BCAAs vs creatina, qual você deve tomar?

Suplementos Resposta rápida Tanto a creatina quanto os BCAAs são derivados de aminoácidos – os blocos de construção das proteínas. Os BCAAs são uma ótima opção de combustível durante um treino. Eles podem ajudar a aumentar o tamanho do músculo ao mesmo tempo em que são fáceis em sua carteira. A creatina é um excelente suplemento pré-treino para quem procura aumentar a força. Todos nós sabemos que quando se trata de malhar, especialmente musculação, obter proteína suficiente é essencial para aproveitar ao máximo suas sessões de ginástica. No entanto, muitas pessoas querem pular a proteína regular e chegar ao âmago da questão usando seus blocos de construção, aminoácidos. Mas, como de costume, nada é simples. Com tantos suplementos derivados de aminoácidos diferentes, como creatina e BCAAs, é difícil saber qual você deve tomar. É por isso que vou falar sobre os fatos quando se trata de tirar o máximo proveito dos aminoácidos. Também explicarei quando usar BCAAs versus creatina e seus prós e contras. O que são aminoácidos e por que você deve se importar? É um fato da vida que a proteína é essencial para manter um corpo saudável. A síntese de proteínas é necessária para tudo, desde o crescimento do cabelo e das unhas até a construção de músculos fortes. Todas as nossas células contêm proteína, e o que compõe a proteína? Isso mesmo, você adivinhou: aminoácidos! Existem 20 aminoácidos no código genético humano e nove deles são classificados como “essenciais”. Quando falamos de aminoácidos essenciais, queremos dizer que seu corpo não pode produzi-los por conta própria. Você precisa obtê-los da comida que você come ou através de suplementação. O que são BCAA? Nos últimos anos, o uso de suplementos de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) tornou-se muito popular em toda a comunidade de fitness. Quando falamos de BCAAs estamos nos referindo a três aminoácidos essenciais específicos chamados l-leucina, l-isoleucina e l-valina. Todos estes são encontrados em qualquer suplemento de aminoácidos de cadeia ramificada. Estes são os três aminoácidos principais responsáveis ​​por promover a síntese proteica, fornecer energia muscular e preservar a massa magra. A maior vantagem quando se trata de usar BCAAs para o Joe médio é que, se você estiver em uma dieta restritiva de calorias, os BCAAs podem ajudá-lo a perder peso de gordura e impedir que seu corpo quebre os músculos. Esta é uma maneira de diminuir o percentual de gordura corporal e reter sua massa muscular magra. A pesquisa mostrou que o uso de aminoácidos de cadeia ramificada tem vários outros benefícios, principalmente no que diz respeito ao exercício: Promover a síntese de proteínas

Ajuda na recuperação pós-treino

Prevenir a fadiga muscular Os BCAAs podem reduzir os níveis de serotonina que você produz naturalmente enquanto vai à academia. Isso significa que você sente menos fadiga e pode se esforçar mais por mais tempo. Os BCAAs não apenas ajudam a reter a massa muscular magra, mas também podem ajudá-lo a construir músculos. O melhor de tudo, eles promovem uma recuperação pós-treino mais rápida. O que é Creatina? A creatina é feita dentro do corpo a partir de dois aminoácidos – arginina e metionina. Tem um papel essencial na manutenção da pele saudável, mas é encontrado predominantemente nos músculos. Você também pode consumir creatina através de fontes alimentares, incluindo carne vermelha e peixe. Os principais benefícios da suplementação com creatina são: Melhora o desempenho

Dá-lhe energia

Aumenta o músculo

A pesquisa mostrou que o uso de suplementos de creatina pode aumentar a força e a potência muscular, reduzir a fadiga e aumentar a massa muscular. (fonte) Um dos principais papéis que a creatina desempenha é fornecer energia aos músculos para que possam funcionar corretamente. Se você pode dar aos seus músculos um impulso de energia, teoricamente você pode trabalhar mais por mais tempo quando estiver treinando. Um estudo analisou os efeitos da suplementação de creatina no levantamento de peso, força muscular e treinamento de resistência. Os resultados mostraram que o treinamento de resistência aumentou a força muscular em 8%. No entanto, quando o levantamento de peso e o treinamento de resistência foram combinados, a força muscular aumentou em 14%. (fonte)

