Cla Vs óleo de peixe: qual é a diferença e qual é o melhor?

ômega-3 Resposta rápida Suplementos de CLA e óleo de peixe são fontes de ácidos graxos essenciais (EFAs). O CLA oferece ácidos graxos ômega-6 e é mais adequado para quem deseja perder peso e melhorar o tônus ​​​​muscular. O óleo de peixe oferece ácidos graxos ômega-3 e é adequado para quem procura aumentar seus níveis de ômega-3 para melhorar sua saúde física e mental. Tornou-se mais evidente nos últimos anos o quão importante é incluir ‘gorduras saudáveis’ em nossas dietas. Suplementos de CLA e suplementos de óleo de peixe são fontes de gorduras saudáveis, mas qual é a diferença e, mais importante, qual é o melhor? Vamos conhecer as gorduras boas! O que são ácidos graxos essenciais e por que você deve se importar? Os ácidos graxos essenciais (EFAs) são ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. O corpo humano não pode produzi-los, por isso devemos obtê-los dos alimentos que comemos (daí o nome “essencial”). Os ácidos graxos poliinsaturados são geralmente divididos em duas categorias: Ômega-3 (ácido alfa-linolênico)

(ácido alfa-linolênico) Ômega-6 (ácido linoleico) O ômega-9 também existe, mas como não é classificado como essencial, geralmente nos concentramos nos dois primeiros. Os ácidos graxos essenciais têm vários papéis importantes no corpo e são necessários para a saúde e o bem-estar geral: Cuida da atividade da tireoide e da glândula adrenal

Promove o crescimento saudável do cabelo

Decompõe o colesterol

Ajuda na formação saudável da membrana celular

Auxilia a produção de muitos hormônios

Responsável pelo desenvolvimento do cérebro

Auxilia na perda de peso Embora você possa estar ciente de que os ácidos graxos essenciais são importantes, muitas pessoas não percebem o quão catastrófica pode ser uma deficiência dessas gorduras saudáveis. Acredite ou não, se você não ingerir ômega-3 e ômega-6 suficientes, poderá começar a perder o cabelo, a visão e até sofrer alterações em seu estado mental. O que são suplementos de CLA? O ácido linoleico conjugado (CLA) é um tipo de ácido graxo intimamente relacionado ao ômega-6. O ômega 6 é um dos dois tipos de AGE que ajudam o corpo a aumentar as taxas metabólicas, estimular o sistema imunológico e manter os níveis de colesterol sob controle. CLA é mais conhecido como um suplemento para perda de peso. Acredita-se que reduza a gordura corporal, melhore o tônus ​​​​muscular e promova a resistência ao exercício. Pesquisas recentes mostram que o CLA pode preservar a massa muscular magra durante o treinamento de força, reduzindo o efeito catabólico do treinamento na proteína muscular. (fonte) Estudos também mostraram que o CLA funciona para preservar o músculo no caso de perda de músculo esquelético relacionada à idade. (fonte) Embora a busca por uma cintura menor seja a principal razão pela qual as pessoas procuram suplementos de CLA, a perda de peso não é seu único grande benefício. Estudos mostraram que o CLA tem vários benefícios potenciais para a saúde, incluindo: Reduzindo o risco de câncer (fonte)

Reduzindo o risco de doenças cardiovasculares (fonte)

Pode diminuir o risco de diabetes tipo 2 (fonte) O que são suplementos de óleo de peixe? Suplementos de óleo de peixe são uma fonte de ácidos graxos ômega-3. Quando os ômega-3 são consumidos, eles são divididos em EPA (ácido eicosapentaenóico) e DHA (ácido docosahexaenóico). EPA e DHA são responsáveis ​​por uma série de funções corporais e oferecem muitos benefícios para a saúde física e mental. As descobertas mostraram que os níveis corretos de EPA e DHA no corpo podem ter efeitos seriamente positivos em várias doenças e condições crônicas, como: Estudos também mostraram que o óleo de peixe pode melhorar a saúde geral de várias maneiras: Reduzir o estresse e a ansiedade

Eleva o humor

Auxiliar na perda de peso

Reduz a pressão arterial

Suporta articulações

Colesterol mais baixo

Tratar distúrbios oculares (olhos secos/catarata)

Apoie o sistema imunológico

Anti-inflamatório de corpo inteiro

Aliviar a dor menstrual Suplementos de óleo de peixe são feitos pressionando a carne de água fria de peixes cultivados ou selvagens para extrair o óleo. Suplementos de óleo de peixe também são provenientes de água fria, peixes oleosos, incluindo: Atum albacora

Anchovas

Anchova

arenque

Cavalinha

Salmão

Sardinhas

Esturjão

Truta Quando escolher suplementos de CLA Quando escolher suplementos de óleo de peixe Conclusão Ambos os suplementos de CLA e óleo de peixe oferecem ácidos graxos essenciais, no entanto, um oferece ômega-6 e um ômega-3. Como discutimos, seus benefícios para a saúde são diferentes. A única sobreposição é o fato de que ambos demonstraram ajudar na perda de peso. No entanto, se você deseja usar suplementos de EFA por esse motivo, os suplementos de CLA são a escolha superior. Se você deseja obter o amplo espectro de benefícios à saúde física e mental que os ácidos graxos essenciais têm a oferecer, os suplementos de óleo de peixe seriam a melhor escolha para você. Mais

