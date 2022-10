Quais são os melhores suplementos de óxido nítrico em 2022?

Report This Content

Suplementos Atletas e fisiculturistas usam o óxido nítrico em suas rotinas de pré-treino há mais de duas décadas. Estudos recentes mostraram que os boosters de óxido nítrico têm o potencial de levar seu jogo para o próximo nível. (fonte) Esses estudos podem ser parcialmente responsáveis ​​por sua popularidade crescente entre o consumidor médio recentemente. Com o aumento da demanda, mais fabricantes estão lançando novos suplementos de óxido nítrico – e pode ser difícil peneirar todos eles. Para ajudar a tornar sua decisão mais fácil, compartilharei minhas escolhas para os melhores suplementos de óxido nítrico disponíveis. Você descobrirá os prós e os contras de cada marca e eu revelarei meu suplemento de óxido nítrico favorito no final. O que é Óxido Nítrico? O óxido nítrico é uma molécula importante que ajuda as células do seu corpo a se comunicarem. Desempenha um papel crítico na pressão arterial e na circulação sanguínea geral. (fonte) O óxido nítrico penetra nos músculos lisos subjacentes nas artérias e ajuda a dilatá-los e relaxá-los. Aumentar a produção de óxido nítrico pode ajudar a melhorar sua saúde de várias maneiras. O óxido nítrico pode contribuir para o tratamento de tudo, desde disfunção erétil até demência e até mesmo combater células cancerígenas. (fontes 1, 2) Vantagens dos suplementos de óxido nítrico Existem inúmeras vantagens em usar o óxido nítrico como reforço pré-treino. Vamos dar uma olhada em algumas das principais razões pelas quais o óxido nítrico está se tornando um favorito entre atletas e fisiculturistas. O óxido nítrico pode levar ao aumento da resistência e força. Vários estudos mostraram que o óxido nítrico pode aumentar a entrega de oxigênio e nutrientes aos músculos ativos. Os nutrientes adicionados podem melhorar o desempenho muscular e a recuperação. (fonte) O óxido nítrico mantém seu coração saudável. Evidências sugerem que o óxido nítrico desempenha um papel significativo nos níveis de pressão arterial. (fonte) A L-arginina encontrada nos reforços de óxido nítrico é conhecida por ajudar a dilatar as artérias, resultando na redução da pressão arterial. Observe que, se você foi diagnosticado com pressão baixa, um suplemento de óxido nítrico pode não ser seguro. Para saber mais sobre como o óxido nítrico pode impulsionar seus treinos para o próximo nível, dê uma olhada neste pequeno vídeo do YouTube. Dicas sobre como tomar suplementos de óxido nítrico O óxido nítrico é melhor quando usado como suplemento pré-treino. Use as dicas a seguir para tirar o máximo proveito de sua rotina de exercícios. Tome seu suplemento de óxido nítrico aproximadamente 30 minutos antes do treino.

Beba muita água ao tomar óxido nítrico para ajudar na absorção.

Não desista cedo demais se você não notar uma melhora imediatamente. Pode levar até quatro semanas para ver os resultados do seu reforço de óxido nítrico.

Tenha cuidado ao empilhar óxido nítrico com outras pílulas, pós ou shakes pré-treino.

Comece devagar. Mesmo se você for um profissional de óxido nítrico, pode levar vários dias para se ajustar a uma nova versão. Tenha em mente que cada suplemento (e cada usuário!) é único. Certifique-se de ler a embalagem do fabricante e seguir as dosagens e instruções recomendadas o mais próximo possível para obter melhores resultados. Se você não tiver certeza sobre algo, consulte um profissional de saúde. Ingredientes nos melhores suplementos de óxido nítrico Existem vários ingredientes ativos principais nos melhores suplementos de óxido nítrico. Vamos dar uma olhada em alguns dos ingredientes que são indispensáveis ​​quando se trata de escolher um que funcione para suas necessidades e sua carteira. L-arginina L-arginina é um aminoácido que seu corpo transforma no óxido nítrico químico. O óxido nítrico, em seguida, faz com que os vasos sanguíneos se abram mais, resultando em melhor fluxo sanguíneo. (fonte) Muitas cepas de l-arginina foram desenvolvidas com o objetivo de melhorar a absorção de nutrientes, resultando em efeitos aprimorados. Embora a eficácia ainda não tenha sido comprovada, existem dois tipos principais de l-arginina; l-arginina e alfa-cetoglutarato de l-arginina (A-AKG). Então, qual é a diferença? Essencialmente, quando um suplemento de óxido nítrico tem l-arginina AKG, você está recebendo dois por um. AAKG é adicionado a muitos suplementos de fitness devido à sua capacidade superior de aumentar rapidamente a circulação sanguínea. É também um grande defensor do aumento dos níveis de energia, uma vez que entra no ciclo de Krebs. (fonte) Seu corpo vai quebrar ambas as substâncias separadamente e permitir que elas trabalhem juntas para criar o desempenho ideal. Se o reforço de óxido nítrico que você escolheu não tiver a cepa AKG adicionada, você pode tomá-lo separadamente. Ele funcionará da mesma forma se ingerido juntos em uma pílula ou por conta própria. L-citrulina A L-citrulina é um aminoácido natural encontrado em certos alimentos. No entanto, também é produzido em pequenas quantidades no corpo. (fonte) Atua como um impulsionador do óxido nítrico e ajuda a ter um melhor desempenho. Uma vez absorvidos, nossos corpos transformam a l-citrulina em l-arginina, bem como em óxido nítrico. Em seguida, tem a capacidade de abrir as veias e melhorar a circulação sanguínea. A L-citrulina é usada para ajudar a construir músculos e melhorar o desempenho atlético geral. No entanto, alguns estudos mostram que a l-citrulina não funciona tão bem para atletas bem treinados. (fonte) Em vez disso, é melhor usar esse aminoácido para ajudar a aumentar seu treinamento e desempenho inicial. Yohimbe A ioimba está substituindo a cafeína em muitos novos suplementos no mercado hoje em dia, e é fácil entender o porquê. Yohimbe é um estimulante à base de plantas totalmente natural. Geralmente, é derivado da raiz ou da casca de uma árvore perene encontrada nas partes central e ocidental da África. (fonte) Yohimbe é usado para tratar muitos distúrbios, como depressão, disfunção erétil, desempenho atlético e perda de peso. (fonte) Ele também funciona para estimular o sistema nervoso central, o que pode ajudar a fornecer o foco e a motivação de que você precisa para se exercitar. Vale a pena notar, no entanto, que pesquisas preliminares ainda precisam provar que a ioimba melhora o desempenho ou constrói músculos. Os melhores suplementos de óxido nítrico revisados Agora você deve ter uma ideia melhor do que deseja obter do seu reforço de óxido nítrico. Dê uma olhada em algumas das revisões a seguir para determinar qual funcionará melhor para suas necessidades. Cada um desses suplementos de óxido nítrico tem vantagens. No entanto, todos eles têm algumas desvantagens também. Aproveite o tempo para ler cada um antes de tomar sua decisão final. Caso contrário, você pode acabar com o arrependimento do comprador.









Pensamentos finais No final, escolhi os comprimidos de óxido nítrico Maximus da Naturo Nitro para o topo da lista em 2022. A enorme quantidade de recursos que esta mesa ultraconcentrada possui é difícil de superar. As desvantagens limitadas, como não ter um estimulante adicional, podem realmente ser benéficas para algumas pessoas. Feito com três cepas diferentes de arginina e completado com citrulina para um impulso extra que dura o dia todo. Este suplemento atua na regeneração e circulação muscular para que você possa se recuperar rapidamente e ter ganhos rápidos. Em última análise, cabe a você encontrar o melhor suplemento de óxido nítrico para atender às suas necessidades e orçamento. Com a ajuda deste guia, você deve estar no caminho certo para tomar a decisão certa para seu treino específico. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

