Glutamina vs BCAA’s, qual é melhor para ganhar músculos?

Suplementos Resposta rápida Glutamina e BCAAs são suplementos que contêm os blocos de construção de proteínas – aminoácidos. A glutamina pode ajudar os levantadores de peso a aumentar a síntese de proteína muscular, estimular o sistema imunológico e ajudar na recuperação pós-treino. Os BCAAs são uma ótima opção quando você quer combustível durante um treino para ajudá-lo a aumentar o tamanho e a força dos músculos. Qualquer um que leve a sério o exercício sabe que, para construir músculos sérios, você precisa obter a quantidade certa de proteína em sua dieta. E aqueles que entendem de proteína aproveitam ao máximo indo direto para os blocos de construção que a criam – aminoácidos. Mas é claro que nada é simples. Com vários suplementos de aminoácidos disponíveis, incluindo glutamina e BCAAs, é difícil saber qual é o certo para você. Mas não se preocupe, vou contar tudo o que você precisa saber sobre suplementos de aminoácidos e compartilhar os prós e contras quando se trata de glutamina versus BCAAs. O que são aminoácidos e por que você deve se importar? A proteína é possivelmente o nutriente mais importante exigido pelo nosso corpo, apoiado pelo fato de ser encontrada em todas as células que temos. A síntese de proteínas é necessária para tudo, desde o crescimento do cabelo e das unhas até a construção de músculos fortes. A proteína é composta de blocos de construção menores chamados aminoácidos. Estes se unem em cadeias para formar várias proteínas. Diferentes combinações de aminoácidos criam diferentes proteínas que têm funções específicas dentro do corpo. Existem 20 aminoácidos no corpo humano, nove dos quais são classificados como “essenciais”. Essencial neste caso significa que seu corpo é incapaz de produzi-los por conta própria. Você precisa obter aminoácidos dos alimentos que ingere ou, é claro, da suplementação. O que é Glutamina? A glutamina é o aminoácido mais comum encontrado nos músculos. Na verdade, mais de 60% dos seus músculos são feitos deste aminoácido condicionalmente essencial. Por “condicionalmente essencial” queremos dizer que pode ser produzido pelo corpo, mas apenas em pequenas quantidades. Portanto, se você fizer algo para esgotar seus estoques de glutamina – como musculação – é essencial substituí-los. As principais funções da L-glutamina incluem recuperação muscular, funções imunológicas e saúde gastrointestinal. A glutamina é particularmente útil para fisiculturistas, pois desempenha um papel fundamental na síntese de proteínas e tem um efeito anticatabólico. Também estimula a produção do hormônio do crescimento humano. Quando você é um guerreiro do treino que vai à academia com muita força, seus níveis de glutamina se esgotam. Isso significa que sua força, resistência e sistema imunológico são afetados. Você fica incapaz de realizar toda a sua capacidade e suscetível a doenças e lesões. Por esta razão, a reposição dessa glutamina é essencial não apenas para aumentar os níveis dentro do corpo, mas simplesmente para manter os estoques adequados. O que são BCAA? Quando falamos de BCAAs ou aminoácidos de cadeia ramificada, estamos nos referindo a três aminoácidos essenciais específicos chamados l-leucina, l-isoleucina e l-valina. Estes são os três aminoácidos que desempenham um papel fundamental na promoção da síntese de proteínas dentro dos músculos, fornecendo energia muscular e preservando a massa magra. Todos esses três aminoácidos podem ser encontrados em qualquer suplemento de BCAA. A maior vantagem quando se trata de usar BCAAs é que eles podem ajudá-lo a perder gordura, evitando que seu corpo quebre os músculos. Esta é uma maneira para qualquer pessoa em uma dieta restrita em calorias diminuir o percentual de gordura corporal e reter a massa muscular magra. A pesquisa mostrou que o uso de aminoácidos de cadeia ramificada tem vários benefícios no treino, incluindo a construção de massa muscular magra, promovendo a recuperação pós-treino e dando aos músculos o combustível de que precisam para trabalhar mais por mais tempo. Ele faz isso reduzindo os níveis de serotonina que você produz naturalmente. Quando Escolher Glutamina Quando escolher BCAAs Conclusão Ao perguntar se a glutamina ou os BCAAs são melhores para construir músculos, a resposta honesta é que ambos são combinações de aminoácidos necessários para promover a síntese muscular. Como a glutamina é um pré-treino e os BCAAs são bons para o meio da sessão, ambos são excelentes adições à sua pilha. No entanto, se você está procurando apenas um suplemento, a glutamina é a melhor opção de valor. Por outro lado, para aqueles que seguem uma dieta muito baixa em calorias e procuram perder peso sem perder massa muscular, os BCAAs são a melhor escolha. Mais

