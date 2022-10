Qual é a melhor marca de suplemento de cogumelo Reishi em 2022?

Report This Content

Suplementos Cogumelo Reishi (também conhecido como G. lucidum ou linghzi) faz parte da medicina chinesa há milhares de anos. Tem sido indicado para tudo, desde a fadiga até a prevenção do câncer. Mas a ciência apoia essas alegações? É um suplemento que vale a pena tentar nos tempos modernos? Neste artigo, separarei o fato da ficção quando se trata do que o cogumelo reishi verdade faz e apresenta alguns pontos importantes a serem considerados ao escolher o melhor suplemento de cogumelo reishi para suas necessidades. Quem pode se beneficiar dos suplementos de cogumelo Reishi? Como o cogumelo reishi é conhecido por estimular o sistema imunológico, é particularmente benéfico para pessoas com sistema imunológico comprometido. Isso inclui aqueles com mais de 50 anos (já que o sistema imunológico perde sua eficiência à medida que envelhecemos), aqueles com HIV/AIDS e aqueles que estão lutando contra o câncer com quimioterapia. (fonte) Além de indivíduos imunocomprometidos, quem procura prevenir doenças crônicas (câncer, diabetes, doenças cardiovasculares etc.) pode se beneficiar de suplementos de cogumelo reishi, pois contêm poderosos antioxidantes e outros compostos que podem nos proteger. (fonte) O que o cogumelo Reishi faz? Como já mencionei, o cogumelo reishi contém antioxidantes que combatem os radicais livres associados a doenças crônicas como o câncer. (fonte) Os componentes do cogumelo reishi também ajudam a prevenir e tratar o diabetes, talvez através da supressão da expressão do gene PEPCK hepático. PEPCK é uma enzima que desempenha um papel na síntese de glicose. (fonte) Os componentes do cogumelo reishi também ajudam a prevenir e tratar o diabetes, talvez através da supressão da expressão do gene PEPCK hepático. PEPCK é uma enzima que desempenha um papel na síntese de glicose. (fonte) O cogumelo Reishi também ajuda a aumentar a imunidade, aumentando os níveis de células assassinas naturais que combatem infecções virais. (fonte) Além disso, o cogumelo reishi contém esteróis vegetais ativos que atuam como precursores dos hormônios do corpo, triterpenos que ajudam a prevenir alergias e beta-glucanos que estimulam o sistema imunológico. (fonte) Suplementos de cogumelo Reishi também foram usados ​​para as seguintes condições (fonte): Pressão alta

Doença cardiovascular

Colesterol alto

Doença hepática ou renal

Doenças respiratórias

Infecções virais

Dor associada a telhas Então, como você pode encontrar o melhor suplemento de cogumelo reishi para você? Leia mais para descobrir. Como escolher o suplemento certo de cogumelo Reishi Os suplementos de cogumelo Reishi estão disponíveis em uma variedade de formas, de pó a chás e pílulas. É difícil para o corpo absorver reishi cru, então consumir um extrato é sua melhor aposta. Certifique-se de verificar qual método de extração é usado no suplemento de reishi que você está considerando, pois isso desempenha um papel em sua potência. Os produtos do Japão geralmente usam a melhor técnica de cultivo (o método de tora de madeira natural). (fonte) Você vai querer suplementos que contenham micélio porque indica um extrato de corpo não frutífero, que não contém os compostos encontrados no corpo de frutificação do cogumelo. Você também está pagando por mais grãos e menos cogumelos ao comprar esse tipo. Existem vários tipos diferentes de cogumelo reishi, incluindo vermelho, preto, roxo, amarelo, azul e branco. Ambos os tipos vermelho e preto são benéficos para a saúde, sendo o vermelho ligeiramente superior. (fonte) Suplementos de cogumelo Reishi geralmente são seguros, mas pode haver alguns efeitos colaterais se usados ​​por um longo período de tempo. (fonte) Estes efeitos secundários incluem: tonturas, boca seca e dores de estômago. Para estar no lado seguro, consuma uma quantidade razoável de reishi (cerca de 1,5 gramas por dia). Tomar cogumelo reishi pode ser inseguro se você tiver pressão baixa ou distúrbios do sistema imunológico. (fonte) É recomendável que você fale com seu médico antes de iniciar qualquer suplemento. Nossas escolhas para os melhores suplementos de cogumelo Reishi Existem muitos suplementos de cogumelo reishi no mercado. Eles vêm em diferentes formas e são vendidos por uma variedade de marcas. Como pode ser difícil escolher um, revisei cinco das opções mais populares abaixo. Espero que isso torne a decisão mais fácil para você!









Conclusão Na minha opinião, a melhor marca de suplemento de cogumelo reishi é a Real Mushrooms. Como o nome indica, você está obtendo cogumelos reishi reais e orgânicos com alta potência. Eu acho que vale a pena o preço, pois é um produto de alta qualidade que oferece inúmeros benefícios à saúde. No geral, é um excelente produto que provavelmente será benéfico para quem deseja experimentar suplementos de cogumelo reishi. Mais

