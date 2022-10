Qual é a melhor marca de ganho de peso para mulheres em 2022?

Report This Content

Suplementos A maioria das mulheres passa a vida inteira lutando para perder alguns quilos, mas acredite ou não, existem mulheres por aí que realmente adorariam ganhar alguns. Isto é especialmente verdadeiro se eles querem aumentar sua massa muscular magra. Se você está em minoria e precisa adicionar algumas calorias adicionais em sua dieta, um ganhador de peso pode ser uma boa opção. Mas qual é o melhor ganhador de peso para as mulheres? Leia mais para descobrir. Você Precisa Ganhar Peso? Especialistas sugerem que apenas cerca de 1,7% da população dos EUA está abaixo do peso e, com mais ênfase na perda do que no ganho de peso, é compreensível que você esteja se sentindo excluído. (fonte) Se você avaliar seu IMC (índice de massa corporal), ele deve estar na faixa de 18,5 a 24,9 para ser classificado como um peso saudável. Qualquer coisa abaixo disso significa que você está abaixo do peso. (fonte) Se você se encontrar nesta categoria inferior, a próxima equação que você deve pensar é nas calorias que você consome em comparação com a quantidade que você queima. A regra geral é que um quilo de peso equivale a 3500 calorias. Se você quiser ganhar, considere aumentar sua ingestão em um mínimo de 500 calorias por dia. Isso lhe dará um aumento gradual de peso de 1 libra por semana. (fonte) Agora, antes que você pense que acabou de receber uma luz verde para dirigir na velocidade da luz em direção a esses donuts, pense novamente. Se você precisa aumentar seu peso corporal, deve certificar-se de que está ganhando quilos saudáveis ​​e não apenas gordura. É aqui que os suplementos para ganho de peso podem ser úteis. O que são Ganhadores de Peso? Os ganhadores de peso são frequentemente associados aos fisiculturistas famintos por músculos do mundo do fitness que procuram aumentar o volume. Não me interpretem mal, eles são até certo ponto. No entanto, você não precisa se preocupar muito porque um ganhador de peso não vai transformá-lo em uma mulher Arnie da noite para o dia. Para aumentar sua ingestão de calorias, os ganhadores de peso são uma opção conveniente e saudável. Seu conceito básico é beber um shake à base de pó, além de uma dieta equilibrada. Isso permite um ganho de peso saudável e progressivo. Por ser à base de líquido, deve ser mais fácil de consumir para aqueles que lutam com o apetite. O conteúdo calórico dos ganhadores de peso varia de cerca de 500, com a maior parte da energia proveniente de carboidratos e proteína de soro de leite para ajudá-lo a construir massa muscular magra e não gordura corporal. Muitos ganhadores de peso incluem nutrientes adicionais para melhorar sua saúde também. Quem poderia se beneficiar de ganhadores de peso? Razões de saúde A doença pode levar a uma grande perda de peso. Recuperar a força é um passo importante na recuperação. Você pode ter perdido muita massa muscular durante esse período e um ganhador de peso pode ajudá-lo a restaurar isso também. Genética Aqueles com um tipo de corpo ectomórfico têm uma estrutura corporal esbelta com muito pouca gordura e músculo. Os ectomorfos geralmente lutam para ganhar peso, não importa o quanto comam. Embora muitas mulheres invejam os ectomorfos, ganhar peso pode ser uma questão delicada, portanto, um ganhador de peso pode ajudá-lo a preencher e obter as curvas desejadas. Coelhinhos de Ginásio Talvez você esteja procurando mais definição em seu físico e queira criar músculos tonificados. Um ganhador de peso contém bastante proteína de soro de leite para alimentar a potência do corpo, tornando-o uma boa opção para um shake de recuperação pós-treino. Qual é o melhor ganhador de peso para mulheres? Quando você olha em volta para as opções, pode pensar que há opções limitadas para ganhadores especificamente comercializados para mulheres, e você está certo. No entanto, existem alguns ótimos produtos universais por aí que são tão adequados para garotas quanto para homens. A boa notícia é que eu fiz o trabalho duro para vocês e encontrei as cinco principais marcas de ganho de peso que eu acho que devem se adequar à maioria das mulheres.









Minha escolha para o melhor ganhador de peso para mulheres Para mim, o vencedor claro tem que ser o Pro Gainer Protein Powder da Optimum Nutrition. Tem porções decentes de carboidratos e proteínas e, com 650 calorias em uma colher conveniente, pode ajudá-lo a aumentar sua ingestão de maneira eficaz e sem complicações. Como contém 26 vitaminas e minerais, também pode melhorar sua saúde geral. Se você está pensando em tentar um ganhador de peso, acho que isso deve se adequar à maioria das mulheres. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

