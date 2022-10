Qual é o melhor pó de superalimento verde em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos Quando você ouve as palavras “superalimentos verdes”, o que vem à sua mente? Talvez eu tenha uma imaginação hiperativa, mas parece algo de um quadrinho de super-herói para mim. Como um monte de vegetais que lhe darão algum tipo de superpoderes para livrar o mundo de todo mal. Mas brincadeiras à parte, os superalimentos existem há muitos anos e acho que é seguro dizer que eles têm boas razões para ficar. A infinidade de benefícios para a saúde estão totalmente lá em cima. Mas agora a tendência é ir verde. Com suplementos de superalimentos verdes enchendo as lojas de saúde, qual você deve escolher? Qual é o melhor pó de superalimento verde? Eles são todos o que eles são rachados para ser? Ou isso é apenas mais um truque da moda? Com isso em mente, pensei em fazer algumas escavações e chegar à rota da resposta para ver o quão super esses verdes realmente são. O que são Superalimentos Verdes? A definição de superalimento é: “Um alimento considerado excepcionalmente bom para a saúde e para fortalecer o sistema imunológico devido ao seu alto teor natural de vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes ou ácidos graxos ômega-3” Todos nós já ouvimos falar das poderosas propriedades antioxidantes dos mirtilos ou dos benefícios para a saúde do salmão com o ômega 3 que ele contém. Os superalimentos verdes também são muito ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e, sem surpresa, são todos de uma cor verde muito rica. Aqui estão alguns que você pode ou não estar familiarizado: Espinafre O espinafre realmente não precisa de uma introdução, pois é um vegetal verde folhoso familiar que está fortemente associado a um dos meus desenhos animados favoritos da infância, Popeye. Quando você dá uma olhada na infinidade de nutrientes e benefícios que o espinafre contém, é outro candidato claro ao prêmio super verde. Nutrientes em resumo: Vitamina K

Vitamina A

Ácido fólico

Vitamina C

Potássio

Ferro

Cálcio

Vitaminas B

Aminoácidos O espinafre é um composto nutricional diversificado que promove a saúde além da nutrição básica. Este verde frondoso contém vários produtos químicos vegetais (fitoquímicos) que ajudam a combater muitas doenças, como câncer e obesidade. (fonte) É particularmente benéfico na batalha contra a redução do colesterol e outros efeitos redutores de doenças cardíacas. Os nitratos no espinafre também comprovadamente reduzem a pressão arterial e promovem a saúde cardiovascular. (fonte) Spirulina A espirulina é um tipo de alga azul-esverdeada que você encontrará em água salgada ou doce. Agora eu sei o que você deve estar pensando, comer limpo enlouqueceu? Alga, mesmo? Se você der uma olhada nos nutrientes que inclui, acho que você concordará comigo quando digo que seria louco não experimentá-lo. Nutrientes em resumo: Clorofila

Vitaminas B

Vitamina K

Potássio

Ferro

Proteína

Antioxidantes Os nutrientes da espirulina contêm uma quantidade considerável de proteínas, com uma infinidade de vitaminas do complexo B e minerais como o potássio. Também possui um elemento especial no pigmento da pele chamado ficocianina, que possui poderosas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes para combater os radicais livres no corpo. (fonte) Erva de trigo Não há dúvida de que o wheatgrass está lá em cima com os mocinhos e está cheio de nutrientes, é cultivado antes que a planta amadureça para obter toda a bondade. Nutrientes em resumo: Clorofila

Ferro

Antioxidantes

Eletrólitos

Aminoácidos

Vitaminas A, C, E Os principais benefícios de saúde do wheatgrass vêm da concentração muito alta de clorofila, que é muito boa para o fígado, combate o câncer e propriedades curativas. Também é conhecido por ser muito bom para aumentar sua contagem sanguínea. Um estudo piloto identificou que o suco de grama de trigo reduziu as necessidades de transfusão em pacientes com distúrbios sanguíneos. Os pacientes que consumiram o suco reduziram significativamente a necessidade em 25% na metade dos voluntários. (fonte) Benefícios dos Suplementos de Superalimento Verde De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), a ingestão diária recomendada de vegetais para adultos é: (fonte) Mulheres – 2 a 2 ½ xícaras por dia

Homens – 2 ½ a 3 xícaras por dia Parece viável, certo? Você ficaria surpreso, pois alguns obter a dose completa de verduras todos os dias não é tão fácil quanto parece. Pesquisa de acordo com o Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) afirma: “Da população adulta dos EUA, apenas aproximadamente 22,1% dos homens e 32,2% das mulheres estão comendo vegetais 3 ou mais vezes por dia.“(fonte) Você se lembra de sempre ser dito para comer suas verduras quando era criança? Então por que não estamos fazendo isso como adultos? Muito disso se resume às vidas ocupadas que levamos no mundo moderno de hoje. É uma memória distante de tempos passados, quando todos se sentavam para aquela refeição nutritiva caseira com a família. Um suplemento de superalimento verde basicamente toma uma dose concentrada desses alimentos integrais altamente nutritivos e os extrai em um pó. Então, por que não jogar todos os vegetais naturais crus no liquidificador? Eu concordo até certo ponto, se você tem tempo e dinheiro para fazer isso todos os dias, por que não, mas quantos fazem? E você realmente aguenta isso no café da manhã? Para mim, pessoalmente, vou manter minha aveia. Como os pós de superalimento verde contêm todos os mesmos nutrientes, vitaminas e minerais que o alimento cru real contém, ele permite que você obtenha a mesma bondade para ajudá-lo a manter uma dieta saudável e equilibrada de maneira conveniente. Aqui estão alguns dos muitos benefícios em resumo: Fortalece seu sistema imunológico

Antioxidantes combatem os radicais livres

Restaura o equilíbrio do pH no corpo

Ajuda a baixar o colesterol

Regula a pressão arterial

Ajuda a digestão

Melhora os níveis de energia A Lei de Equilíbrio do pH Você se lembra da lição de ciências sobre equilíbrio de pH ácido e alcalino? Bem, seu corpo também funciona com os mesmos princípios. Muitos alimentos contêm altos níveis de ácido, como carnes e alimentos fritos ou processados, e muito ácido em seu sistema pode levar a problemas comuns, como azia. Os superalimentos verdes (que também significam os pós) enfatizam o pH alcalino, o que ajuda a restaurar o equilíbrio do corpo. (fonte) Assistente de antioxidantes Os suplementos verdes contêm uma porção densa de antioxidantes que são vitais para a saúde e o bem-estar. Todos nós já ouvimos falar sobre os radicais livres prejudiciais e as ligações com doenças graves como câncer, Alzheimer e doenças cardíacas. Pesquisas sugerem que, com base em suas propriedades antioxidantes, tomar um suplemento verde pode reduzir o risco de doenças crônicas que envolvem uma carga de danos oxidativos. (fonte) Bom para o seu coração Os superalimentos verdes contidos no pó também proporcionam amplos benefícios para o coração, pressão arterial e colesterol. A fibra dietética contida é boa para melhorar o metabolismo da glicose e o controle da pressão arterial. (fonte) Quem poderia se beneficiar? Essa é uma resposta fácil, praticamente qualquer pessoa pode se beneficiar de completar seus nutrientes, mas vamos dar uma olhada mais de perto. Dodgers vegetarianos e vegetarianos Agora eu sei que esses dois estão em extremos diferentes da escala, mas acredite com ou sem, ambos poderiam se beneficiar de tomar um suplemento de superalimento verde. Vamos ser sinceros, os vegetais não são a xícara de chá de todos e, para os veggies deste mundo, um suplemento de superalimento verde disfarçado em um smoothie pode ser uma boa maneira de obter os nutrientes extras que normalmente não comeriam se estivesse em seu prato. E também para os vegetarianos, certas vitaminas e minerais podem ser difíceis de manter apenas com a dieta, então alguns podem exigir suplementos e um suplemento verde está cheio de todos os tipos de nutrientes que podem preencher essa lacuna e também contém muitas proteínas vegetais. Vidas ocupadas As pessoas que passam muito tempo viajando ou têm um estilo de vida geralmente acelerado podem se beneficiar. Se o tempo for limitado, é uma maneira muito conveniente de garantir sua nutrição. Dietas ricas em proteínas Uma dieta rica em proteínas é bastante popular na palavra fitness, fisiculturistas tentando aumentar os músculos ou pessoas tentando perder um pouco de peso geralmente cortam os carboidratos. Mas as pessoas provavelmente não percebem que é bastante ácido para o corpo, então, ao completar os alcalinos neutralizantes encontrados em um superalimento verde, pode equilibrar tudo. Suplemento de Conselho No final das contas, se você perguntar a alguém, obter o que seu corpo precisa é sempre melhor consumindo comida de verdade por meio de sua dieta diária. É importante lembrar que o princípio principal de tomar um suplemento é exatamente esse, complementar sua dieta existente e tentar preencher as lacunas nos nutrientes que estão faltando para que você possa manter uma vida saudável e equilibrada. Qual é o melhor pó de superalimento verde? Como existem tantos suplementos de superalimentos verdes diferentes por aí, tentar encontrar o certo pode ser um assunto de quebrar as costas, assim como cavar seu próprio quintal. Então, dei uma olhada no que há de super no mercado e criei cinco que acho que podem ser adequados para todos.









Nossa escolha Para mim, tem que ser pHresh Products Greens Powder, pois apenas preenche todas as caixas e se destaca do grupo. Tem um espectro tão diversificado de superalimentos verdes ricos em nutrientes, que vão desde as folhas verdes convencionais até as algas marinhas exóticas, que estão claramente listadas para que você saiba exatamente o que está colocando em seu corpo. Eu amo o fato de o nível de porção ser apenas uma colher de chá, o que o torna tão conveniente para misturar no que você quiser. Para aqueles que lutam para comer verduras, pode ser uma maneira fácil de atender à sua dose diária. Por essas razões, para quem pensa em se tornar mais verde em suas vidas, essa é provavelmente uma aposta segura. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report