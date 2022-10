Quais são os melhores ganhadores de peso em 2022?

Report This Content

Suplementos Todo mundo fala sobre perda de peso. Os recursos para pessoas que tentam perder peso são infinitos. No entanto, há momentos em que você quer ganhar peso. A motivação mais comum é aumentar e construir músculos. Outra razão pela qual as pessoas lutam para ganhar peso é quando sua genética trabalha contra você. Algumas pessoas naturalmente têm problemas para ganhar peso, não importa o quanto comam. Felizmente, você não precisa se forçar a continuar comendo. Você pode tentar suplementos para ganho de peso. Neste artigo, abordarei algumas das situações em que os ganhadores de peso podem ser úteis, como esses suplementos funcionam e revisarei os melhores ganhadores de peso do mercado. Por que usar um ganhador de peso? As duas principais razões para usar um ganhador de peso são construir músculos e neutralizar a genética do seu corpo. Construir Músculo As pessoas que levam a sério o exercício e o treinamento com pesos geralmente descobrem que, depois de um ponto, mal conseguem manter o peso atual. Ou pior – eles estão perdendo peso em vez de aumentar. Se você deseja adicionar massa muscular, os ganhadores de peso são uma ótima opção. Eles são uma maneira fácil de adicionar calorias à sua dieta. Alta ingestão de calorias é vital para a construção muscular. Você precisa consumir mais calorias do que queima em um dia ou não ganhará peso. Se você realmente leva a sério a construção de músculos, deve mirar em “objetivos de calorias extremas”. Metas extremas de calorias são o número máximo (ou se você estava tentando perder peso, o mínimo) de calorias que você deve consumir em um dia. Use uma calculadora de calorias para determinar o intervalo recomendado para alguém de sua idade, sexo e altura. A maioria das calculadoras de peso corporal e calorias se concentra na perda de peso. No entanto, o Instituto Nacional de Saúde tem um planejador de peso corporal que permite inserir metas de peso personalizadas. Eles também levam em conta o seu nível de atividade durante o trabalho e lazer. Para obter informações mais precisas, consulte um médico sobre seus planos de ganho de peso. Depois de saber quantas calorias você deve consumir por dia, você pode procurar o melhor ganhador de peso que corresponda aos seus objetivos. Ganhar peso Enquanto algumas pessoas engordam para ficarem ou parecerem mais fortes, outras simplesmente lutam para ficar mais pesadas. Na comunidade fitness, chamamos esse tipo de pessoa de ectomorfo ou, mais casualmente, de hardgainer. Hardgainers podem lutar para ganhar peso por causa de seu tipo de corpo, genética ou metabolismo rápido. Pode ser difícil ou mesmo inútil “apenas comer mais”. Os ganhadores de peso são uma maneira fácil de consumir mais calorias sem ter que comer seu peso em alimentos. Como funcionam os ganhadores de peso? Os ganhadores de peso são simplesmente uma fonte rápida de nutrição na forma líquida. É por isso que eles podem se sentir tão cheios. Os ganhadores de peso contêm uma combinação de proteínas e carboidratos, geralmente com algumas gorduras alimentares também. Hoje em dia, a maioria tem nutrientes, minerais e aminoácidos adicionais para que você possa obter vários benefícios de uma só vez. A maioria dos ganhadores de peso segue uma proporção de 2 para 1 de carboidratos para proteínas. Por exemplo, uma porção de um ganhador de peso moderado conteria 60 gramas de carboidratos, 30 gramas de proteína e talvez cerca de 2 gramas de gordura. Os ganhadores de peso podem parecer semelhantes aos pós de substituição de refeições. A diferença é que os suplementos de substituição de refeição têm mais proteína. A proporção usual é de 2 para 1 proteína para carboidratos. Obviamente, os pós de proteína deixam de fora os carboidratos completamente. As proteínas são essenciais para o crescimento muscular, mas podem não ser suficientes se você tiver dificuldade em ganhar peso. Os ganhadores de peso não têm apenas carboidratos, mas gorduras dietéticas e outros nutrientes para ajudar a adicionar volume ao seu corpo. As gorduras dietéticas ajudam a ganhar peso, mas o valor nutricional das gorduras varia muito. Em vez de descobrir como obter as gorduras certas dos alimentos, que geralmente são processados ​​​​em excesso, um ganhador de peso pode ajudá-lo a se concentrar nas gorduras magras. Os carboidratos presentes nos ganhadores de peso aumentam os níveis de insulina e promovem o armazenamento de gordura. Se você não está queimando calorias suficientes, seu ganho de peso pode vir do aumento da gordura. Tenha cuidado para não tomar muito, ou você pode acabar ganhando o tipo errado de quilos. No entanto, um pico de insulina é bom para o seu corpo após um treino intenso, tornando os ganhadores de peso uma boa bebida pós-treino. Muitos suplementos contêm nutrientes como aminoácidos L-glutamina. A L-glutamina é o aminoácido mais presente em seus músculos. Ajuda seus músculos a se recuperarem mais rapidamente e pode ajudar a prevenir ou reduzir a dor. Se você estiver procurando por um suplemento de treino, você pode usar proteína em pó, mas os ganhadores de peso são projetados especificamente para garantir que você ingira mais calorias do que queima. Não ingerir calorias suficientes fará com que você perca peso, não importa quanta proteína você consuma. O que procurar em um ganhador de peso Ganhos diários vs pós-treino Existem variedades diárias e pós-treino de ganho de peso disponíveis. A maioria dos ganhadores de peso destina-se a complementar um treino, portanto, se você não estiver fazendo exercícios regulares, poderá ver um ganho de gordura indesejado, mesmo com uma variedade diária. Conteúdo de calorias Esses produtos também têm uma ampla gama de calorias. Alguns começam com apenas 400 calorias por porção, enquanto as marcas chegam a 1300 calorias. Considere qual nível de calorias é ideal para você. Conteúdo de proteínas e carboidratos Eu reviso duas variedades de ganhadores de peso neste artigo. Um é focado em proteínas, enquanto o outro usa mais carboidratos para aumentar a contagem geral de calorias. Os ganhadores de peso à base de proteínas são semelhantes aos pós de proteína, mas incluem nutrientes e carboidratos adicionais para ajudar no ganho de peso. Normalmente, esses suplementos variam de 400 a 700 calorias por porção. O benefício de um ganhador de peso focado em proteínas é que a ênfase está na massa muscular magra. Os ganhadores de peso ricos em proteínas visam aumentar a massa muscular magra de forma constante, em vez de acumular as calorias. Procure um ganhador de peso com proteínas de alta qualidade de várias fontes. Esteja ciente de que os ganhadores de peso à base de proteínas geralmente são mais caros. Proteínas de qualidade, como soro de leite, custam muito mais do que ingredientes que geralmente compõem misturas de carboidratos. Os ganhadores de peso com foco em carboidratos ou calorias são todos sobre os quilos. Eles maximizam sua ingestão de calorias, chegando a 1.300 calorias por porção. Esses suplementos são ótimos se você quiser ganhar peso rapidamente e não estiver muito preocupado com o fato de parte desse peso vir da gordura. Muitos usuários que querem apenas ganhar peso usam os ganhadores de peso primeiro e depois treinam para aumentar sua massa muscular magra e cortar qualquer gordura indesejada. Acredite ou não, é mais fácil perder peso do que ganhar peso quando você é um “hardgainer”. Como tomar um ganho de peso Em geral, é melhor começar pequeno. Tome apenas uma porção por dia no início e sinta-se à vontade para começar com menos do que o tamanho da porção recomendada no início. Deixe seu corpo se ajustar ao suplemento e fique atento a quaisquer efeitos adversos. Se o seu corpo se ajustar bem, aumente o tamanho da porção de acordo. Uma palavra de cautela O corpo humano é resiliente e pode se adaptar a uma grande quantidade de nutrientes. Um estudo examinou atletas que tomaram o dobro da dose de proteína recomendada após os treinos. Eles não observaram melhorias no desempenho, mas mostraram efeitos benéficos na recuperação. No entanto, o excesso de proteína pode danificar seu corpo. A proteína aumenta os níveis de aminoácidos e amônia, conforme explicado em um relatório da Connected Health Care Systems. A dieta americana padrão geralmente não contém alcalina suficiente, que é encontrada principalmente em frutas e vegetais. Alcalina nos ajuda a processar proteínas, mas se não houver alcalina suficiente, o corpo produz mais amônia. A proteína não deve consumir mais de 35% do total de calorias diárias. Muita proteína pode levar a dores de cabeça, fadiga, dificuldade de concentração, náuseas, diarreia e intolerância a alimentos ricos em proteínas. Você pode evitar esses sintomas observando atentamente a contagem de proteínas. Acompanhe a quantidade de proteína que você ingere de suplementos e não se esqueça de contar a proteína dos alimentos também. Melhores avaliações de ganho de peso Conclusão Minha principal escolha para um ganhador de peso teria que ser o True Mass da BSN. Possui ingredientes de alta qualidade sem um preço alto. True Mass tem alto teor calórico composto por uma variedade de fontes de proteínas e carboidratos. Não há desvantagens significativas no uso deste produto. Como muitos suplementos de ganho de peso ou proteína, pode ser difícil misturar suavemente, mas isso não tem nenhum impacto significativo no sabor. BSN True Mass é classificado como um dos melhores em sabor. Este ganhador de peso multiuso tem uma proporção de 4 para 1 de carboidratos para proteínas, permitindo um ganho de peso rápido. Inclui nutrientes não presentes em todos os outros suplementos, como BCAAs, aminoácidos graxos e uma boa seleção de vitaminas e minerais essenciais. O ganhador de peso que você escolher deve corresponder aos seus objetivos pessoais. No entanto, o BSN True Mass funciona para pessoas que querem apenas ganhar peso e aquelas que tentam ganhar massa. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

