Qual é o melhor bloqueador de carboidratos em 2022?

Suplementos Você deve ter notado que muitos suplementos alimentares no mercado agora contêm os chamados “bloqueadores de carboidratos”. Isto é especialmente verdadeiro para suplementos destinados à perda de peso. Mas o que é um bloqueador de carboidratos e eles realmente funcionam? Neste artigo, responderei a todas essas perguntas e muito mais, além de compartilhar algumas das minhas escolhas para os melhores bloqueadores de carboidratos existentes. Leia para saber mais. O que são bloqueadores de carboidratos? Eles realmente funcionam? Como você pode adivinhar pelo nome, o objetivo de um bloqueador de carboidratos é impedir que uma parte dos carboidratos ingeridos seja absorvida pelo corpo. (fonte) Você também pode ouvi-los como “bloqueadores de amido”. Menos carboidratos absorvidos pelo corpo significa menor ingestão calórica, o que, por sua vez, significa que a perda de peso deve ser mais atingível. O extrato de feijão branco é o bloqueador de carboidratos sem receita mais comum. Embora tudo isso pareça ótimo em teoria, a eficácia dos bloqueadores de carboidratos é uma história diferente. Parece que os bloqueadores de carboidratos funcionam. No entanto, o grau em que eles fazem isso não é tão empolgante quanto alguns podem ter pensado originalmente. Os bloqueadores de carboidratos podem ajudar na perda de peso, mas provavelmente não farão uma grande diferença por conta própria. (fonte) De acordo com um estudo, os bloqueadores de carboidratos são mais eficazes em indivíduos cujas dietas continham as maiores porções de carboidratos. (fonte) Como funcionam os bloqueadores de carboidratos? Os bloqueadores de carboidratos têm sido apontados como uma ajuda milagrosa para a perda de peso por muitos devido à sua capacidade de inibir um pouco a absorção de amidos. No entanto, existem outras maneiras pelas quais certos bloqueadores naturais de carboidratos, como o extrato de feijão branco, também podem ajudar na perda de peso. Vamos dar uma olhada em algumas razões pelas quais os bloqueadores de carboidratos podem ser benéficos como uma ajuda dietética quando combinados com uma alimentação saudável e exercícios. O feijão branco demonstrou inibir a enzima digestiva amilase, que pode impedir a digestão de carboidratos complexos. (fonte) Menos calorias serão absorvidas dos alimentos que você come, resultando em potencial perda de peso. (fontes 1, 2) Os bloqueadores de carboidratos também podem atuar como inibidores de apetite. Como a comida não é totalmente digerida, ela fica no estômago, deixando você se sentindo satisfeito por mais tempo. Você também pode sentir uma sensação de saciedade mais rápida ao comer uma refeição devido ao direcionamento das vias de lipogênese (formação metabólica de gordura). (fonte) Juntamente com o déficit de energia, você criou ao diminuir sua ingestão calórica e aumentar o número de calorias que você queima pode resultar em perda de peso. (fonte) Saiba mais sobre bloqueadores de carboidratos com este vídeo informativo do YouTube. Os bloqueadores de carboidratos são adequados para você? Os bloqueadores de carboidratos por conta própria parecem ser relativamente seguros. No entanto, os bloqueadores de carboidratos não podem substituir efetivamente uma dieta saudável e exercícios. Quando usados ​​em conjunto com um estilo de vida saudável, os bloqueadores de carboidratos podem ajudar a fornecer perda de peso suplementar. As empresas de bloqueadores de amido sem receita médica receberam cartas de advertência do FDA no passado, alegando que seu marketing era enganoso. (fonte) É importante ler e entender os ingredientes incluídos em qualquer suplemento antes de iniciar um novo regime. Quantas vezes por dia você precisará tomá-lo? Alguns produtos recomendam que você os tome 1, 2 ou até 3 vezes ao dia. Perder uma dose ou cronometrar incorretamente pode torná-la menos útil. Certifique-se de escolher algo que você possa se comprometer totalmente a usar corretamente. Será Ação Rápida? Muitos bloqueadores de carboidratos exigem que você os tome até 40 minutos antes de uma refeição. Esperar 40 minutos antes de comer pode ser uma dor, especialmente quando pressionado pelo tempo. Você pode querer escolher um suplemento dietético de ação mais rápida se tiver uma mentalidade esquecida. Quanto tempo dura uma garrafa? Compare o número de comprimidos em uma garrafa com a dosagem recomendada antes de comprar um bloqueador de carboidratos. Esses tipos de pílulas são mais eficazes quando usadas de forma consistente. Ficar sem pílulas a cada duas semanas pode desviá-lo dos trilhos. É certificado GMP? Cada vez mais bloqueadores de carboidratos e suplementos alimentares estão se tornando certificados pela GMP ou, no mínimo, estão em conformidade com os regulamentos. Os regulamentos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) são aplicados pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA. Então, o que significa certificado GMP? Os regulamentos GMP exigem que os produtos sejam consistentes, seguros, puros e eficazes. As instalações, onde os produtos são fabricados, também são regulamentadas. As instalações devem passar por uma rigorosa manutenção de registros para garantir que sejam precisas, juntamente com a limpeza do edifício e a validação do processo. (fonte) A certificação GMP protege os consumidores de comprar produtos que não são eficazes ou podem ser perigosos para a sua saúde. Comentários dos melhores bloqueadores de carboidratos em 2022 Considerações finais No geral, considerei o bloqueador de carboidratos da fase 11 de força máxima da Irwin Naturals o vencedor claro do roundup. A combinação de ingredientes clinicamente comprovados faz com que este bloqueador de carboidratos se destaque de seus concorrentes. Este suplemento dietético não só melhora a sua digestão, mas bloqueia os carboidratos e aumenta o metabolismo natural do seu corpo. Cápsulas de ação rápida são projetadas para facilitar sua vida. Tome essas pílulas diretamente antes de uma refeição, e elas começarão instantaneamente a quebrar as gorduras em sua comida. Cabe a você encontrar a combinação vencedora de dieta, exercício e o melhor bloqueador de carboidratos para suas necessidades. É importante lembrar que o corpo de cada pessoa reage de forma diferente a certos ingredientes. Se você não encontrar o caminho certo imediatamente, não desista. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

