Quais são os melhores pó e suplementos de raiz de Macca em 2022?

Suplementos Maca é uma planta nativa do Peru, sua raiz é usada por suas propriedades medicinais. Recentemente, a raiz de maca tem sido referida como um superalimento, graças ao seu conteúdo nutricional único, que inclui aminoácidos, ácidos graxos e vitaminas. As pessoas tomam suplementos de raiz de maca para melhorar a fertilidade, desequilíbrio hormonal, memória, humor e energia. (fonte) Você pode se beneficiar de um suplemento de raiz de maca? Qual é o melhor suplemento de maca para você? Vou discutir isso (e muito mais) abaixo. Quem precisa de pó e suplementos de raiz de maca? Em primeiro lugar, não existe “deficiência de raiz de maca”, como é o caso das vitaminas e minerais. No entanto, maca faz contêm muitas vitaminas, minerais e outros fitonutrientes que podem ser benéficos para você. A maca é usada há muito tempo como remédio natural para muitas doenças. Um dos usos mais comuns da raiz de maca é tratar a infertilidade em homens e mulheres. Então, se você (ou seu parceiro) está tendo problemas para conceber – se você tem Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), baixa contagem de espermatozóides ou outra condição – a raiz de maca pode ser a resposta que você está procurando. (fonte) Os suplementos de raiz de maca também têm sido usados ​​para ajudar a tratar a fadiga, desequilíbrio hormonal, depressão e acne, entre muitos outros problemas. Portanto, se você sofre de alguma dessas condições e está procurando um remédio natural, provavelmente vale a pena considerar um suplemento de raiz de maca. Continue lendo para descobrir exatamente como os suplementos de raiz de maca funcionam. O que a raiz de maca faz? Como mencionado acima, a raiz de maca tem muitos benefícios. Isso se deve à sua composição única de mais de 30 minerais diferentes e mais de 60 fitonutrientes. Equilíbrio Hormonal A raiz de maca contém compostos chamados glucosinolatos, que apoiam o equilíbrio hormonal e podem prevenir o câncer. (fonte) A raiz de maca também nutre o hipotálamo, que é conhecido como o centro de controle da homeostase (ou seja, equilíbrio fisiológico). Ao fazê-lo, a raiz de maca atua indiretamente nas glândulas pituitária, adrenal e tireóide, regulando os hormônios. (fonte) Por exemplo, a raiz de maca controla os níveis de estrogênio em mulheres com SOP, diminuindo seus sintomas. A maca também foi encontrada para aumentar a testosterona nos homens, levando a um aumento no esperma saudável. É importante notar que, embora a maca aumente a testosterona nos homens, não o fará nas mulheres. Isto saldos os hormônios em cada sexo, proporcionando os resultados desejados para cada um. O desequilíbrio hormonal é um dos principais fatores que contribuem para a infertilidade, então isso explica como a raiz de maca pode funcionar para melhorar a fertilidade. Como a raiz da maca equilibra os hormônios, os suplementos também podem ser usados ​​para reduzir os sintomas da menopausa, distúrbios do humor, hipertireoidismo e acne. Aumenta a Energia Maca também pode ajudar a aumentar a energia estabilizando os níveis de açúcar no sangue e mantendo a saúde adrenal. (fonte) No entanto, mais pesquisas precisam ser feitas para determinar os mecanismos exatos pelos quais ele funciona. Propriedades antioxidantes Além de todas essas propriedades maravilhosas, a raiz de maca aumenta os antioxidantes, glutationa e superóxido dismutase. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre o hype em torno dos antioxidantes; eles são bons para tantas coisas! Um dos principais benefícios dos antioxidantes, porém, é prevenir doenças crônicas, como doenças cardíacas, câncer e diabetes. (fonte) Você pode aprender mais sobre os benefícios da raiz de maca assistindo a este vídeo: Como escolher o melhor suplemento de maca Ao escolher um suplemento de qualquer tipo, você deve verificar cuidadosamente o rótulo. O rótulo conterá informações importantes sobre possíveis alérgenos, a fonte e a qualidade dos ingredientes e a dosagem. Em relação aos suplementos de raiz de maca, você pode querer verificar que tipo de raiz de maca o produto contém. Existem três tipos de raízes de maca: raiz preta, raiz vermelha e raiz amarela (ou creme). Cada tipo oferece benefícios diferentes. A raiz de maca preta é especialmente boa para melhorar a libido masculina, construir músculos e melhorar o foco mental. Se você é uma mulher, você pode querer um suplemento proveniente da raiz de maca vermelha, pois esse tipo equilibra os hormônios e melhora a fertilidade e a saúde óssea. O tipo mais comum de maca é o tipo amarelo, que é ótimo para aumentar a energia. (fonte) Além de verificar o tipo de maca, você deve prestar atenção à forma – extraída ou cápsula. A forma extraída normalmente é mais eficaz. No entanto, as versões gelatinizadas (cozidas) geralmente são mais fáceis para o estômago e têm uma concentração mais alta de nutrientes do que as versões cruas. Finalmente, você precisará decidir qual dosagem é ideal para você. A maioria das pessoas acha que 500 mg por dia é bom o suficiente, mas tomar até 2.000 mg por dia também não é incomum. (fonte) Os suplementos de raiz de maca geralmente não têm efeitos colaterais negativos, pois não contêm cafeína ou compostos potentes. No entanto, se você tiver uma condição que pode ser agravada por um aumento de estrogênio, como câncer de mama, é recomendável evitar suplementos de raiz de maca. (fonte) Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomá-lo. Nossas escolhas para pó e suplementos de raiz de maca Eu escolhi revisar cinco suplementos de raiz de maca, para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.









Conclusão Foi difícil escolher o melhor produto, porque os quatro primeiros estão todos muito próximos no geral. No entanto, acho que a raiz de maca orgânica da Viva Naturals é a melhor escolha. Eu gosto que este produto seja gelatinizado para facilitar a digestão, mantendo todos os seus elementos benéficos. Realmente não há grandes desvantagens para este produto. É de altíssima qualidade, não-transgênico, orgânico e colhido no Peru (onde a maca foi originalmente cultivada). Para esta qualidade, o preço é ótimo. Este suplemento de raiz de maca também pode ser usado por veganos e intolerantes ao glúten. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem.

