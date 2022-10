Quais são as melhores enzimas digestivas para inchaço e gases?

Report This Content

Suplementos Ataques ocasionais de gases e inchaço são considerados experiências normais para a maioria de nós. No entanto, eles podem ser indicativos de uma falta de enzimas digestivas. Quando temos o suficiente, geralmente evitamos desconforto digestivo. Se você está andando com desconforto diário, então você precisa fazer algo para restaurar o equilíbrio do seu intestino. Dieta, exercícios e mudanças no estilo de vida são essenciais para esse processo. No entanto, algumas das melhores enzimas digestivas para inchaço e outros problemas digestivos podem vir de suplementos. Por que você precisa de um suplemento enzimático? A comida é o combustível para nossos corpos, e as enzimas nos ajudam a usar esse combustível com mais eficiência. Vamos fingir que você quer comer uma maçã. Em sua mente, uma maçã é comida. No entanto, seu corpo não pode fazer nada com uma maçã. Pode, no entanto, usar os nutrientes que uma maçã contém. Para chegar até eles, seu corpo precisa quebrar essa maçã no nível celular. Seu corpo faz isso através do uso de enzimas pancreáticas e intestinais. Infelizmente, muitos de nós fazem escolhas de estilo de vida que inibem a produção dessas enzimas. As más escolhas alimentares e o estresse levarão à inflamação no trato digestivo. Essa inflamação interfere na capacidade do seu corpo de produzir enzimas. Sem o suficiente deles, seu corpo não pode absorver os nutrientes de sua comida. Adotar um estilo de vida mais saudável ajudará a restaurar seus níveis de enzimas de volta ao normal. No entanto, você pode acelerar esse processo usando suplementos enzimáticos. Quais são as vantagens de usá-los? Diferentes enzimas são responsáveis ​​por quebrar diferentes moléculas de alimentos. Quando você não tem o suficiente deles, seu corpo reage e diferentes sintomas começam a surgir. Enzimas digestivas suplementares aliviarão esses sintomas. Reduz o desconforto digestivo Quando você não tem as enzimas necessárias para quebrar a comida, ela fica no trato digestivo. Alimentos que ficam no estômago ou intestinos por muito tempo têm tempo para se decompor ou criar gases. Nenhuma dessas experiências é muito agradável. Enzimas suplementares definitivamente reverterão esses sintomas desconfortáveis. Tomar um suplemento de pepsina, por exemplo, permitirá que seu estômago quebre as proteínas em proteínas menores chamadas peptídeos. As proteínas menores serão capazes de se mover do estômago para o intestino delgado. Da mesma forma, tomar um suplemento com a quantidade certa de amilase, protease e lipase ajudará seu corpo a decompor os alimentos em nutrientes. Isso permite que seu corpo os absorva antes que as bactérias indutoras de gás tenham a chance de criar problemas. Melhora os níveis de energia Em poucas palavras, a digestão é o processo de conversão de alimentos em energia para o seu corpo. Curiosamente, a digestão requer muita energia. Quando as enzimas estão faltando, seu corpo tem que trabalhar mais para quebrar e absorver os nutrientes. Isso muitas vezes resulta em fadiga física e mental. Enzimas suplementares tirarão um pouco do estresse do seu trato digestivo. Com menos energia indo para a digestão, seu corpo pode se dedicar mais a outros sistemas. Como resultado, você terá mais energia para se dedicar às tarefas do dia-a-dia. Da mesma forma, você melhorará sua capacidade de concentração. Reduz Alergias Nossos corpos têm uma infinidade de defesas para impedir a entrada de invasores estrangeiros. Acredite ou não, nossos corpos colocam alimentos nessa categoria. Felizmente, as enzimas digestivas quebram nossos alimentos em substâncias químicas que nossos corpos podem reconhecer. Infelizmente, isso não acontece muito bem se formos deficientes em enzimas. Se grandes moléculas de proteína dos alimentos entrarem em nossa corrente sanguínea, ocorrerão reações alérgicas. Inchaço, coceira e outros sintomas relacionados à alergia melhorarão com o uso de suplementos enzimáticos. Eles vão quebrar os alimentos em moléculas que são pequenas o suficiente para nossos corpos usarem. Essas moléculas serão pequenas o suficiente para entrar em nossa corrente sanguínea sem alarmar nosso sistema imunológico. Como você pode escolher o caminho certo? No mundo dos suplementos de saúde, todas as coisas não são criadas iguais. Se você prestar atenção aos seguintes detalhes, poderá encontrar um suplemento enzimático de qualidade: Reputação do produto Reserve um tempo para pesquisar várias marcas de suplementos enzimáticos. Elimine aqueles com muitas críticas negativas e concentre-se naqueles com forte reputação. Ingredientes Fique longe de qualquer suplemento enzimático que contenha corantes artificiais, enchimentos ou enchimentos indutores de alergia. Esses aditivos provavelmente farão mais mal do que bem. Enzimas Incluídas As enzimas digestivas podem ser divididas em três grupos primários: amilase, lipase e protease. As amilases são responsáveis ​​por quebrar os carboidratos. As lipases quebram as gorduras. As proteases quebram as proteínas. Se você deseja um suplemento enzimático que aborde uma ampla gama de problemas digestivos, precisa procurar produtos que contenham todas essas três enzimas. Números de força Os suplementos enzimáticos não são medidos em miligramas. Eles são medidos pela potência. Ao comprar um produto, risque qualquer coisa da sua lista que mede em miligramas. Esses suplementos são inúteis. Existem desvantagens em tomar enzimas digestivas? Suplementos de enzimas digestivas não são prejudiciais à sua saúde. No entanto, existem algumas desvantagens em tomá-los. Desperdício de dinheiro Suplementos enzimáticos de alta qualidade farão o que prometem fazer. O mesmo não pode ser dito para marcas de supermercados e outras opções de baixo custo. Com o último, você receberá o que paga. Tornando-se dependente Os problemas surgem quando nos tornamos excessivamente dependentes de suplementos para nossa saúde digestiva. Se os suplementos forem usados ​​por longos períodos de tempo, nossos corpos se acostumarão a produzir níveis mais baixos de enzimas. Ironicamente, isso é contraproducente para nossa saúde digestiva As melhores enzimas digestivas para inchaço e gases Atualmente existem centenas de suplementos enzimáticos no mercado. Para ajudá-lo a lidar com o lixo, estou dando alguns detalhes sobre 5 produtos populares.









