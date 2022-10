Qual é a melhor marca de suplemento de zinco para comprar em 2022?

Report This Content

Suplementos O zinco é um mineral essencial, que está envolvido no metabolismo, função imunológica, síntese de proteínas e muitos outros processos. (fonte) Infelizmente, as deficiências de zinco são uma preocupação em todo o mundo. Nos EUA, estima-se que 12% da população está em risco de deficiência de zinco. (fonte) Uma maneira de prevenir ou tratar uma deficiência de zinco é usar um suplemento de zinco. Mas, com tantos suplementos no mercado, como escolher o melhor suplemento de zinco para você? Abaixo, abordarei esta e quaisquer outras preocupações que você possa ter sobre os suplementos de zinco. Quem precisa de suplementos de zinco? Tal como acontece com outros minerais, a ingestão diária recomendada de zinco varia com a idade e o sexo. Para mulheres adultas, é de 8 mg e para homens adultos, é de 11 mg. (fonte) Embora existam fontes alimentares com zinco (como ostras, carnes vermelhas, aves e feijão), certos grupos apresentam maior risco de deficiência de zinco do que outros. Muitas das fontes ricas de zinco são produtos de carne e legumes contêm compostos que inibem a absorção de zinco, então os vegetarianos correm o risco de deficiência de zinco. (fonte) As mulheres grávidas também estão em maior risco de deficiência de zinco devido à necessidade de zinco do feto. (fonte) As mulheres grávidas devem ingerir 11 mg de zinco diariamente. (fonte) Mesmo as mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais precisam ter cuidado, pois quantidades extras de zinco são necessárias para metabolizar a pílula. (fonte) Aqueles com distúrbios gastrointestinais (por exemplo, doença de Crohn) têm absorção diminuída de zinco, então correm o risco de deficiência também. (fonte) No entanto, os suplementos de zinco demonstraram ser benéficos nesta área, como explicarei mais abaixo. Por fim, os alcoólatras correm o risco de deficiência de zinco, pois o etanol diminui a absorção de zinco e a quantidade e o tipo de alimento que os alcoólatras ingerem geralmente são limitados. (fonte) Se você tem deficiência de zinco ou está em risco de ter uma, pode se beneficiar de um suplemento. Como você pode dizer se você tem uma deficiência de zinco, no entanto? Fique atento a estes sintomas (fonte): Mau funcionamento cognitivo

Imunidade enfraquecida

Diarréia

Acne

Perda de cabelo

Perda de apetite O que os suplementos de zinco fazem Claro, os suplementos de zinco tratam e previnem deficiências de zinco, que podem vir com muitos sintomas. Mas, afinal, por que o zinco é tão importante para o nosso corpo? Desempenha um papel no metabolismo O zinco é um componente de mais de 300 enzimas, que desempenham um papel na síntese e quebra de carboidratos, proteínas e gorduras. (fonte) Ajuda nosso sistema imunológico a funcionar de maneira ideal Nosso corpo também precisa de zinco para produzir células T, que são peças-chave em nosso sistema imunológico. (fonte) As células T reconhecem e matam células virais e outros patógenos estranhos. Isso torna o zinco um tratamento popular para o resfriado comum. (fonte) Ajuda a combater os radicais livres Os radicais livres são uma parte natural dos processos do nosso corpo. Eles são criados durante a respiração e na verdade não são de todo ruins (eles ajudam a se livrar de invasores estrangeiros). No entanto, quando há muitos radicais livres em nosso corpo, eles podem causar mutações no DNA e danos às células. Os antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, no entanto. E o zinco ajuda o cobre a agir como antioxidante, superóxido dismutase de cobre-zinco. (fonte) Previne e trata a doença hepática alcoólica Como mencionado anteriormente, os alcoólatras estão em alto risco de deficiência de zinco. Eles também estão em risco de doença hepática alcoólica, que pode eventualmente levar à cirrose. No entanto, estudos descobriram que o consumo de suplementos de zinco realmente ajuda a prevenir e tratar a doença hepática alcoólica, inibindo a geração de espécies reativas de oxigênio nocivas. (fonte) Aperta as “entranhas vazadas” Um intestino permeável ocorre quando as junções apertadas de seus intestinos funcionam mal, fazendo com que toxinas, partículas de alimentos não digeridas e micróbios vazem para a corrente sanguínea. (fonte) Isso pode causar inflamação em seu corpo e a inflamação crônica é a causa de muitas doenças graves, incluindo distúrbios autoimunes. (fonte) O intestino permeável também é uma característica da doença de Crohn. (fonte) Um estudo mostrou que os suplementos de zinco ajudaram a apertar o intestino permeável em pessoas com doença de Crohn, melhorando a função da barreira intestinal. (fonte) Como escolher o melhor suplemento de zinco Como sempre, ao escolher um suplemento, leia atentamente os rótulos. O rótulo conterá informações sobre potenciais alérgenos, corantes alimentares e conservantes. Claro, se você é vegano, verifique o rótulo ‘vegan-friendly’. Eu acho que quanto menos ingredientes um suplemento tiver, melhor ele será. Muitos dos ingredientes adicionados não são necessários e geralmente não são testados. A única vez que deve ser adicionado ingredientes é se aumenta a absorção do mineral. Em termos de zinco, existem muitas formas diferentes e algumas são mais bem absorvidas do que outras. Os que são melhor absorvidos são: picolinato de zinco, citrato de zinco, acetato de zinco, glicerato de zinco e monometionina de zinco. (fonte) O sulfato de zinco é a forma mais barata, mas é conhecido por causar irritação no estômago. (fonte) Você notará que os suplementos de zinco serão quelatados ou não quelatados. A diferença é que as versões quelatadas ligam o zinco a outra coisa (como um aminoácido) para ajudar na absorção. (fonte) As formas queladas de zinco incluem picolinato de zinco (que foi quelado em ácido picolínico) e orotato de zinco (que é quelado em ácido orótico). (fonte) É melhor falar com seu médico sobre qual forma de zinco é melhor para você, porque grande parte da absorção depende do seu corpo e de quaisquer condições que você possa ter. Eu recomendaria ficar longe de sulfato de zinco e óxidos de zinco (já que o último não é facilmente absorvido). (fonte) O zinco pode vir em suplementos que também contêm cálcio, mas é melhor evitá-los também. Cálcio e zinco realmente competem por locais de absorção comuns no corpo, então eles devem ser tomados separadamente. (fonte) Por fim, preste atenção na dosagem do suplemento e lembre-se de que o excesso de zinco pode ser prejudicial. O zinco inibe o cobre quando há grandes quantidades no corpo. (fonte) Isso pode ser perigoso, pois o cobre ajuda seu corpo a usar o ferro. Assim, ter uma deficiência de cobre pode levar à anemia. (fonte) Alguns outros efeitos colaterais do excesso de zinco são (fonte): Intoxicação por metais pesados ​​(vômitos, pressão arterial baixa)

Diminuição do débito urinário

Dor de estômago No entanto, se você usar suplementos de zinco corretamente, não precisará se preocupar com esses efeitos colaterais. Tudo isso dito, você provavelmente está se perguntando qual é o melhor suplemento de zinco. Vamos analisar isso agora. Nossas escolhas para o melhor suplemento de zinco Eu escolhi cinco dos suplementos de zinco mais populares do mercado para revisar. Vamos ver como eles se comparam e esperamos que você possa tomar uma decisão sobre qual você gostaria de experimentar.









Conclusão Com base em sua qualidade e no que sabemos sobre os suplementos de zinco (a absorção e os efeitos colaterais das diferentes formas), devo dizer que o melhor suplemento de zinco que existe é o suplemento hipoalergênico Pure Encapsulations. É um dos poucos suplementos de zinco que não contém o aditivo prejudicial, estearato de magnésio. No entanto, mesmo sem esse revestimento, ainda é fácil de engolir (o que é importante para muitas pessoas, inclusive eu). Além disso, a empresa está em conformidade com as BPF e seus ingredientes são limpos (não transgênicos, sem conservantes, sem corantes artificiais etc.). Não há mais nada que eu possa pedir em um suplemento de zinco. Sim, eu gostaria que o preço fosse um pouco mais baixo, mas pelo menos eu sei que definitivamente valerei o meu dinheiro. Afinal, a segurança é mais importante do que economizar alguns dólares. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

