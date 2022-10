Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos Acho que qualquer fanático por fitness vai concordar comigo quando digo que a l-carnitina é um dos “originais” quando se trata de fitness e desempenho. Se você perguntar a qualquer fisiculturista, “o que está na sua pilha?” A l-carnitina está quase garantida em algum lugar. No entanto, este suplemento não é apenas para os caras com fome de músculo deste mundo. A palavra dos benefícios de queima de gordura da l-carnitina está zumbindo na comunidade de fitness, e sua popularidade está aumentando cada vez mais. Vamos saber qual é o melhor suplemento de l-carnitina em 2022, para que você também possa queimar as chamas domésticas. O que é L-carnitina? A L-carnitina é um aminoácido condicionalmente essencial, o que significa que é produzido dentro do corpo, mas se o seu corpo não produzir o suficiente, poderá ter efeitos na sua saúde. Existem diferentes tipos de l-carnitina, mas o mais comumente usado em suplementos esportivos atende pelo nome de tartarato de l-carnitina, principalmente porque entra na corrente sanguínea mais rapidamente, o que o torna mais eficaz. Aqui está um pouco da ciência por trás das funções da l-carnitina no corpo: “A L-carnitina é um candidato ideal para um queimador de gordura porque seu papel essencial é transferir os ácidos graxos para as células de energia (mitocôndrias), onde se convertem em combustível”. (fonte) Então você poderia dizer que eles são o sistema de entrega de combustível ou o ônibus de transporte de energia do corpo. E do outro lado da moeda, a l-carnitina também é responsável por eliminar as toxinas (estresse oxidativo) que se acumulam quando a energia é processada, ajudando você a preservar os músculos. (fonte) Benefícios dos suplementos de L-carnitina No mundo do fitness, os suplementos de l-carnitina são particularmente benéficos por várias razões. Aqui está um resumo rápido de alguns dos principais benefícios, se você deseja emagrecer: Aumenta os níveis de energia

Converte gordura em energia

Aumenta a perda de gordura

Protege os músculos

Reduz a fadiga

Gerenciamento de controle de peso Aumento no desempenho do exercício Se você aumentar os níveis de l-carnitina no corpo, seus níveis de energia aumentarão para que você possa se exercitar mais e por mais tempo. Também não deve parecer tão desafiador. A L-carnitina também ajuda não apenas a reduzir o ácido lático, mas também aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos, o que ajuda a aliviar a “queimadura” que você sente quando faz exercícios intensos. (fonte) Isso significa que você deve ser capaz de aumentar o ritmo e quebrar esses circuitos ou explodir mais repetições com muito mais facilidade. Melhora os tempos de exercício pós-recuperação A L-carnitina também é uma boa opção para melhorar os efeitos da recuperação após atividade intensa. A pesquisa realmente sugere que, ao melhorar o fluxo sanguíneo para os tecidos musculares, diminui os efeitos do estresse hipóxico (privação de oxigênio) no músculo. Também foi demonstrado que diminui a geração de radicais livres e, como resultado, reduz a dor dos músculos. (fonte) Portanto, se seus músculos tiverem menos “coisas ruins” neles, isso inevitavelmente permitirá um tempo de recuperação muito mais rápido. Assim, você pode voltar a ele mais rápido ou com mais frequência. Perda de peso Como a l-carnitina é um queimador de gordura eficaz, impulsionador do metabolismo e melhorador de desempenho, pode ser uma combinação perfeita para controle de peso, tornando-se uma opção eficaz para quem faz dieta. Há também razões para sugerir que pode ser benéfico remover a gordura dessas áreas teimosas, como o abdômen. Um estudo foi realizado para identificar se a l-carnitina era benéfica para a perda de peso e os resultados concluíram que não apenas o IMC foi significativamente reduzido, mas as medidas do quadril e da cintura também diminuíram. (fonte) Qual é o melhor suplemento de L-carnitina em 2022? Como existem tantos suplementos diferentes por aí, tentar encontrar o certo para suas necessidades pode ser uma grande luta. Para sua sorte, dei uma olhada no que está quente ou não no mercado e cheguei a cinco que acho adequados para a maioria das pessoas.









Nossa escolha Para mim, tem que ser a fórmula de platina 100% l-carnitina da Muscle Tech, pois se destaca da multidão. Saber que foi desenvolvido vigorosamente com pesquisas científicas e testes clínicos apenas infunde a confiança de um produto de qualidade eficaz. Não há enchimentos ocultos e tudo está claramente listado para que você possa se sentir confortável sabendo exatamente o que está colocando em seu corpo. Por essas razões, quem quer começar a tomar um suplemento de l-carnitina, acho que essa pode ser uma boa opção. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report