Qual é a melhor marca de suplemento de complexo de vitamina B para comprar em 2022?

Suplementos O complexo vitamínico B é um suplemento contendo oito vitaminas B—B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantotênico), B6, B7 (biotina), B9 (folato) e B12. Essas vitaminas são extremamente importantes para uma variedade de funções corporais, incluindo atividade hormonal, produção de energia e fortalecimento do sistema imunológico. Qual é o melhor suplemento de complexo vitamínico B? Continue lendo para descobrir! Quem precisa de suplementos de vitaminas do complexo B? Tal como acontece com outras vitaminas ou minerais, a ingestão dietética recomendada de vitaminas do complexo B varia de acordo com o sexo e a idade. Cada tipo de vitamina B é necessário em quantidades diferentes também. Por exemplo, recomenda-se que homens e mulheres consumam cerca de 5 mg de vitamina B5 diariamente. No entanto, os homens devem consumir 16 mg de vitamina B3 diariamente, enquanto as mulheres devem consumir apenas 14 mg. (fonte) Embora haja uma abundância de fontes de alimentos contendo vitaminas do complexo B, certas pessoas correm maior risco de deficiência. As vitaminas do complexo B podem ser encontradas em grãos integrais (que contêm vitamina B1), frango (que contém vitamina B3) e folhas verdes (que contêm vitamina B9). Portanto, se você é vegetariano, pode não estar recebendo o suficiente das vitaminas B encontradas nos produtos à base de carne. Da mesma forma, se você é intolerante ao glúten, pode não estar atendendo às necessidades diárias de vitamina B1. Adultos mais velhos e aqueles com alcoolismo ou insuficiência cardíaca também correm maior risco de deficiência de vitamina B. Suplementos de vitaminas do complexo B também podem ser usados ​​para melhorar o humor, a saúde do cabelo, a memória e muito mais. (fonte) Se você sofre de algum dos sintomas de deficiência de vitamina B, definitivamente pode se beneficiar de suplementos vitamínicos. O que os suplementos de vitaminas do complexo B fazem Os suplementos do complexo de vitamina B tratam e previnem as deficiências de vitamina B. Os sintomas da deficiência de vitamina B podem ter efeitos graves ou duradouros. Cada vitamina B tem uma função diferente e todas são muito importantes para o corpo humano. As vitaminas B1 e B2 são importantes para os músculos, nervos e coração. A vitamina B3 ajuda a converter alimentos em energia, enquanto a B5 decompõe gorduras e carboidratos para obter energia. Este último, juntamente com a vitamina B7, também é responsável pela produção de hormônios. Até mesmo o sistema imunológico é suportado por uma vitamina B (B6). A vitamina B9 ajuda a criar e manter o DNA. Finalmente, a vitamina B12 desempenha um papel no sistema nervoso e na formação de glóbulos vermelhos. (fonte) Claramente, as vitaminas B são cruciais para quase todos os sistemas orgânicos. Portanto, uma falha em qualquer um desses sistemas pode apontar para uma deficiência de vitamina B. No entanto, você não precisa ter sintomas de deficiência para tomar um suplemento de vitaminas do complexo B; você pode usá-los para se proteger a longo prazo. Alguns estudos descobriram que as vitaminas B (especificamente as vitaminas B6, B9 e B12) retardam o declínio cognitivo. (fonte) Essas vitaminas B específicas também podem prevenir a degeneração macular, que é uma doença ocular que se torna mais prevalente à medida que envelhecemos. (fonte) Uma coisa importante a notar é que as vitaminas B são normalmente seguras porque são solúveis em água. Assim, seu corpo vai se livrar de qualquer excesso. No entanto, se você consumir um suplemento de vitamina B em doses muito grandes (mais do que a quantidade diária recomendada), pode ter efeitos adversos. Essas overdoses raras podem levar a problemas de pele, problemas de visão e complicações cardíacas. Lembre-se de seguir as instruções no rótulo e falar com seu médico antes de tomar qualquer suplemento. Então, como você pode escolher o melhor suplemento de complexo vitamínico B? Como escolher o suplemento certo Ao escolher um suplemento de complexo vitamínico B (ou qualquer suplemento), leia sempre o rótulo. Forma Embora os suplementos de complexo de vitamina B venham em diferentes formas (como líquidos ou comprimidos), todos são igualmente bem absorvidos. Então, em termos de absorção, você não precisa se preocupar com qual forma escolher. No entanto, o sabor da vitamina pode ser afetado pela forma. Por exemplo, vitaminas em pó e mastigáveis ​​podem ter um sabor amargo. As pílulas também podem ser difíceis de engolir, então você pode optar por uma versão mastigável, gomosa ou líquida se tiver dificuldade em engolir. Dosagem Outra coisa que você precisa observar é a dosagem de cada vitamina B. Nosso corpo precisa de quantidades diferentes de cada vitamina B, então se o suplemento contém quantidades iguais de cada uma, não está bem balanceado. (fonte) Se você tomar muito de um tipo de vitamina B, seu corpo se livrará dela através da urina. Ingredientes O rótulo também conterá informações sobre potenciais alérgenos, corantes alimentares e conservantes. Como sempre, quanto menos ingredientes desnecessários, melhor! Falando em ingredientes, você vai querer encontrar um suplemento com versões naturais de vitaminas B9 e B12. Muitos suplementos contêm ácido fólico, a forma sintética da vitamina B9, que pode estar ligada a um risco aumentado de câncer! (fonte) Alguns também contêm vitamina B12 sintética como cianocobalamina, que libera uma pequena quantidade de cianeto em seu corpo. (fonte) Se você quer ser o mais natural possível, vai querer suplementos vitamínicos com folato e vitamina B12 como metilcobalamina. Qualidade Por fim, você deve certificar-se de que o produto que está usando é seguro. Geralmente, você pode saber se um produto comestível é seguro por suas certificações e aprovações por órgãos reguladores, como o FDA. Nossas escolhas para os melhores suplementos de vitaminas do complexo B Conclusão Destes cinco suplementos de vitaminas do complexo B, acho que o Garden of Life Vegan B Vitamin é a melhor escolha. Embora possa parecer mais caro do que outros suplementos do complexo B, vale a pena. Infelizmente, muitos dos suplementos de baixo custo no mercado contêm versões sintéticas de vitamina B9 e B12. As versões sintéticas têm se mostrado menos eficazes que a versão natural. Este suplemento em particular também é adequado para vegetarianos e contém misturas benéficas de probióticos e vegetais. No geral, a qualidade compensa seu preço relativamente alto.

