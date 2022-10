Quais são os suplementos pré-treino mais fortes em 2022?

Report This Content

Suplementos A maioria das pessoas tem uma quantidade limitada de tempo no dia para se encaixar em um treino. Pode ser especialmente desafiador se você estiver apertando seu tempo na academia antes ou depois do trabalho, ou entre dezenas de outras responsabilidades. Por isso é importante estar pronto para o trabalho e com energia para fazer uma grande sessão quando você Faz fazer o tempo. Os suplementos pré-treino podem dar-lhe um impulso que o ajudará a aproveitar ao máximo o seu tempo no ginásio. Existem centenas de opções no mercado. Aqui eu destaquei as fórmulas pré-treino mais fortes que aumentarão sua energia e resistência e lhe darão a melhor chance de alcançar ótimos resultados. Quem deve tomar um suplemento pré-treino? Embora os suplementos pré-treino sejam muito populares entre os fisiculturistas e a multidão extremamente em forma, eles são na verdade uma excelente opção para quem pratica atividade física. Para o homem ou mulher comum que procura perder peso ou ficar em forma, um pré-treino bem formulado pode ajudá-lo a aprimorar seu foco e produzir melhores resultados em seus treinos. Estudos científicos provaram que as pessoas que consomem os suplementos pré-treino mais fortes obtêm agilidade, resistência muscular e energia aprimoradas, além de fadiga tardia em seus treinos (fonte). Estou falando aqui de suplementos que contêm elementos como cafeína, vitaminas do complexo B, aminoácidos, creatina e beta-alanina. Escolher o pré-treino mais forte pode ajudar se você se exercitar pela manhã. Se você é como eu, precisa de um pouco de ajuda para acordar completamente física e mentalmente antes de ir para a academia. Também é uma ótima opção se você se encaixa em sua sessão após o trabalho ou um longo dia gerenciando uma casa e filhos. As fórmulas pré-treino podem ajudar a afastar a fadiga e permitir que você permaneça focado e produtivo durante o treino. (fonte) Acho que uma bebida pré-treino me dá um impulso de energia se eu tomar entre 30 minutos a uma hora antes de ir para a academia. Não só recebo um estímulo agradável, mas uma vez que tomo o suplemento, nunca desisto de um treino. É o meu ponto pessoal sem volta – uma vez que está no meu sistema, estou 100% indo para a academia. Como funcionam os suplementos pré-treino mais fortes? Nem todas as fórmulas pré-treino são criadas iguais. Os melhores combinam vitaminas, minerais e suplementos de ervas que se mostraram eficazes. Eles geralmente estão disponíveis em uma variedade de sabores em forma de pó e só precisam ser misturados com água antes do treino. A maioria dos pré-treinos afetará um ou mais desses atributos: força, energia, resistência e potencial para construir músculos. Alguns também são projetados para fins específicos, como queima de gordura ou construção de massa muscular. É importante escolher um pré-treino que suporte seus objetivos. Para os propósitos deste artigo e de nossas análises abaixo, vamos nos concentrar nos suplementos pré-treino mais fortes que apoiam a saúde e o condicionamento físico em geral. Aqui estão os ingredientes mais importantes que você deve procurar no pré-treino e como eles funcionam. Creatina A creatina é um aminoácido encontrado naturalmente em fontes de proteína. É produzido pelo corpo humano no fígado, rins e pâncreas. A creatina é um precursor do ATP, uma importante fonte de energia utilizada durante os períodos de exercício de alta intensidade. As fórmulas pré-treino mais fortes contêm creatina para ajudar o corpo a produzir um excesso de ATP. Isso deve levar ao aumento da força, energia e resistência. (fonte) O resultado final é que você poderá se exercitar mais e por mais tempo sem sentir tanta fadiga como de costume. Treinos mais longos e intensos levarão a mudanças ao longo do tempo e podem até ajudá-lo a alcançar seus objetivos mais rapidamente. Cafeína As fórmulas pré-treino mais fortes também incluirão a cafeína como um dos principais ingredientes. A cafeína em doses baixas e altas pode afetar significativamente o estado de alerta e o humor durante o exercício e tem um efeito positivo no desempenho atlético. (fonte) Se você é sensível à cafeína ou não quer ingerir nenhum estimulante, certifique-se de procurar suplementos pré-treino que não incluam cafeína no rótulo do ingrediente. Beta-alanina A beta-alanina é o composto no pré-treino que dá a alguns usuários uma sensação de formigamento, calor ou coceira. Embora pareça um pouco estranho, desaparece rapidamente e, em seguida, o ingrediente começa a funcionar. A beta-alanina ajuda a combater o acúmulo de ácido nos músculos, o que pode promover maior resistência e força ao longo de um treino. Sabe aquele momento em que você “sente a queimadura” e sente que não pode mais ir ou fazer outra repetição? Este ingrediente ajuda a diminuir essa queimadura e dá-lhe uma maior capacidade de exercício. (fonte) Aminoácidos Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas. Os aminoácidos ajudam o corpo em várias funções, incluindo a recuperação do treino e a entrega de oxigênio aos músculos. Quando combinados com outros ingredientes nos suplementos pré-treino mais fortes, eles podem ajudar a melhorar o tempo de recuperação entre os treinos. Aminoácidos em uma dose muito alta permitem que o sangue carregue mais oxigênio, o que resulta em menos dano muscular geral após um treino intenso. (fonte) Lembre-se, o dano muscular é realmente uma coisa boa. O resultado desse dano é o reparo muscular, o que torna nossos músculos mais fortes e maiores. Ao aumentar nossa capacidade de reparar os danos que causamos aos nossos músculos durante um treino, você poderá se exercitar mais sem ficar tão dolorido no dia seguinte. Treinos mais difíceis equivalem a resultados mais rápidos, o que é uma coisa boa! É seguro fazer um pré-treino? Os efeitos do pré-treino e a segurança dos compostos individuais foram amplamente testados. Em um estudo em homens e mulheres saudáveis ​​durante um período de 28 dias, os pesquisadores concluíram que o pré-treino em questão era seguro para ser usado e não tinha efeitos negativos no coração, fígado e rins. No geral, as fórmulas pré-treino são consideradas seguras para a população média. Claro, mulheres grávidas ou lactantes não devem tomar produtos com estimulantes como a cafeína. Se você é sensível à cafeína, ou está tomando algum medicamento ou tem problemas de saúde que podem ser afetados negativamente por estimulantes, evite suplementos pré-treino. O que procurar em um bom suplemento pré-treino Determinar o melhor pré-treino para você significa escolher um produto que esteja alinhado com seus objetivos. Dito isto, as fórmulas pré-treino mais fortes do mercado incluirão os ingredientes listados acima. Alguns podem conter vários outros para aumentar sua energia e metabolismo, ou contribuir para a construção muscular e redução da gordura corporal. Você deve considerar a hora do dia em que planeja fazer seu pré-treino ao escolher sua fórmula. Se você estiver se exercitando à noite ou perto da hora de dormir, considere escolher uma mistura com menos de 200 mg de cafeína sem estimulantes adicionais. Para referência, o café tem cerca de 95 mg de cafeína em uma única xícara. Você também deve observar se é sensível aos ingredientes. Alguns usuários realmente não gostam da sensação de formigamento ou até mesmo coceira que sentem ao tomar produtos com beta-alanina e escolhem um suplemento pré-treino sem ele. Outros ingredientes podem produzir efeitos semelhantes se você não responder bem a um componente específico. Como tomar um suplemento pré-treino A maioria dos pós a granel são projetados para serem reconstituídos em um shake com água. Eles geralmente devem ser tomados cerca de 30 minutos antes do início do treino, mas isso dependerá da formulação exata. Sempre leia as instruções do rótulo antes de tomar seu suplemento pré-treino. Deve ser bom senso, mas nunca tome mais do que a quantidade especificada no rótulo. Altas doses de cafeína e outros estimulantes podem causar efeitos colaterais desagradáveis ​​ou até perigosos. Eu recomendo ficar com a extremidade inferior das dosagens recomendadas se você é novo no uso de uma fórmula pré-treino. Especialmente se você é um adulto menor (menos de 150 libras), você pode querer começar usando metade de uma colher e modificar sua dosagem, se necessário, para sentir os efeitos desejados. Também não é necessário fazer um pré-treino todos os dias. Muitos usuários gostam de “ciclar” seus produtos. Isso significa fazer uma pausa ou trocar os suplementos por um período de tempo para reduzir a tolerância e aumentar a eficácia. A técnica de ciclagem exata dependerá dos ingredientes em questão. Em primeiro lugar, você deve ouvir o seu corpo. Se você não está sentindo os benefícios de um pré-treino ou está percebendo efeitos colaterais, pare de tomá-lo e tente outra coisa. Top 5 suplementos pré-treino mais fortes Conclusão De todos os suplementos pré-treino que revisei, o PR1 Pre-workout Performance Booster atende a todos os critérios para ser o suplemento pré-treino mais forte do mercado. Inclui os quatro ingredientes cruciais e dá-lhe um grande impulso de energia pré-treino, ao mesmo tempo que ajuda a promover um melhor desempenho e tempos de recuperação mais rápidos. Senti-me seguro sabendo que não usava adoçantes ou corantes artificiais e que era certificado como livre de glúten e transgênicos. Também recebeu notas altas porque também é um dos produtos mais acessíveis do mercado. No entanto, não pense que o preço mais baixo significa que eles comprometeram os ingredientes ou o sabor. Todos esses aspectos positivos, combinados com o fato de ter testes de terceiros que suportam sua eficácia, o tornam minha escolha favorita para quem procura aumentar o desempenho e os resultados do treino. Mais

