Muscle Milk vs Whey Protein: Qual é o melhor para ganho muscular?

Suplementos Tanto o leite muscular quanto a proteína de soro de leite são boas fontes de proteína voltadas para os entusiastas do treino. A proteína de soro de leite é uma excelente maneira de aumentar sua ingestão de proteínas para benefícios de condicionamento físico e perda de peso. O leite muscular, por outro lado, é uma escolha melhor para os fisiculturistas que desejam aumentar o volume. Uma grande porcentagem de pessoas que atingem a sala de musculação está fazendo isso para obter ganhos sérios. Uma maneira de fazer isso rapidamente (além de levantar um pouco de ferro pesado) é garantir que você tenha os suplementos certos em sua pilha. Com tantas opções no mercado nos dias de hoje, pode ser difícil acompanhar qual é a sua melhor opção para ganho muscular e se eles podem corresponder ao hype. Neste artigo, darei tudo o que você precisa saber sobre leite muscular versus proteína de soro de leite. O que é proteína e por que precisamos dela? A proteína não está apenas presente em todas as células do nosso corpo, é o que ajuda nosso corpo a construir novas células e reparar as danificadas. Quando você treina com pesos, seus músculos rasgam um pouco – é por isso que é chamado de ‘ficar rasgado’. O que a proteína faz é reparar esses músculos e, ao mesmo tempo, torná-los maiores e mais fortes. Fazemos isso repetidamente e, assim, ganhamos nossos ingressos para o show de armas! Para que seus músculos reparem os danos após uma sessão de treinamento brutal antes do início do próximo treino, é necessária uma alta dose de proteína. A proteína não é apenas para os ninjas da academia. Tem muitos benefícios para quem quer perder peso, pois promove a saciedade e ajuda a comer menos. Acredite ou não, vários estudos mostraram que o uso de proteína de soro de leite pode ajudar a combater alguns dos cânceres mais comuns. (fonte) Estes incluem câncer de próstata (fonte) e de cólon (fonte). O que é Leite Muscular? Muscle Milk é um suplemento de proteína popularizado pelo fabricante CytoSport. Seu suplemento de proteína oferece uma mistura de soro de leite e outras proteínas do leite, com benefícios adicionais de vitaminas e minerais. O leite muscular é projetado especificamente como um substituto de refeição e é mais benéfico para aqueles que procuram ganho peso. Cada colher da variedade em pó oferece mais de 300 calorias. Recomenda-se tomar três vezes ao dia, o que significa um total de 900 calorias adicionadas a cada dia. Isso criará facilmente um excedente calórico, levando ao ganho de peso. Se acontecer de você ser Dwayne ‘The Rock’ Johnson e treinar cerca de três vezes ao dia, seis dias por semana e está procurando ficar seriamente enorme, o leite muscular pode ser uma excelente opção para você. Vale ressaltar, porém, que o leite muscular enfrentou alguma controvérsia desde que apareceu em cena, principalmente devido à forma como é anunciado. Em primeiro lugar, a CytoSport recebeu uma carta de advertência oficial da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, pois anuncia o produto como contendo ‘sem leite’. no entanto faz incluem derivados do leite, como soro de leite e proteína de caseína e, portanto, podem causar reações alérgicas. (fonte) Além disso, a empresa teve alguns problemas por anunciar o leite muscular como uma opção ‘saudável’. No entanto, eles foram condenados a pagar US $ 5,3 milhões em uma ação coletiva pelo uso enganoso de linguagem, pois com esses shakes contendo tanta gordura quanto um donut krispy kreme, eles certamente são menos do que saudáveis! Se você não está se exercitando como um gladiador, o leite muscular provavelmente não é a melhor escolha para o seu suplemento de proteína pós-treino. O que é Whey Protein? Quando o leite é acidificado, você fica com duas coisas. A coalhada é sólida e o soro é líquido. O soro pode então ser transformado em pó removendo toda a água. É então vendido para as massas de pessoas que procuram obter ganhos. Existem vários tipos de proteína em pó, incluindo marcas especiais projetadas para usuários sem lactose e sem laticínios. No entanto, quando alguém fala sobre proteína em pó em geral, é seguro assumir que a maioria está falando sobre proteína de soro de leite. A proteína de soro de leite é uma das formas de proteína mais convenientes e de fácil absorção. É por isso que é perfeito depois de um treino. Ele pode ser absorvido pelo corpo em apenas 15 minutos, tornando-se o favorito número um entre os frequentadores de academias em todo o mundo. Quando escolher o leite muscular Quando escolher a proteína de soro de leite Conclusão Em termos de qual é o melhor para ganho muscular, o leite muscular provavelmente seria a melhor escolha se você deseja obter resultados sérios. No entanto, se você deseja apenas ganhar uma pequena quantidade de massa muscular magra, ficar com proteína de soro de leite seria a melhor opção. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

