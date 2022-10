Qual é o melhor suplemento de biotina para crescimento e perda de cabelo em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos A perda de cabelo é, infelizmente, um aspecto inevitável do envelhecimento. No entanto, isso não significa que você pode esquecer de nutrir seu cabelo até atingir uma certa idade. Independentemente da idade, seu cabelo pode ser naturalmente fino ou perder volume repentinamente devido a certas doenças ou efeitos colaterais de medicamentos. É aí que entram os suplementos de biotina. Você provavelmente já ouviu falar sobre biotina. Tornou-se rapidamente um dos suplementos mais populares para o crescimento e queda de cabelo nos últimos anos. Mas é tudo exagero ou uma pequena pílula pode realmente restaurar essas madeixas grossas e deliciosas em questão de meses (ou mesmo semanas)? Neste artigo, explicarei exatamente como os suplementos de biotina funcionam e quem pode se beneficiar de tomá-los. Também revisarei alguns dos melhores suplementos de biotina atualmente no mercado e compartilharei meu produto favorito no final. O que é Biotina? A biotina também é conhecida como vitamina B7. Às vezes é chamado de “vitamina H”, que vem das palavras alemãs, Haar e Altoque significa ‘cabelo e pele’. Você pode ter visto a biotina listada como ingrediente em vários produtos de beleza. A biotina não é bem absorvida pela pele, então loções e outros tratamentos tópicos não são muito eficazes. É por isso que você deve considerar tomar um suplemento oral de biotina. Quem precisa de suplementos de biotina? A função tradicional de um suplemento de biotina é tratar uma deficiência de biotina. No entanto, as deficiências de biotina são bastante raras. Apenas cerca de 30 microgramas (mcg) de biotina são necessários por dia para um adulto. (fonte) Para colocar isso em perspectiva, um ovo inteiro contém 13-25 mcg de biotina. (fonte) Outros alimentos que contêm biotina incluem salmão, fígado, fermento, nozes e abacate. (fonte) No entanto, se você Faz tem uma deficiência de biotina, você pode experimentar alguns dos seguintes sintomas: Cabelo quebradiço ou queda de cabelo

Alucinações

Erupção cutânea escamosa e vermelha ao redor dos olhos, nariz e boca

Dormência e formigamento nas extremidades

Pele seca

Convulsões

Danos nos nervos

Deficiências cognitivas (fonte) Você pode se beneficiar de um suplemento de biotina se tiver algum desses sintomas, especialmente cabelos quebradiços ou queda de cabelo. (fonte) Seu médico pode diagnosticar rápida e facilmente a deficiência de biotina com um exame de sangue. Mesmo que você não tenha uma deficiência de biotina, você pode experimentar queda de cabelo ou queda de cabelo naturalmente à medida que envelhece. Mudanças na qualidade do cabelo também podem ocorrer durante a gravidez ou se você estiver constantemente estressada. (fonte) Suplementos de biotina também são úteis para aqueles azarados entre nós que são vítimas de perda de cabelo hereditária. Você também pode sofrer queda de cabelo se for afetado por certos distúrbios, como anemia (baixo teor de ferro) ou distúrbios da tireoide (hipotireoidismo ou hipotireoidismo). O cabelo também pode ficar fino devido ao uso excessivo de tratamentos agressivos, como alisar, secar ou tingir. Finalmente, ao tomar certos medicamentos (como imunossupressores, medicamentos para acne ou antidepressivos), a queda de cabelo pode ser um efeito colateral. Em todos esses casos, um suplemento de biotina pode ajudar. O que os suplementos de biotina fazem? A biotina desempenha um papel crucial no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. (fonte) No entanto, estamos interessados ​​no que ele faz pelo cabelo. Então, como exatamente a biotina ajuda no crescimento do cabelo? É realmente legítimo ou outro tratamento capilar sensacionalista? Primeiro vamos rever alguns fatos básicos. Como você deve se lembrar da aula de ciências, seu cabelo é feito de proteína, queratina. Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas, mas algo precisa desencadear uma reação em cadeia para iniciar o processo de construção. Quando se trata de queratina, a biotina é algo especial. Ele reage com as enzimas celulares e produz os aminoácidos necessários para a construção da queratina. (fonte) Portanto, tomar um suplemento de biotina permitirá que seu cabelo cresça o mais rápido e espesso possível. Se você quiser saber mais sobre os benefícios para a saúde da biotina, confira este vídeo: Como escolher o suplemento de biotina certo para você Existem inúmeros suplementos de biotina no mercado, tornando difícil encontrar o melhor suplemento de biotina para você. O que você deve procurar? Dê uma olhada nesta lista útil. Qualidade Como com qualquer coisa que você vai colocar em seu corpo, a qualidade é rei. Você deve evitar suplementos de biotina com ingredientes desnecessários ou sintéticos. Muitos desses ingredientes podem não ter sido testados quanto à sua eficácia e você pode estar diluindo a quantidade de biotina com cada ingrediente adicionado. Segurança e Dosagem Não há dúvida de que todos queremos estar seguros ao usar suplementos nutricionais. Na verdade, segurança e qualidade andam de mãos dadas. Portanto, ao escolher um suplemento de biotina, procure um que seja fabricado em uma instalação certificada pelas boas práticas de fabricação (GMP) ou aprovada pelo FDA. Se você tem alergias, verifique se o suplemento também é livre de alérgenos. Embora a lista de ingredientes de um suplemento possa não conter um alérgeno específico, o suplemento pode ser potencialmente contaminado se as instalações da empresa lidarem com outros produtos que contenham o alérgeno. Finalmente, você deve considerar a dosagem fornecida por porção. O suplemento contém biotina suficiente para fazer o que você precisa? Os suplementos de biotina para o crescimento do cabelo normalmente têm uma dosagem de 5.000 a 10.000 mcg. No entanto, algumas pessoas podem achar que 10.000 mcg é um pouco demais para elas. outras considerações Se você é vegetariano, verifique o rótulo para ver se o produto é adequado para vegetarianos. Muitas marcas usam uma cápsula de gelatina de origem animal, o que às vezes é inesperado. A pectina é uma alternativa derivada de plantas. Você também pode estar se perguntando quais são os efeitos colaterais da biotina. Bem, praticamente não há efeitos colaterais porque a biotina é uma vitamina solúvel em água. Isso significa que seu corpo se livrará de qualquer excesso. No entanto, se você consumir um suplemento de biotina em doses muito grandes por um período prolongado, pode levar a efeitos adversos. Essas overdoses raras podem levar a derrame pleuropericárdico eosinofílico, uma condição potencialmente fatal. (fonte) Novamente, isso é muito raro e nenhum efeito adverso foi encontrado para doses de até 5.000 mcg por dia. (fonte) E lembre-se, como é o caso ao iniciar qualquer outro suplemento, é recomendável que você fale com seu médico ou farmacêutico antes de tomar um suplemento de biotina. Isso é especialmente importante se você toma um medicamento de prescrição regular ou tem uma condição de saúde contínua. Nossas escolhas para o melhor suplemento de biotina Agora que você entende o que procurar em um suplemento de biotina e, mais importante, Por quê, vou analisar cinco das opções mais populares do mercado no momento. Listei os principais prós e contras para que você possa comparar as marcas facilmente. Espero que meus comentários ajudem você a tomar uma decisão informada.









Conclusão Esses suplementos de biotina foram todos muito próximos em termos de classificações, tornando difícil escolher apenas um como vencedor. Na minha opinião, dos cinco suplementos analisados, o melhor suplemento de biotina é o suplemento de 5000mcg da Just Potent. Em primeiro lugar, acho que 5.000 mcg é uma quantidade segura de biotina para ingerir. Isso faz com que algumas pessoas saiam (como muitos suplementos de biotina), mas não a maioria. Também funciona bem com a finalidade de prevenir a perda de cabelo e estimular o crescimento do cabelo. Além disso, a fórmula do suplemento de biotina da Just Potent contém ingredientes com propriedades antioxidantes, que protegem contra cabelos grisalhos e queda de cabelo. Não há enchimentos neste produto, então eu sei que estou realmente recebendo o que paguei. Eu gosto que a Just Potent também seja uma empresa de alta qualidade. Seu suplemento é verificado como não-OGM e processado em uma instalação compatível com GMP. Isso significa que você não precisa se preocupar com o fato de ser inseguro ou de baixa qualidade. Estou tão feliz que este produto é livre de estearato, mas fácil de engolir e parece funcionar muito bem. O preço também é muito bom, então você não precisa se sentir como se estivesse gastando uma fortuna só para ter seu cabelo de volta! Por todas essas razões, Just Potent é minha principal escolha para suplementos de biotina. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report