Qual é o melhor suplemento ZMA em 2022?

Suplementos Os suplementos de ZMA são relativamente novos no mercado, mas suas reivindicações são empolgantes. Os suplementos de ZMA são projetados para ajudar e diminuir o tempo de recuperação dos atletas e também podem melhorar a qualidade do sono. Embora muito poucos estudos tenham sido feitos para provar ou refutar essas afirmações, os consumidores estão migrando para descobrir por si mesmos. Se você estiver interessado em verificá-los, há algumas coisas a considerar de antemão. Vamos discutir algumas dessas coisas e compartilhar nossas escolhas para o melhor suplemento de ZMA. O que são suplementos ZMA? Os suplementos de ZMA são frequentemente usados ​​por atletas de todos os níveis após um treino intenso. Contendo zinco, aspartato de magnésio e vitamina B6, esses suplementos são projetados como uma ajuda na recuperação. (fonte) Embora a fórmula original tivesse medidas precisas de cada ingrediente, mais e mais fabricantes estão projetando suas próprias versões. Muitos estão até adicionando outros ingredientes à mistura para aumentar a absorção e proporcionar melhores resultados. Como os suplementos de ZMA podem beneficiar você? Embora mais pesquisas precisem ser feitas, a combinação dos ingredientes nos suplementos de ZMA foi clinicamente testada e mostrou resultados. Quando os jogadores de futebol foram testados em um teste de 7 semanas, eles mostraram níveis elevados de testosterona livre, bem como aumento do desempenho muscular. (fonte) Vamos dar uma olhada em alguns dos benefícios para os frequentadores regulares de academias ao longo do tempo. Níveis de força aumentados

Perfis hormonais aprimorados

Um tempo de recuperação mais rápido

Níveis mais profundos de sono REM Para saber mais sobre o que o ZMA pode fazer por você, confira este divertido vídeo do Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=GDlMzUHepXU Como funcionam os suplementos de ZMA? Você pode estar se perguntando por que os ingredientes individuais dentro do ZMA foram escolhidos. Cada elemento foi combinado para criar a melhor ferramenta para a recuperação do seu treino. Vamos dar uma olhada em por que os ingredientes ativos são úteis. O zinco que você perde com a transpiração é substituído por este suplemento. O zinco não apenas regula os níveis hormonais, mas também acelera as reações químicas de construção muscular em seu corpo. (fonte) Estudos mostraram que a introdução de magnésio em seu corpo pode ajudar a aumentar seus níveis de resistência, regulando seus batimentos cardíacos e mantendo os músculos funcionando adequadamente. (fontes 1, 2) Estudos mostraram que a introdução de magnésio em seu corpo pode ajudar a aumentar seus níveis de resistência, regulando seus batimentos cardíacos e mantendo os músculos funcionando adequadamente. (fontes 1, 2) B6 ajuda na reparação e manutenção da massa de tecido magro. (fonte) Com a ajuda do B6, você pode se recuperar do exercício mais rapidamente. Alguns suplementos de ZMA adicionam outros ingredientes, como D3 ou melatonina. Ao comprar um suplemento, certifique-se de verificar novamente a lista de ingredientes para garantir que está obtendo o que deseja. Como tomar suplementos de ZMA Como cada suplemento de ZMA tem proporções variadas, não há dosagem recomendada. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante de acordo com cada suplemento. Os suplementos de ZMA funcionam melhor quando tomados 30 a 60 minutos antes de dormir. Tente tomá-los com o estômago vazio para uma absorção ideal. Nunca misture suplementos de ZMA com produtos lácteos ou vitaminas que contenham cálcio. O cálcio pode reduzir significativamente a absorção de zinco tornando-o inútil. (fonte) Embora não seja necessário alternar seu suplemento de ZMA, seu corpo pode se adaptar a eles ao longo do tempo. Se você notar a necessidade de aumentar a dosagem para sentir os mesmos resultados, pode ser hora de mudar qual versão você usa. Quem deve usar suplementos de ZMA? Embora seja verdade que os suplementos de ZMA visam principalmente atletas e frequentadores frequentes de academia, os usuários relataram alguns benefícios adicionais que podem interessar às pessoas. Primeiro, muitos usuários afirmaram que o ZMA melhorou a qualidade do sono. No entanto, não houve muita pesquisa feita que possa validar essa afirmação. (fonte) Uma pesquisa rápida também o levará a algumas pessoas alegando que a suplementação de ZMA melhorou sua libido. Também não parece haver apoio científico suficiente para declarar essa afirmação como fato, mas se você recebeu a luz verde de um médico para experimentar o ZMA, pode valer a pena tentar descobrir. No geral, recomendamos o ZMA com mais confiança para atletas ou pessoas que se exercitam regularmente, pois há mais evidências comprovadas dos benefícios nessas áreas. Comentários dos melhores suplementos de ZMA Considerações finais Depois de muito pensar, escolhi o Z-Matrix Nighttime Recovery and Sleep da Evlution Nutrition como um dos melhores suplementos de ZMA do mercado. Ele faz tudo o que promete, incluindo construção de força, tempos de recuperação mais rápidos e garantia de sono profundo. Um bônus que separa este suplemento ZMA do resto é o componente D3 adicionado. Você pode experimentar um tempo de recuperação ainda mais rápido devido a esta fórmula aprimorada. Em última análise, cabe a você decidir qual é o melhor suplemento de ZMA para suas necessidades. Use este guia emparelhado com o julgamento natural do seu corpo para ajudar a determinar o que você deseja obter com seu suplemento. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

