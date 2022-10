Qual é a melhor marca de suplemento de canela para tomar em 2022?

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suplementos A canela é uma especiaria deliciosa que tem sido usada há milhares de anos como remédio natural para inúmeras doenças. (fonte) Talvez você esteja considerando se um suplemento de canela é ou não adequado para você. Você pode não saber que existem diferentes tipos de canela e alguns são mais benéficos do que outros. Neste artigo, discutirei os diferentes tipos de suplementos de canela e seus benefícios para a saúde. Espero que no final você não tenha problemas em escolher o melhor suplemento de canela para suas necessidades. Quem precisa de suplementos de canela? Não deixe o bom gosto enganar você – a canela contém uma variedade de vitaminas, minerais e compostos que podem melhorar sua saúde. Diabetes tipo II Um uso comum da canela é ajudar a diminuir os níveis de glicose no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina. (fonte) A canela reduz a glicose no sangue bloqueando uma enzima chamada alanina, que normalmente permite que a glicose seja absorvida na corrente sanguínea. (fonte) Por esta razão, se você tem diabetes tipo II, tomar um suplemento de canela pode ajudar a diminuir seus sintomas. Infecções fúngicas e virais Se você sofre de crescimento excessivo de candida, um suplemento de canela pode ser uma boa escolha de remédio natural. A canela tem propriedades antifúngicas, que podem ajudar a impedir o crescimento excessivo de candida no trato digestivo. (fonte) Como a canela também ajuda a reduzir a glicose no sangue, é um bom suplemento preventivo, pois o aumento do risco de candidíase está associado ao excesso de açúcar no trato digestivo. (fonte) A canela não é apenas útil para aqueles que sofrem de crescimento excessivo de candida, também é benéfica para aqueles com qualquer tipo de infecção fúngica ou viral. A canela estimula o sistema imunológico, o que ajuda a se livrar de patógenos estranhos. (fonte) Asma A canela reduz a inflamação e as reações de histamina, o que significa que pode proporcionar alívio aos asmáticos e alérgicos. (fonte) Proteja-se A canela também é uma das fontes mais populares de antioxidantes; portanto, se você quiser se proteger de doenças cardíacas, câncer, declínio da função cerebral e artrite, considere tentar um suplemento de canela. (fonte) O que os suplementos de canela fazem Os suplementos de canela claramente têm muitos benefícios para a saúde. Então, quais são exatamente os mecanismos por trás de suas funções? Leia mais para descobrir. Combate os radicais livres A canela é considerada um superalimento porque contém mais de 40 antioxidantes, incluindo polifenóis, ácido fenólico e flavonóides. (fonte) Estes ajudam a combater os radicais livres, que são perigosos quando presentes em grandes quantidades no corpo. Os radicais livres causam danos no DNA e mutações que estão associadas a doenças crônicas como o câncer. (fonte) Reduz a Glicose no Sangue Como mencionado anteriormente, a canela ajuda a reduzir os sintomas do diabetes tipo II, bloqueando a enzima alanina. No entanto, também estimula os receptores de insulina e inibe uma enzima que inativa os receptores de insulina (fonte). Isso aumenta a capacidade do corpo de utilizar adequadamente a glicose. Reduz o colesterol LDL A canela reduz o colesterol LDL (que é conhecido como colesterol “ruim”) e aumenta o colesterol HDL (colesterol “bom”). (fonte) Isso o torna um ótimo complemento para prevenir doenças cardiovasculares. Reduz a inflamação A inflamação é boa para o corpo quando há um patógeno estranho (vírus ou bactéria) presente. No entanto, muita inflamação consistentemente presente é uma coisa ruim. Está associado a doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e artrite reumatóide. (fonte) A canela reduz a inflamação aumentando a expressão da tristetraprolina, uma proteína anti-inflamatória. (fonte) Também reduz a expressão de fatores inflamatórios no organismo. (fonte) Inibe a agregação de Tau Mencionei anteriormente que a canela pode ser usada para prevenir o declínio da função cerebral. De fato, descobriu-se que a canela reduz o risco de doença de Alzheimer. Ele faz isso inibindo a agregação da proteína Tau, uma característica da doença de Alzheimer. Também pode funcionar para prevenir a doença de Alzheimer através de suas modificações nos receptores de insulina, pois a doença de Alzheimer está associada à resistência à insulina. Para saber ainda mais sobre os benefícios da canela para a saúde, assista a este vídeo: Como escolher o melhor suplemento de canela para você Com todas essas novas informações, você pode estar pensando seriamente em tomar um suplemento de canela para melhorar ou manter sua saúde. Então, o que você deve procurar para escolher o melhor suplemento de canela? Bem, há algumas coisas a considerar. A primeira coisa que você deve saber é que existem diferentes tipos de canela. A canela do Ceilão é conhecida como “canela verdadeira”. Normalmente é mais caro do que outras variedades, mas por um bom motivo. As outras variedades comerciais de canela são geralmente agrupadas em uma só: cássia. Este tipo de canela contém níveis mais altos de cumarina, um anticoagulante natural que é tóxico para o fígado e os rins quando consumido em altas doses. (fontes) Se você está considerando um suplemento de canela, é melhor escolher um que contenha canela do Ceilão. Claro, você também deve verificar os rótulos do suplemento para ver se há algum ingrediente ao qual você possa ser alérgico. É melhor evitar suplementos que contenham cargas ou aditivos (ingredientes desnecessários), pois alguns podem ter efeitos adversos. Nossas escolhas para os melhores suplementos de canela Mantendo esta informação em mente, vamos dar uma olhada em cinco suplementos de canela atualmente no mercado.









Conclusão De todos os suplementos analisados ​​acima, acho que o melhor suplemento de canela é Nutriflair Ceylon Cinnamon. Esta é uma marca de alta qualidade em que posso confiar, pois é certificada pelo USDA Organic e está em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Embora seja um pouco mais caro que os outros suplementos, vale a pena. Eu sei que estou recebendo canela e todos os seus benefícios com este suplemento. Não há ingredientes desnecessários e potencialmente prejudiciais adicionados. Fontes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report