hormônio da tireoide. O iodo é um componente essencial da tiroxina (T4) e da triiodotironina (T3). (fonte) Quem deve tomar suplementos de iodo? É raro para aqueles nos Estados Unidos serem deficientes em iodo. A suplementação de iodo é benéfica para aqueles que sofrem de hipotireoidismo. Tomar um suplemento de iodo sem a devida orientação de um médico pode impactar negativamente a tireoide, por isso é importante buscar a opinião de um profissional médico antes de iniciar qualquer tipo de regime de iodo. Comentários dos melhores suplementos de iodo em 2022 Considerações finais No geral, escolhi Iodoral High Potency da OPTIMOX para liderar minha lista como um dos melhores suplementos de iodo no mercado hoje com base em vários fatores-chave. Este poderoso suplemento auxilia no tratamento de distúrbios da tireoide para que você possa melhorar a qualidade geral de sua vida. Feito com as formas mais puras de iodo para que você tire o máximo proveito do seu suplemento. Também pode dar um impulso ao seu metabolismo e ajudar a perder aqueles quilos difíceis de perder. Antes de tomar qualquer suplemento de iodo, é melhor consultar primeiro o seu médico. Use este guia junto com as revisões para ajudar a escolher o melhor suplemento de iodo que atenda às suas necessidades e ao seu orçamento. Mais

Conteúdo verificado por RJ5929

Sempre procure um médico

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.