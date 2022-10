Report This Content

Suplementos A lisina é um daqueles suplementos que você provavelmente já viu nas prateleiras de sua farmácia local, mas não tem certeza do que faz. Definitivamente vale a pena dar uma olhada mais de perto na lisina da próxima vez que você a vir. Quando você começar a analisar os benefícios para a saúde, acho que ficará agradavelmente surpreso. Este aminoácido versátil pode ajudar com uma infinidade de problemas de saúde – até mesmo combatendo aquelas feridas tão irritantes. Então, vamos saber tudo sobre esse prático componente de proteína e descobrir quais são as melhores marcas de suplementos de lisina em 2022? Como um suplemento de lisina pode ajudá-lo? A lisina é um aminoácido que seu corpo precisa para produzir anticorpos e enzimas importantes. Como um aminoácido chamado ‘essencial’, não pode ser produzido internamente pelo corpo, portanto, deve ser consumido através da dieta ou por suplementação. As fontes mais ricas de lisina estão no grupo de alimentos proteicos, com altos níveis de lisina provenientes de alimentos como carne bovina ou de cordeiro, peru ou frango e peixes como o atum. Feridas frias De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que 3,7 bilhões de pessoas (67%) em todo o mundo carregam o vírus herpes simplex, por isso é uma infecção bastante comum. (fonte) A maioria de nós a conhece como a afta comum. Essas bolhas irritantes parecem explodir nos momentos mais inadequados, geralmente quando estamos nos sentindo um pouco esgotados. Eles também são altamente contagiosos e podem se espalhar facilmente se não forem tratados rapidamente. Uma vez que você tenha o vírus, ele pode se repetir a qualquer momento. Um estudo piloto testou a eficácia do uso de uma pomada à base de lisina em voluntários e os resultados indicados no terceiro dia de tratamento 40% foram curados. No final do dia seis, 87% estavam livres de herpes labial. (fonte) A lisina pode não curar a infecção completamente, mas pode reduzir significativamente a duração e a gravidade da doença. Estresse e Ansiedade Diz-se também que a lisina tem benefícios quando se trata de estresse e ansiedade. Acredita-se que ele aja como o hormônio do “sentir-se bem” serotonina. (fonte) Em um estudo de uma semana, 180 voluntários receberam uma combinação de lisina e arginina. Os resultados identificaram uma redução significativa na ansiedade induzida pelo estresse. (fonte) Osteoporose Não é nenhum segredo que o cálcio é o construtor ósseo crítico do corpo. É essencial para manter uma estrutura esquelética forte e saudável. A lisina pode ajudar a aumentar a absorção de cálcio no corpo e reduzir a quantidade desperdiçada pela urina. Como este é um fator importante no controle do cálcio, pesquisas sugerem que a suplementação com lisina pode ser benéfica para aqueles que são propensos aos efeitos de doenças dos ossos frágeis, como a osteoporose. Em vários estudos, o uso de suplementação de lisina confirmou que os efeitos combinados de absorção de cálcio aumentada e conservação renal provam uma utilidade potencial para intervenção preventiva e terapêutica na osteoporose. (fonte) Efeitos colaterais A lisina é geralmente considerada segura em doses baixas, no entanto, consumir muito pode ter efeitos adversos leves, como dores de estômago ou diarreia. (fonte) Em uma nota mais séria, há evidências de que a suplementação de lisina pode ter um impacto nos rins, potencialmente auxiliando na formação de cálculos biliares e contribuindo para outros problemas renais. (fonte) Portanto, qualquer pessoa com doença renal associada deve evitá-lo. Quais são as melhores marcas de suplementos de lisina em 2022? Certamente há um grande número de produtos para escolher quando você procura um suplemento de lisina e muitas vezes pode ser difícil decifrar qual fabricante oferece a melhor qualidade. A boa notícia é que analisei as opções disponíveis e escolhi os cinco principais suplementos de lisina que devem ser adequados para a maioria das pessoas.









Nossa escolha O vencedor claro para mim tem que ser o suplemento da Amazing Nutrition. Tem uma boa dose de lisina e o facto de todos os ingredientes serem naturais e puros dá-lhe segurança sobre o que está a colocar no seu corpo. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

