Suplementos Antioxidantes são uma palavra familiar agora, os combatentes dos radicais livres do corpo. É bastante seguro dizer que eles são essenciais para a saúde e o bem-estar. Com tantas pesquisas divulgadas sobre os benefícios dos antioxidantes e o volume de pessoas em constante busca pelo estilo de vida saudável, a popularidade dos suplementos antioxidantes agora é esmagadora. Mas com tantas opções disponíveis no mercado, parece uma batalha saber qual escolher. Então pensei que seria uma boa ideia dar uma olhada nos detalhes e descobrir quais são os melhores suplementos antioxidantes para tomar em 2022. Como funcionam os antioxidantes? Para entender o papel principal dos antioxidantes, você precisa entender o quadro maior envolvendo os radicais livres. Antioxidantes e radicais livres formam uma espécie de relação de amor e ódio no corpo para manter o equilíbrio correto para que você possa funcionar adequadamente e levar uma vida saudável. Os radicais livres são produzidos no corpo quando você se exercita ou quando seu corpo processa alimentos para obter energia. (fonte) Existem também outros fatores externos para fazer com que os “bandidos”, como muito sol, fumo e poluição, possam afetar o corpo. Quando você recebe muitos radicais livres no corpo, pode causar estresse oxidativo, que é o que pode levar a danos celulares e doenças graves, como Alzheimer, câncer, doenças cardiovasculares e diabetes. Os antioxidantes mantêm os radicais livres sob controle, neutralizando a cadeia e impedindo-os de crescer ainda mais. (fonte) Antioxidantes que você deve conhecer Quando você diz antioxidante, a primeira coisa que vem à mente é provavelmente os benefícios de coisas como chá verde, resveratrol ou açaí e goji. E os antioxidantes que não parecem ser tão conhecidos? Eles são igualmente importantes, mas não parecem estar no centro das atenções. Em última análise, seus objetivos são mantê-lo saudável e todos eles também têm suas funções especiais: Glutationa A glutationa é um poderoso antioxidante. É seguro dizer que é também um dos mais importantes. Ele desempenha um papel vital para sua saúde e luta contra doenças graves, como câncer, Parkinson e doença hepática gordurosa. (fonte) Reduz o Estresse Oxidativo Potencial Você pode dizer adeus a esses radicais livres. A glutationa é particularmente eficaz, pois defende os radicais livres do interior das células, neutralizando seus efeitos nocivos dos danos da oxidação. (fonte) Melhora o desempenho de outros antioxidantes A glutationa também pode maximizar os efeitos de outros antioxidantes no organismo, aumentando seu desempenho ou mesmo regenerando-os à medida que diminuem, em particular as vitaminas A e C. (fonte) Resistência a droga Com a quimioterapia, quanto mais tratamentos você for submetido, mais resistente seu corpo se tornará, por isso é necessário administrar doses mais frequentes e mais fortes para combater o câncer. Pesquisas sugerem que a glutationa melhora os efeitos da resistência aos medicamentos no corpo, tornando o tratamento quimioterápico mais eficaz. (fonte) Aumentando a imunidade Pesquisas afirmam que o sistema imunológico funciona melhor se as células linfoides tiverem um nível intermediário de glutationa delicadamente equilibrado, o que significa que, se você tiver níveis adequados de glutationa, isso deve impedir que o corpo contraia infecções e o mantenha bem. (fonte) Vitamina C A vitamina C pode ser famosa como um nutriente vital, mas pode não ser tão conhecida por suas propriedades antioxidantes. Fortalece o Sistema Imunológico A vitamina C é muito benéfica para estimular o sistema imunológico. Se você pegar um resfriado ou gripe, alguém lhe dirá “você não está recebendo sua vitamina C”. E há boas razões para sugerir isso, um ensaio clínico realizado descobriu que os sintomas de resfriado e gripe reduzem em 85% quando a vitamina C foi administrada ao grupo. (fonte) Bom para a pele A vitamina C também é muito boa para melhorar os fatores da pele. Os radicais livres causam danos à pele através dos raios ultravioleta (UV) criados pela luz solar, este é um fator importante no processo de envelhecimento e câncer de pele. A vitamina C combinada com a vitamina E é uma combinação particularmente eficaz para inibir os danos UV da pele, pois são poderosos agentes despigmentantes. Eles ajudam a combater os radicais livres UV que, por sua vez, retardam os efeitos do envelhecimento e doenças associadas aos danos causados ​​pelo sol. (fonte) Selênio O selênio é um mineral essencial que possui qualidades antioxidantes muito importantes: Ajuda o Metabolismo O selênio aumenta a produção de hormônios tireoidianos ativos, o que é benéfico para o metabolismo saudável. (fonte) Melhora a asma O selênio pode trazer benefícios para aqueles que sofrem de asma crônica. Tem sido sugerido que as pessoas que sofrem de asma têm níveis mais baixos do que o normal de selênio em seu corpo. Um estudo analisou os efeitos da suplementação de selênio em um grupo de voluntários com asma crônica. O estudo relatou melhora clínica significativa no grupo que tomou o suplemento em relação ao grupo placebo. (fonte) Quem poderia se beneficiar de suplementos antioxidantes? Maus Comedores A regra geral é que, se você fizer uma dieta bem equilibrada, em teoria você deve obter todos os nutrientes – incluindo antioxidantes – através dos alimentos em sua dieta, em coisas como frutas e vegetais. Com todos esses superalimentos por aí, você realmente é mimado pela escolha. Mas estudos sugerem que a maioria da população não está recebendo os níveis recomendados de alimentos nutritivos necessários, na verdade: Da população adulta dos EUA, apenas aproximadamente 22,1% dos homens e 32,2% das mulheres estão comendo vegetais 3 ou mais vezes por dia. (fonte) É quando um suplemento pode ser benéfico, pois você pode preencher as lacunas em sua nutrição com um suplemento e combater os radicais livres. Adultos em geral À medida que você envelhece, sua capacidade de gerar antioxidantes em seu corpo diminui e seu corpo acha mais difícil lidar com os radicais livres, então um suplemento pode ser benéfico para aumentar seus níveis e recriar esse equilíbrio. (fonte) A Comunidade de Fitness Todo mundo que se exercita pode estar exposto ao estresse oxidativo induzido pelo exercício. A pesquisa clínica, no entanto, mostra relatórios conflitantes sobre os efeitos dos suplementos antioxidantes. De acordo com alguns estudos, foi relatado que a suplementação com vitaminas C e E, outros antioxidantes ou misturas de antioxidantes pode reduzir os sintomas ou indicadores de estresse oxidativo como resultado do exercício. (fonte) Além disso, outro estudo sugere que a suplementação de antioxidantes pode ser justificada em condições particulares, quando os atletas são expostos a alto estresse oxidativo ou não conseguem atender às necessidades antioxidantes da dieta. (fonte) Mas muitos estudos retornam os resultados como inconclusivos devido a dados insuficientes para apoiar a eficácia. (fonte) Quais são os melhores suplementos antioxidantes para tomar em 2022? Há uma série de produtos para escolher e muitas vezes pode ser difícil dizer qual fabricante oferece o suplemento de melhor qualidade. Então, eu olhei para as opções disponíveis e escolhi os cinco principais suplementos antioxidantes que acho que servirão para quase todos.









Nossa escolha Se eu tivesse que escolher um dos cinco, Thorne Research Broad Spectrum Antioxidant Formula seria o vencedor claro. Para mim, as razões estão no título – contém um amplo espectro de diferentes antioxidantes. Como descobrimos, quanto mais variedade, mais benefícios para todo o seu corpo. O teste de pureza de terceiros e a sólida reputação da empresa apenas reforça a qualidade do produto e lhe dá confiança no que você está colocando em seu corpo. Então, por essas razões, se você estivesse pensando em um suplemento antioxidante, eu recomendaria essa opção para atender a maioria das pessoas. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

