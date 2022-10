Report This Content

Suplementos O magnésio é um mineral essencial e tem alguns benefícios notáveis ​​para a saúde. Os suplementos de magnésio não são apenas para adultos. Este mineral pode criar uma sensação de calma e relaxar os músculos do corpo, o que os especialistas sugerem que pode ser benéfico para crianças com distúrbios comportamentais. Se você está se perguntando qual é o melhor suplemento de magnésio para crianças, continue lendo. Benefícios dos suplementos de magnésio As doses dietéticas recomendadas (RDA) para magnésio em crianças variam dependendo da idade: (fonte) Nascimento até 6 meses 30 mg

Idades de 7 a 12 meses 75 mg

1 a 3 anos 80mg

4 a 8 anos 130 mg

9 a 13 anos 240 mg A maioria dos profissionais de saúde propõe uma dieta saudável rica em nutrientes para garantir que seu filho receba a ingestão adequada, no entanto, todos podemos apreciar o quão complicado pode ser fazer com que algumas crianças tenham uma dieta equilibrada. Mesmo que você os faça sentar e assistir a inúmeras reprises de Popeyeas chances são de que eles ainda preferem doces ao invés de espinafre. Nesses casos, os suplementos podem ajudar a fornecer a quantidade necessária de forma conveniente. Magnésio Relaxa a Mente e o Corpo O magnésio é um eletrólito que envia sinais por todo o sistema nervoso do corpo. Também interage com neurotransmissores como os hormônios “felizes” serotonina e dopamina, criando uma sensação de calma e bem-estar. (fonte) Essa sensação de relaxamento também é transmitida aos músculos, muitas pessoas que sofrem com cãibras ou espasmos muitas vezes recorrem ao magnésio para aliviar seus sintomas. (fonte) Com esses fatores importantes, é compreensível que possa haver uma relação benéfica com o alívio de problemas comportamentais com crianças. TDAH O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição que começa na infância, mas pode continuar por toda a vida adulta. Os sintomas incluem dificuldade com foco, comportamento e atenção. (fonte) De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), aproximadamente 11% das crianças de 4 a 17 anos de idade (6,4 milhões) já foram diagnosticadas com TDAH (fonte) Os especialistas têm motivos para sugerir que existe uma ligação entre o TDAH e os baixos níveis de magnésio. Um estudo examinou 116 crianças diagnosticadas com o distúrbio e determinou uma escassez de magnésio, cobre, zinco, cálcio e ferro. De fato, eles estabeleceram que a carência dos elementos acima ocorre mais frequentemente em crianças hiperativas do que em saudáveis, sendo a deficiência de magnésio a mais frequente. (fonte) Consequentemente, esta pesquisa reforça a importância de garantir que os níveis de magnésio do seu filho sejam adequados. Tratamento de TDAH Na verdade, o magnésio é tão eficaz que muitos especialistas agora o sugerem como uma terapia alternativa para aliviar os sintomas. 50 crianças hiperativas foram divididas em dois grupos e metade recebeu 200 mg de magnésio diariamente. Os resultados indicaram claramente uma redução da hiperatividade em crianças que tomaram magnésio em comparação com o outro grupo que foi tratado com uma forma padrão de medicação. (fonte) Qual é o melhor suplemento de magnésio para crianças? Quando você inicia sua busca pelo suplemento certo para atender às necessidades do seu filho, logo começa a perceber a quantidade de opções disponíveis. Tentar diferenciar entre todas as opções para entender qual marca oferece a melhor qualidade às vezes pode ser uma tarefa difícil. Portanto, passei por todas as opções disponíveis e escolhi os cinco principais suplementos de magnésio que acho que devem ser adequados para a maioria das crianças.









Nossa escolha Minha principal escolha para o melhor suplemento de magnésio para crianças teria que ir para Natures Plus Animal Parade MagKidz Chewables, pois é simplesmente em uma classe própria. Este produto tem uma boa porção de 100 mg de citrato de magnésio, que é baseado em dois mastigáveis, tornando-o adaptável também para crianças mais jovens. Eu realmente amo a nova ideia de mastigáveis ​​em forma de animal que para mim tira a monotonia da nutrição para crianças e a transforma em diversão. Por esse motivo, qualquer pai que queira experimentar um suplemento de magnésio, acho que essa pode ser uma escolha adequada. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

