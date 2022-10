Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos Se você tem um coração agitado, pode querer pensar nos benefícios para a saúde do magnésio. As palpitações cardíacas podem ser causadas por vários fatores, desde beber muita cafeína até problemas de saúde graves, como arritmia. A boa notícia é que, em alguns casos, o magnésio pode ajudar a restaurar esse ritmo natural. Mas qual é o melhor magnésio para palpitações cardíacas? Leia mais para descobrir Benefícios do Magnésio O magnésio tem uma relação muito próxima com o coração. Para compreender essa parceria, precisamos entender a mecânica entre os dois. Seu coração é um músculo. Para fazê-lo se mover e, consequentemente, fazer o sangue bombear, são necessários impulsos elétricos. O magnésio é um eletrólito responsável pela passagem das mensagens elétricas e, em teoria, atua como um marca-passo para o coração. Especialistas reconhecem a importância do magnésio quando se trata de palpitações cardíacas. Isso é resultado de seu efeito na estabilidade da membrana muscular. A suplementação com magnésio pode ter o potencial de aumentar a contração do músculo no átrio direito do coração (sinoatrial) e o intervalo da frequência de pulso, o que significa um batimento cardíaco constante. (fonte) Deficiência de Magnésio A pesquisa provou que, se os níveis de magnésio forem muito baixos, isso pode ser um fator que contribui para os ritmos irregulares do coração. Em um experimento clínico, 14 mulheres receberam uma dieta restrita em magnésio ao equivalente a 33% da dose diária recomendada (RDA). Durante o período especificado, cinco mulheres experimentaram alterações no ritmo cardíaco. Isso resultou em quatro terminando prematuramente o teste para reabastecer seus níveis de magnésio. (fonte) Se as palpitações cardíacas são consequência de níveis insuficientes de magnésio, então, naturalmente, pode-se supor que um suplemento pode aliviar os sintomas. O que procurar em um suplemento de magnésio? Dosagem A dose dietética recomendada para magnésio (RDA) varia de acordo com a idade e o sexo: (fonte) Mulheres adultas (19 a 50+) entre 310 mg a 320 mg

Homens adultos (19 a 50+) entre 400 a 420 mg Os suplementos são geralmente encontrados em dosagens entre 200 mg a 400 mg, portanto, você deve ser capaz de encontrar um nível adequado para suas necessidades. Formas de Magnésio O magnésio também pode vir em várias formas diferentes. Em última análise, todos eles atingem o mesmo objetivo, porém alguns processam ou absorvem mais rápido que outros. Os tipos mais comuns encontrados em suplementos são conhecidos como citrato e glicinato de magnésio. Outros fatores Muitas pílulas de magnésio fornecem para pessoas com alergias ou necessidades alimentares. Alguns podem até conter vitaminas e minerais adicionais, portanto, vale a pena ter isso em mente se você já toma outros suplementos. Qual é o melhor suplemento de magnésio para palpitação cardíaca? Quando você começa a procurar um suplemento de magnésio que atenda às suas necessidades, logo fica ciente da grande variedade de opções no mercado. Tentar negociar as diferentes opções para identificar qual marca oferece a melhor qualidade às vezes pode ser bastante difícil de resolver. Portanto, passei por todas as opções disponíveis e escolhi os cinco principais produtos de magnésio que acho que serão apropriados para a maioria das pessoas.









Minha escolha para o melhor magnésio para palpitação cardíaca Minha primeira escolha tem que ser o melhor suplemento dietético de magnésio de alta absorção do médico, simplesmente porque ele preenche todos os requisitos. Este suplemento tem uma porção decente de magnésio, mas o mais importante é que ele foi projetado para ser facilmente absorvido, então você deve colher todos os benefícios do que coloca em seu corpo. É realmente um bom valor para o dinheiro, então não só beneficiará sua saúde, mas também seu bolso. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report