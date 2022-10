Qual é o melhor queimador de gordura termogênico para mulheres em 2022?

Report This Content

Suplementos Mais da metade das mulheres nos Estados Unidos querem perder peso. Na verdade, de acordo com uma pesquisa Gallup em 2013, 57% das mulheres pesquisadas queriam perder alguns quilos. (fonte) Muitos deles têm uma boa razão também. De acordo com dados do National Health and Nutrition Examination Survey, 2009–2010 (fonte), existem 41 milhões de mulheres obesas nos EUA. Embora a perda de peso seja um processo simples em teoria, nem sempre é uma tarefa fácil de realizar. As mulheres que observam o que comem e se exercitam regularmente também podem se beneficiar tomando um suplemento para acelerar o processo. Aqui, discutiremos como o melhor queimador de gordura termogênico para mulheres pode ajudá-lo a perder peso sem estar constantemente com fome, mal-humorado ou precisar se exercitar excessivamente. Por que um peso corporal saudável é importante? Se você se enquadra na categoria de mulheres que querem apenas perder alguns quilos, ou se você é alguém com um pouco mais de esforço para chegar a um peso saudável, o mais importante é que você está dando os passos para chegar lá . As mulheres com sobrepeso ou obesas correm maior risco de desenvolver uma série de doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, pressão alta, derrame, diabetes, câncer, osteoartrite, apnéia do sono, cálculos biliares e problemas com o sistema reprodutivo. (fonte) Felizmente, mesmo a perda de peso modesta pode trazer alguns benefícios significativos para a saúde. De acordo com o Centro de Controle de Doenças, perder apenas 5 a 10 por cento do seu peso corporal total pode melhorar o colesterol no sangue, a pressão arterial e o açúcar no sangue em muitas mulheres. (fonte) Como perder peso Quando se trata de perda de peso, a fórmula é bastante simples. Se você consumir menos calorias do que queima diariamente, verá os quilos saindo. Para determinar suas necessidades calóricas, use uma calculadora de taxa metabólica basal (TMB) e depois coma de acordo com esses requisitos. (fonte) Os adultos também devem participar de 2,5 horas de atividade aeróbica de intensidade moderada por semana e levantar pesos pelo menos duas vezes por semana para uma boa saúde. (fonte) Uma ferramenta adicional para ajudar na perda de peso é um queimador de gordura termogênico. Este tipo de suplemento pode ajudar a aumentar sua TMB para que seu corpo possa queimar mais calorias em repouso e perder peso indesejado mais rapidamente do que apenas dieta e exercícios. O que é um queimador de gordura termogênico? Os melhores queimadores de gordura termogênicos para mulheres podem proporcionar um leve aumento no metabolismo depois de tomá-los. Esses queimadores de gordura ajudam a derreter mais calorias, mesmo quando você está em repouso. A maioria dos suplementos termogênicos faz isso por meio de uma combinação de ingredientes que comprovadamente aumentam a frequência cardíaca, a temperatura corporal e estimulam o corpo a liberar reservas de gordura ou a reduzir a probabilidade de armazenar alimentos que você come como gordura. Os termogênicos ficaram com má fama em 2004, quando a FDA baniu um ingrediente comum, a efedrina, dos produtos por causa dos efeitos colaterais negativos. A boa notícia é que ainda existem muitos produtos altamente eficazes no mercado hoje que produzem resultados semelhantes de queima de gordura. Os benefícios de um queimador de gordura termogênico Controla a fome Um quilo de peso equivale a 3500 calorias. As recomendações gerais sugerem a criação de um déficit entre 500 e 1000 calorias por dia. Ao perder peso gradualmente na faixa de 1 a 2 libras por semana, você tem mais chances de ter sucesso e manter o peso. (fonte) Consequentemente, isso significa que você terá que reduzir o departamento de alimentos para atingir seus objetivos, o que pode afetar seus sentimentos de fome. O ronco do estômago é uma das principais razões pelas quais as dietas mais restritivas falham. Mesmo com a força de vontade mais forte do mundo, você ainda pode ser tentado a fazer escolhas alimentares erradas quando a fome bater. Os queimadores de gordura normalmente contêm ingredientes que são inibidores de apetite conhecidos, portanto, ajudando a manter os desejos sob controle e permitindo que você controle sua ingestão de calorias. Dá um impulso aos seus níveis de energia A combinação de menor ingestão calórica e aumento da atividade muitas vezes pode causar uma drenagem excessiva dos níveis de energia. Sentir-se cansado e correr no vazio não vai motivá-lo a ir à academia. Isso se você fizer uma aparição! Os queimadores de gordura contêm estimulantes naturais que proporcionam todo o importante movimento, portanto, você não deve ter desculpas para pular essa sessão de treinamento. A cafeína e o chá verde são opções estimulantes populares nos queimadores de gordura e a ciência provou que são particularmente eficazes no departamento de energia. Não só eles podem lhe dar energia, mas quando combinados com exercícios também podem ser bastante eficazes. (fontes 1, 2) O que procurar no melhor queimador de gordura termogênico para mulheres Existem dezenas de ingredientes usados ​​em queimadores de gordura termogênicos para mulheres. Mais comumente, você verá suplementos como cafeína, chá verde, ma huang, extrato de laranja amarga, cromo, carnitina, ácido linoleico conjugado, alga marinha, forscolina, fucoxantina e capsaicina. O chá verde e a cafeína são os dois componentes que mostram os resultados mais promissores e melhores para ajudar as mulheres a liberar gordura. Um estudo concluiu que a combinação de cafeína e polifenóis no chá verde é mais eficiente do que a cafeína sozinha quando se trata de ativar a termogênese e promover a oxidação da gordura. (fonte) Em um estudo separado, os pesquisadores concluíram que a cafeína por si só é um poderoso termogênico. Os participantes que o tomaram como suplemento viram um aumento no gasto de energia em repouso por até quatro horas. Eles também desfrutaram de um aumento no foco, alerta e energia. (fonte) Os pesquisadores também examinaram a eficácia dos compostos termogênicos adicionais listados, e alguns produziram taxas de sucesso mais altas do que outros. Ao procurar o melhor queimador de gordura termogênico, as mulheres devem se concentrar em encontrar um com cafeína ou extrato de chá verde como ingrediente principal. Considere qualquer um dos ingredientes adicionais como um potencial benefício adicional. A termogênese é um conceito complicado. Se você está curioso sobre a ciência por trás de como tudo funciona, confira esta interessante sessão de perguntas e respostas com o Dr. Richard Bloomer. Ele discute o processo no corpo, a perda de peso e os benefícios de alguns suplementos como a capsaicina, por suas propriedades termogênicas. Alguns pontos a considerar Como acontece com qualquer suplemento, sempre existem armadilhas ou tópicos em potencial que precisam ser levados em consideração e devem ser abordados para permitir que você veja o quadro completo. Aqui estão alguns para você pensar em relação aos queimadores de gordura termogênicos. Não é uma poção mágica Provavelmente, a coisa mais importante para você levar em consideração é o fato de que os queimadores de gordura termogênicos não são um tônico mágico. Se você acha que pode tomar uma pílula e ver o peso cair, está muito enganado. Muitas pessoas se decepcionam com a falta de resultados, mas não se esforçam nem seguem uma dieta bem balanceada. Quando se trata de queimadores de gordura, se você trabalhar duro para isso – ou seja, combinar exercícios e também observar o que você come junto com o suplemento – então, em teoria, pode ser uma ajuda útil e seus esforços devem valer a pena. Mantenha-se hidratado A água é essencial para o nosso corpo e não apenas para a perda de peso, mas os queimadores de gordura podem aumentar a chance de desidratação devido ao aumento da temperatura corporal causado pela termogênese. Todos nós sabemos que, se a temperatura do seu corpo aumenta, é mais provável que você sue, o que significa perda de líquidos e nutrientes pela pele. Portanto, é ainda mais importante certificar-se de beber bastante líquido, especialmente durante o treino. Em outra nota, H2O pode ser benéfico na criação de seu próprio tipo de termogênese induzida pela água, contribuindo efetivamente para a perda de peso. Se você precisava de um motivo para beber mais, agora você tem um. (fonte) Segure o café Alguns queimadores de gordura disponíveis contêm altos níveis de cafeína. Isso é ótimo para dar-lhe um impulso de energia e acelerar o seu metabolismo, mas não tão bom quando você quer dormir à noite. Algumas pessoas podem experimentar efeitos colaterais leves se muita cafeína for consumida, principalmente se você tiver uma disposição sensível a esses estimulantes. Você pode experimentar sintomas de insônia, dores de cabeça, diarréia. sentimentos de nervosismo, palpitações cardíacas ou tonturas. No entanto, complicações mais graves, como aumento da pressão arterial, também são possíveis. (fonte) Qual é o melhor queimador de gordura termogênico para mulheres? Como existem tantos suplementos diferentes por aí, tentar encontrar o certo voltado para as necessidades das mulheres pode deixá-lo todo quente. Para tornar as coisas um pouco mais fáceis, fiz um pouco do trabalho duro e escolhi os cinco principais candidatos aos melhores queimadores de gordura termogênicos para mulheres. Eu resumi seus prós e contras para ajudá-lo a tomar uma decisão informada e revelarei meu favorito pessoal no final.









Nossa escolha para o melhor queimador de gordura termogênico para mulheres Para mim, o vencedor claro teria que ser Alpha Woman – Suplemento de perda de peso para queimadores de gordura para mulheres, 4-em-1 Feel Good Thermogenic Energizer, pois se destaca da multidão. Parece-me um produto que levou em consideração uma ampla gama de necessidades de mulheres ativas. É certificado GMP, o que lhe dá a confiança em um produto de qualidade bem feito e também é fabricado nos EUA. Portanto, para qualquer mulher que esteja pensando em iniciar um plano de perda de peso ou querendo dizer adeus a esse platô, acho que vale a pena tentar. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

